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Другое

Моё мнение о 16 фильмах на основе компьютерных игр

Расскажу о тех фильмах, созданных по мотивам компьютерных игр, которые я смотрел лично. Выскажу свое сугубо субъективное мнение о них.
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Игры, фильмы...фильмы, игры...Все это создано, чтобы оказывать нам удовольствие определенного характера. Индустрия развлечений. Одна имеет очень долгую историю, вторая -  относительно молодая. Но уже дает повод сделать фильм на основе игр. Как правило, такие симбиозы либо вообще не прижились, либо жили нехотя и довольно сильно кряхтя. В чем тут причина, не могу сказать. То ли создатели фильмов в принципе не играют в игры. То ли адаптация простеньких сюжетов слишком сложна для современных сценаристов...Но были и исключения, когда фильмы по играм разрастались на много частей. Но таких примеров крайне мало.

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Итак, расскажу только о тех фильмах, которые сам смотрел. При этом некоторые игры, на основе которых данные фильмы были сделаны, я не проходил. Поэтому схожесть лора в кино и игре обсудить не смогу.

Фильмы будут располагаться в рандомном порядке, никакого рейтинга в этом не надо высматривать.

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1.Восточная сказка о возвратно-поступательном движении времени ("Принц Персии: пески времени")

Фильм вышел в 2010 году и основан на серии игр о "Принце Персии", которые выходили с 1989 года до 2010-го. Этот фильм я смотрел очень давно, в год его релиза, но снова пересмотрел пару недель назад.

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Фильм вышел довольно слабеньким на мой вкус, но сойдет Актер, сыгравший главную роль, Джек Джилленхол смотрелся крайне не убедительно. А "красоту принцессы" я не понял вообще. Если ли тут связь с серией игр, не знаю. Мои нервы не позволили играть в игру более получаса...

Главная фишка в игре и фильме -  возможность обращения времени вспять с помощью кинжала, в рукоятке которого был особый "песок времени". Насколько я понял, фильм аудитории не особо понравился.


2.Почему один и почему темно? ( "Один в темноте" - 1992 год)

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Давненько смотрел это кино. А для написания данной статьи снова пересмотрел. Фильм основан на серии Alone in the dark ( с 2005 года), сами игры я пропустил. Поэтому схожесть определить не могу.

Но сам фильм не особо понравился. Видно, что он не дорогой, съемки по тем временам не впечатлили. Больше троечки с минусом он не заслуживает. Ну, разве, что музыка в титрах.

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3.Мирное житие ("Смертельная битва"- 1995 год)

Ну, культовая серия игр (но я не играл).

Игра имеет давние корни с 1992  года. И, вероятно, на волне ее популярности выходит первый фильм:

Фильм в целом понравился. Хотя сюжет типично идиотский: через мордобой выяснять судьбу Земли...Зато музыка стала дико популярной и после фильма звучала буквально из каждого утюга. Для меня самый запомнившийся момент из фильма - злобный взгляд Кристофера Ламберта из под шляпы с фирменной улыбкой.

Второй фильм мне не понравился, ничего существенно нового не появилось, а игра актеров полностью разочаровала.

Недавно вышло "переосмысление", но и он мне особо не зашел. Видно, старость...

 

4.Штрихкод из Фукусимы ("Хитмен" - с 2007 года)

Фильм основан на неплохой серии игр Hitman, которая ведет свою родословную с 2000 года. Я пока играл только в Absolution, впечатления скорее всего смешанные, не совсем такой стелс я ожидал.

Смотрел оба фильма про лысого. Неплохо вышло на мой взгляд, хотя первый понравился больше.

 Не особо понимаю, зачем вообще снимали данные фильмы, т.к. и своих франшиз по тематике наемных убийц (секретных агентов) выше крыши. И вот среди них, Хитман явно затерялся...

Смогли ли кинопроизводители передать "дух игры"? Не уверен, больше схожесть во внешнем виде самого персонажа.


5.Я могу меедлееееннннно прыгать и стрелять... ("Макс Пейн" - 2008 год).

Собственно игр было всего три (первая вышла в 2001 году). И фильм основан на первых двух. Так мне кажется, т.к. играл только в третью часть. Она мне понравилась (хотя "истинные фанаты" приняли ее в штыки).

