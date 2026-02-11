Планируется, что основные положения закона вступят в силу 1 сентября 2026 года, а уже 1 января 2027 года будет запущена центральная база данных IMEI

По информации ТАСС, нижняя палата парламента одобрила в первом чтении инициативу, которая вводит в России централизованный учет всех мобильных телефонов. В ее основе — создание единой базы данных идентификационных номеров IMEI, куда будут обязаны вноситься данные обо всех устройствах, ввозимых и используемых в стране.

В основе законопроекта — строгая система централизованного учета. Каждый телефон, который ввезут в страну, получит свой уникальный 15-значный код — своего рода паспорт. Всю эту информацию соберут в специальном реестре, правила работы которого позднее установит правительство. Основную нагрузку по контролю возложат на операторов связи. Они получат право работать только с теми аппаратами, чьи IMEI значатся в базе.

Однако самое существенное изменение — это принцип жёсткой привязки сим-карты к определённому устройству. При заключении договора абоненту нужно будет указать IMEI телефона, куда он планирует вставить симку. Оператор зафиксирует эту связку в системе. После этого использовать эту же сим-карту в другом телефоне станет технически невозможно — база данных не позволит этого сделать. Закон также прямо запрещает программное изменение IMEI-номера устройства.

Как пояснил ТАСС первый зампред думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин, это поможет идентифицировать устройства. А председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский уточнил, что одна из основных целей — борьба с беспилотниками, запускаемыми с сопредельных территорий. Система позволит определять, находится ли сим-карта в дроне. Кроме того, это обесценит кражу телефонов, так как украденный аппарат можно будет заблокировать по IMEI на уровне всех операторов.