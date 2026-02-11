GeForce RTX 5090 буквально устроила пожар внутри корпуса, а владелец не сможет воспользоваться гарантией, поскольку приобрел видеокарту неофициально

Пользователь китайской социальной сети Bilibili опубликовал видео, демонстрирующее момент возгорания топовой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 сразу после её первого включения. Автор заявляет, что видеоролик был снят для подтверждения успешного завершения модернизации его компьютера. В ходе обновления были заменены блок питания и установлена новая графическая карта.

Однако вместо ожидаемого стабильного старта системы произошёл «пожар» внутри корпуса. Через мгновение после нажатия кнопки Power видеокарта буквально вспыхнула открытым пламенем. Несмотря на кратковременность инцидента, огонь успел оставить заметные следы на поверхности радиатора материнской платы.

Автор ролика уверяет, что причина неполадки заключается исключительно в аппаратной неисправности самой карты, поскольку замена сгоревшего экземпляра на менее производительную GeForce RTX 5060 привела к нормальному функционированию всей системы. Проверка остальных компонентов также показала отсутствие серьёзных проблем, кроме незначительного почернения на участке материнской платы рядом с подключением GPU.

Стоит отметить, что установленная видеокарта GeForce RTX 5090 была приобретена неофициально, так как данная модификация официально не представлена на китайском рынке, где предлагаются лишь версии RTX 5090D и RTX 5090D V2. Из-за таких особенностей покупки владелец сгоревшей видеокарты лишился возможности воспользоваться официальной гарантией.