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Данная игра вышла в 2009 году. Над созданием работала бельгийская студия Larian Studios. Игра является продолжением игр Divine Divinity и Beyond Divinity.

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Игра - типичный представитель жанра РПГ. По крайней мере так ее представляли практически все обозреватели. Они же (по крайней мере русскоязычные издания) выразили свое довольно положительное мнение по ее поводу.

Но как выглядит игра сейчас, когда прошло уже достаточно много времени? Можно ли ей ставить высокие оценки? Вот это и попытаюсь выяснить (сугубо субъективное мнение).

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Первый раз я прошел ее достаточно давно, она мне понравилась. И вот теперь снова прохожу ее.

В самом начале, после непродолжительного клипа, нам предлагают создать своего персонажа (пол, внешность).

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Потом нам предстоит довольно непродолжительная миссия, главным итогом которой является опробовать все три направления развития способностей нашего персонажа: рыцарь, стрелок или маг. Никаких строгих обязательств это не накладывает. Метод прокачки схож с тем же Скайримом, можно поменять ветку и прокачивать другие способности. Главное помнить: очков прокачки мало, вкладывать их стоит хорошенько все обдумав.

Сам сюжет в начале прост до безобразия: вступаем в некий отряд, выполняем всякие второстепенные поручения (главная цель - ищем свидетелей появления дракона). Но потом...потом вылезает определенный "нежданчик" в виде того, что временно мы сами становимся драконом. Собственно в этом и будет состоять основная завязка сюжета, который потом уже не кажется простым...

Дав немного попробовать деликатес в виде полета драконом, игра отодвигает эту возможность примерно на середину игры. Да, мы можем быть драконом!

Полетать нам придется вдоволь. Но, во второй половине игры. И это ключевая фишка игры (Скайрим еще не вышел!). Но "путь в драконы" довольно путанный и местами нудноват. Дело в том, что игра стоит на пороге, разделяющей РПГ старой формации и новой. Вам не дают определенной точки, куда надо следовать и что надо делать. Выполнение очередной задачи может прерываться какими-то другими важными задачами (наподобие первого Ведьмака).Но проблема в том, что нужно внимательно читать (слушать) беседы с персонажами, изучать книги и записки. Это роднит игру со "старой школой". Даже карта не всегда дает полное понимание нашей цели (до поры до времени). Поэтому выполнение некоторый второстепенных миссий бывает довольно утомительно, часть из них я просто не завершил. Немного облегчает дело возможность читать мысли собеседника. Но за это с вас снимают немного очков. Иногда чтение мыслей просто необходимо использовать для достижения определенных целей.

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Если очень коротко по сюжету: в первой части наш враг - старый изувер-извращенец-некромант, сидящий в башне. Отлупив его до смерти, сидеть в башне будем уже мы.

Один из балконом нашего замка. С оружейной. Во второй части наш оппонент - Дамиан, деспот местного разлива.

Дамиан во плоти... Тут уже нам дозволительно быть драконом. Причем обличие дракона не является лишь формой передвижения, это отдельная ветка игры, со своими способностями и даже снаряжением (броней).

Ипостаси дракона положена своя броня и навыки. реклама Хотя, в некоторых локациях без полетов не обойтись.





Теперь рассмотрим наши навыки. Они делятся на три условных класса: для ближнего боя, дальнего (стрельба) и разные вариации магии.

Окно навыков. К магии можно и отнести вызов в союзники разной нечисти. Причем в дальнейшем нашего личного "франкенштейна" можно прокачивать, меняя ему части тела (собственный некромант - в наличии). Данный "товарищ" обладает неплохим уроном и будет нелишним в странствиях по подземельям, коих тут пруд пруди.

Наша нежить во плоти. Боевка в игре также роднит игру со старым поколением, она сейчас выглядит корявой и очень незамысловатой. Никаких особых комбо-ударов нет. В нашем распоряжении одна клавиша мышки на удар и россыпь кнопок с привязанными умениями. Это не делает бой особо приятным, не удобно просто.

