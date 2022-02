Главная фишка в игре и фильме - возможность обращения времени вспять с помощью кинжала, в рукоятке которого был особый "песок времени". Насколько я понял, фильм аудитории не особо понравился.

2.Почему один и почему темно? ( "Один в темноте" - 1992 год)

Давненько смотрел это кино. А для написания данной статьи снова пересмотрел. Фильм основан на серии Alone in the dark ( с 2005 года), сами игры я пропустил. Поэтому схожесть определить не могу.