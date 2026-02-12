Спустя 12 месяцев модель можно заменить на более современную

Кризис на рынке памяти заставил многих производителей электроники врасплох, каждый из которых был вынужден предпринять определённые шаги, чтобы сократить негативное влияние данного процесса — часть задумалась о покупке китайских комплектующих, в частности оперативной памяти, тогда как компания HP решила сдавать свои ноутбуки в аренду, пишет издание Wccftech со ссылкой на материал сайта PC Gamer.

Может быть интересно

Источник фото: HP

Сообщается, что компания HP предлагает несколько своих игровых ноутбуков в аренду, стоимость которой варьируется от 50 до 130 долларов в США в месяц, в зависимости от модели. Отмечается, что данная цена включает в себя лишь возможность аренды без последующего выкупа, поэтому сможет заинтересовать только геймеров, предпочитающих пользоваться только современными устройствами, так как производитель предлагает замену после года использования, на более современную модель.

Источник фото: Wccftech

Также некоторых пользователей может остановить требование HP оплатить оставшиеся платежи за двенадцать месяцев в случае отказа от использования ноутбука раньше, чем истекает 12-месячная подписка. При этом, в условиях кризиса, для некоторых геймеров предложение HP может стать одним из способов переждать неблагоприятную ситуацию, сложившуюся на рынке.