Типичный бой. А вот, что роднит игру с современным пониманием РПГ, так это диалоги. Это далеко не всегда банальное "да"/"нет". Тут стоит подумать прежде чем выбрать соответствующий вариант. Глубины смысла, как в первом Dragon Age тут нет, естественно. Но сделано неплохо, даже с юмором. Иногда и похабным. А внешний вид некоторых женских персонажей заставит нервно заскрипеть зубами современных феминисток-активисток.

Сейчас такая одежда в играх не приветствуется... В некоторых моментах игра просто ставит тебя в тупик, ты просто не всегда понимаешь, что дальше надо делать. Например, попав во фьорды и получив задание найти три ингредиента с трех деревьев, добраться до них просто невозможно (кроме самого первого). Оказывается надо еще и с деревьями говорить...Кто ж знал, что они разумные (надо внимательно читать все книги в игре)...

Часто перед персонажем ставят моральный выбор, который также не прост. Допустим, при подборе кандидатов в свои личные помощники в замке. Те, чьи кандидатуры вы отвергли, будут убиты. И вина в этом ваша. Т.е. полностью положительным персонажем вам быть не светит (еще одна отсылка в новому переосмыслению жанра).





А еще в игре "доставляет удовольствие" "платформинг" в буквальном смысле. Не любите? А вас не будут спрашивать. Поэтому падая и умирая в очередной раз, подумайте о сохранении.

Что же касается графики в игре, то она устарела. Но не все так печально. Например, в некоторых локациях освещение сделано очень даже симпатично.

Персональный сад нашего персонального алхимика.

Типичное подземелье. А вот некоторые объекты выглядят "старомодно":

Но опять же, за неплохим сюжетом, это не особо и заметно. Лично меня не напрягает.





Приступим к тестированию.

Система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW

Разрешение монитора: 1920х1080 (тестирование пройдет в разрешении 4К (DSR))

Запись тестовых отрезков осуществлялась программой CapFrameX.

Т.к. играть можно в двух ипостасях, то и провел я два тестирования: полетав за дракона и побегав за человека.

Первый тестовый отрезок:

Летаем вокруг замка, попутно кроша вражеские "турели".



Второй тестовый отрезок (пещера во фьордах):



Игра крайне малопоточная, что накладывает определенные ограничения в тесте в разрешении 1080р. Идет упор в два потока, поэтому видеокарта остается сильно незагруженной. И вследствие этого, тестировать в 1080р нет смысла.

Для комфортной игры вам хватит любого четырехъядерного процессора без технологии многопоточности.

По поводу видеокарты мне трудно сказать, что будет оптимальным вариантом. Первый раз я играл еще на GTX 780 и ее производительности было более чем достаточно. Могу только сказать, что GT 430 на минимальных настройках не дает стабильных 60 кадров. Кроме того, большим плюсом игры является и огромное количество графических настроек, которые довольно сильно меняют качество графики в игре (это вам не God of War, где разницу между максимальными и минимальными настройками надо искать, сравнивая скриншоты).

Графические настройки в игре...

очень обширные. Максимальные настройки графики. Минимальные настройки графики.



Какой мой субъективный вывод по игре? Если вы поклонник жанра РПГ, если вы играете в игру не "за графику", то пройти (или пройти заново) данную игру обязательно стоит. Это не лучшая игра в жанре, но достойная. И сюжет, и диалоги, и локации - все очень недурственно. Даже музыка (металлисты поймут) от Кирилла Покровского достойна внимания.

Мои (опять же субъективные) оценки.

Сюжет : "5-"

Диалоги : "4"

Анимации : "3"

Графика : "3+"

Реализация боев : "3"

Музыка : "4"

P.S.: Многие скажут, что игра "отстой" и пора уже забыть про такое старье. Но, играя попеременно в новинку от монстра консольной индустрии и в данную игру, никакого душевного дискомфорта не испытывал. Не все в мире определяется "графоном"...