 Игры имели неплохой сюжет. Главная особенность - способность замедлять время при стрельбе. Тогда это было оригинально. Фильм имеет сходство в основе сюжета. Да и игра актера Марка Уолберга мне понравилась. Фильм неплохой, с мрачной атмосферой такого нуара, но провалился в прокате, что для меня стало неожиданностью...

 


6.Мацарелла, пицца, кьянти ("Супербратья Марио")

Фильм вышел в 1993 году.

Вряд ли стоит говорить, что имеется связь с культовой серией игр. Будет правильным сказать, что из игр взяты персонажи и на этом сходство заканчивается.

Фильм на любителя. Смотрел его очень давно и честно говоря пересматривать абсолютно не хочется.


7.Обитель с милой ("Обитель зла" - с 2002 года)

Это тот случай, когда фильм "зашел аудитории" и перерос во франшизу. Далеко не каждый фильм мне понравился (смотрел все), но первые части очень даже ничего. Даже Мила Йовович, которую не считаю такой уж актрисой, подошла на роль идеально.

Как обычно бывает, продюсеры не смогли вовремя остановится и франшиза просто изжила себя.

Особого сходства с серией игр тут не прослеживается.

Просто взята основа и на ней уже построена своя история.

Но совсем недавно я посмотрел "переосмысление серии"...Лучше бы я этого не делал...Несмотря на большую схожесть сюжета с играми, фильм вышел ужасным. А подбор актеров на главные роли (а это очень важно, т.к. эти персонажи довольно хорошо прописаны в самих играх) идиотский. И без "современной повесточки" не обошлось:

Я считаю, что это просто плевок в сторону фанатов, так бездарно передать персонажей игры.



8.Хочу быть "Форсажем"! ("Жажда скорости" - 2014 год).

Это убожество основано на серии игр, ведущей происхождение с 1994 года.

 Что роднит игры и фильм? Только машины и гонки на них. Все. Наиболее по духу подходит игра NFS: Run.

Сам фильм очень плох. Сравним с худшим фильмом из серии "Форсаж", возведенным в квадрат. Ни сюжет, ни игра актеров, ни постановка гонок, ничего не понравилась. Потраченное впустую время...

 


9. "Посмотри, какой у меня BFG !" ( "Дум" - 2005 год)

Ну, тут понятно, что за основу взята серия игр Doom.

 Что там общего? Да, собственно, ничего. Лично мне сюжет больше напомнил первый "Хищник": Так же отряд матерых бойцов, также отправляется на задание. Только локация совершенно другая, да и вместо одного лиходейца имеем целую кучу. 

Фильм понравился, несмотря на формальное сходство с играми. Но "дяденька Скала" и его напарник, Карл Урбан, великолепно подошли на роли.

Довольно оригинально смотрелись и перестрелки в духе шутера от первого лица. Очень добротный боевичок.

Не шедевр, не блокбастер. Но смотрится на одном дыхании.


10. "Да горите вы вечно в огне..." ("Сайлент Хилл" - с 2006 года)

Фильм ужасов, основанный на серии игр, создаваемых с 1999 года.

В эти игры я не играл. Но, насколько знаю, особой преемственности сюжета не прослеживается. Собственно кроме самого города -  Сайлент Хилл.

Первый фильм мне очень понравился. Добротный фильм ужасов, атмосфера соответствующая, имеются персонажи из игр.

 Концовка не "хеппи энд", что в духе сюжета фильма. Потом вышла вторая часть. И вот его смотреть не надо! Это просто пережеванная жвачка, подобранная с пола. Убогие актеры, сценарий, написанный за 10 минут. Хлам.



11. "Попей моей кровушки!" ("Бладрейн" - 2006 год).

Игра вышла в 2002 году. Но кроме самой дрампирши Бладрейн, сходства с игрой фильм не имеет.

 Обе игры имею совсем другой сюжет, про совсем другое время. Да и враги другие. Но суть фильм перенял: валим вампиров и других нечестивцев.

Фильм оценю на "4-", сюжет подкачал. Да и постановка драк не ахти. Хотя актриса даже очень...вампирисистая:

Но, положа руку на сердце, фильм проигрывает во всем аналогичному "вампирскому изделию" - "Другой Мир".



