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В конце февраля намечен выход новой гоночной аркады GRID Legends, которая продолжит серию игр от компании Codemasters. История идет еще с серии игр TOCA Race Driver. Но она достаточно сильно уже и устарела, и отличается от нынешних аркад.

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А современное поколение стоит вести с игры Race Driver: GRID, которая вышла в 2008 году на всех платформах. Это было новое переосмысление аркадных гонок с легким налетом симуляции. Для этой игры использовался движок EGO, который просто идеально подошел к жанру. Компания Codemasters создала очень добротный продукт. Неплохая графика, отлично реализованная модель разрушения автомобиля. Это было новым. Нам предлагалась основная компания, в которой были гонки на все вкусы: кольцевые на разных классах машин (от кузовных до спортпрототипов), дрифт (очень приятно реализован, кстати), гонки на выживание и редкая на тот момент чисто японская забава - тоге (touge).

Машин было не особо много, но для гонок хватало. Небольшой "дефицит" я чувствовал в отношении самих гоночных трасс. Но тут, скорее всего, все упиралось в лицензии на использование трасс в конкретной игре.

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Меня игра очень поразила разными мелочами. Такими, как поведение автомобиля на больших скоростях (например, в Ле-Мане), когда автомобиль начинал немного рыскать по трассе. А если посмотреть повтор гонки, то можно заметить, что дорожный просвет на такой скорости становится меньше.

Дорожный просвет заметно стал меньше. реклама Дрифтовые гонки были интуитивно понятны, в отличие от реализации в NFS: Shift. Особенно мне нравились ночные гонки: Одна из дрифтовых трасс. Сами машины немного отличались друг от друга по поведению. Наиболее сбалансированной, на мой вкус, был Nissan Sylvia. А вот кардинально переделанный Subaru Impreza, обладал более крутым нравом. В игре можно было выбрать и уровень сложности соперников, и степень вмешательства в управление со стороны компьютера, и выбор продолжительности самих гонок. реклама Однажды, я ради интереса провел гонку в Ле-Мане, длящуюся 3 часа. Это было довольно утомительно. А ведь в настройках есть и вариант на 24 часа...все по-настоящему... Отдельного внимания заслуживает и проработка салонов автомобилей. Они все разные, соответствуют оригинальным прототипам. Среди всех гонок, я отдавал предпочтение дрифту и гонкам серии Ле-Ман, на машинах группы GT1. реклама Теперь проведу небольшое тестирование в данной игре своей системы. Система: Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц) Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1) Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4 Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX. Тестирование в режиме 1080р бессмысленно, видеокарта полностью не загружена: Загрузка карты примерно 62%. Поэтому тестировать буду в разрешении 4К (стоит сказать, что даже разрешение 1920х1080 на версии игры 1.3 не ставится, надо скачивать "костыльный файл" для оптимизации высоких разрешений) Тест проходил на трассе Спа, 1 круг: Детальное изменение фреймрейта: Даже сейчас могу сказать, что игра неплохая. Собственно к ней у меня было две претензии: мало трасс и довольно странная цветовая гамма игры, не нравится вообще. В 2013 году выходит игра GRID 2 на модифицированном движке EGO. Графика стала заметно лучше. Но в эту игру я почти не играл. Она уж очень сильно напоминала серию NFS: гонки проходили на серийных автомобилях... Но через год, в 2014, выходит еще и GRID Autosport. И вот тут я снова оттянулся по полной программе! Машин стало больше, трасс также добавили. Никуда не делась и система разрушения автомобиля. Хотите: будут просто внешние повреждения. Хотите: они будут влиять на поведение машины. Сильно подтянули графику, машины стали намного более реалистичными: А еще заметнее улучшили освещение и проработку самих гоночных трасс. Особенно это заметно ночью: А вот совершенно непонятным минусом стало практически "никакое" решение кокпитов автомобилей. Почему это произошло, мне непонятно... Сам режим карьеры не поменялся: Режим карьеры. Машин больше, добавились гонки из далекой страны Австралия. Но карьера стала излишне длинной и нудной. Тут разработчики явно переборщили. Можно было и сделать покороче. Ездить по одним и тем же трассам надоедает. Дрифт мне тут понравился меньше, чем в старой игре. Не знаю, чем это вызвано. Но былого азарта я не чувствовал. А вот гонки на выносливость стали лучше. В них добавили и элемент износа шин. Поэтому, в принципе, возможен вариант, когда вы лидировали, но проиграли из-за того, что ваша резина "сдохла". Тестирование в этой игре также проведу. Тут все проще: имеется встроенный бенчмарк. Поэтому прогоню его на максимальных настройках, но в двух разрешениях. Графические настройки. 1080р: 4К: Играть можно на относительно слабых картах. Ну и хватит четырехъядерного процессора. Игра неплохо оптимизирована.





Я не поклонник аркад. Но упомянутые игры были настолько хороши, что провел в них довольно много часов. И не жалею. Создатели нашли "золотую середину", когда сохранили баланс между аркадностью и, "как бы я гонщик". Это удается далеко не всем. Например, "духовный наследник" гоночных аркад на кольцевых трассах, серия Project Cars, начала со второй игры серии внедрять абсолютно не нужную систему "реализма", которая мне абсолютно не понравилась. Ну, не надо лепить горбатого к стенке: делаете аркаду, не пытайтесь сверху присыпать пеплом реализма...По итогу, из трех частей, я играл только в первую (она же самая не оптимизированная): Реализация погоды и времени суток в игре просто великолепна. Жду ли я выхода Grid Legends? Не особо. Не понравились рекламные ролики игры, чего-то там сильно сквозит "повесточкой". Да и большинство новых игр не дают надежды рассчитывать на хороший продукт. Но, посмотрим, ждать уже недолго.