12. Кроссовер ("Чужой против Хищника" - 2004 год)

В 1999 году вышла игра Aliens vs Predators. Кому-то в голову пришла идея совместить в одной игре двух культовых персонажей. И это сработало! Игра понравилась многим.

 Вероятно, на волне успеха продюсеры кинокомпании решили перенести идею на большой экран. Мне первый фильм очень даже понравился. Хотя сама идея совмещения разных вселенных вместе спорная (кто ж знал, что нам Марвел готовит...). Если не обращать внимание на "исходники", то сюжет хороший. Актеры отыграли неплохо.

А вот второй фильм с подзаголовком "Реквием" уже не зашел совершенно. Не надо два раза заваривать чайный пакетик!



13."Нож тебе в печень - Assassins Creed вечен" ("Кредо убийцы" - 2017 год)

Ну не могли кинокомпании пройти мимо такой игровой серии! Она ведет свое начала с 2007 года и пока не собирается на пенсию. Хотя от первоначального замысла осталось только название.

 Я помню, как пафосно рекламировали выход данного фильма. Как рассказывали о внимание к мелочам (прыжок веры!). По словам создателей, фанаты серии должны были получить просто шедевр...

На деле вышло что-то несуразное и плохо сочетающееся с серией игр. Зря товарищ Фасбендер ввязался в эту историю...Этот фильм не достоин такого актера. Я в конце фильма так и не понял: а где собственно развязка? Но создатели видимо так верили в продолжение, что оставили фильм без внятной концовки. Типа, ждите продолжение. Но его, скорее всего, не увидим. Фильм провалился с треском.

Люди, которые далеки от сюжета первых игр, скорее всего, вообще ничего не поняли. Зачем снимали? Не ясно.



14."Иди сюда, зеленый. Глазик выколю. А другой останется, чтобы знал, клыкастый, кому кланяться" (Варкрафт" -2016)

Поистине титаническая игра! Но мне незнакомая.

Поэтому судить о сходстве/различии игры и фильма не буду. Переврали ли историю вселенной или нет, но фильм мне очень понравился. Не "Властелин колец", но очень и очень достойно.

Сюжет (именно фильма без привязки к лору игры) хороший. Актеры подобраны хорошо. Один из лучших фильмов в жанре фэнтези. Но...но фильм с треском провалился в прокате. А жаль. Лично я жду продолжения (ну не всем же Марвел смотреть).



15.А кто это у нас такая сис...симпатичная?" ("Лара Крофт"/"Расхитительница гробниц" - с 2001 года)

Игра про Лару Крофт впервые вышла в 1996 году.

За это время Лара заметно преобразилась:

И вот выходят два фильма про легендарную расхитительницу с Анжелиной Джоли в главной роли.

 Фильмы хорошие, эдакий аналог женского варианта Индианы Джонс (попроще, конечно). Джоли просто идеально подошла на роль Лары. Вот другой актрисы вместо нее не представляю (хотя не считаю ее великой актрисой в принципе).

А потом...А потом выходит переосмысление всей серии игр про Лару. Они были не плохие, но совсем другие. И Лара Крофт стала другой. И в последнем фильме она также изменилась...

 Да, фильм очень напоминает первую "переосмысленную" игру серии. Но героиня...это просто амеба. Все сходство ограничивается одеждой. И сам фильм мне не понравился. Яркий пример, как не надо делать фильмы по играм.



16."Водятся ли в Восточной Европе представители негроидной расы?" ("Ведьмак" сериал - 2019 год)

Думаю, что именно на волне третьего Ведьмака, а не книги, как первоисточника, неким продюсерам пришла идея сделать сериал.

Мысль неплохая, но ее воплощение...Это вне понимания. Просто убожество! Срам да и только. Мне не понравилось абсолютно все: подбор актеров, сценарий, "вездесущая повестка толерантности". Сил хватило на просмотр двух серий первого сезона. И еще в перемотке посмотрел, как "ровняют лопатой" Йеннифер. 

 Никому из близких и знакомых сериал не понравился.


И какой вывод я сделал, пересмотрев довольно много фильмов по играм? Не надо так делать вообще. Ну, не можете, не судьба. Наверно, на генетическом уровне существует несовместимость фильмов и игр.

А может просто нет талантливых сценаристов, которые могут и сценарий сделать и лор игры передать.


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