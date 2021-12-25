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Краткий обзор игры Medal of Honor: Airborne

Рассмотрим игру Medal of Honor: Airborne и проверим производительность в ней системы i7-8700T + GTX 1070.
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Medal of Honor, Медаль за Отвагу...некогда очень значимая серия игр, благополучно скончавшаяся после 2012 года...

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Medal of Honor: Airborne не была первой, даже не второй или третьей игрой серии (одиннадцатая!!!). Эта была последняя игра "классической Medal of Honor", созданная на движке Unreal Engine 3 компанией Electronic Arts. Одной из особенностей игры являлся продвинутый искусственный интеллект, система прокачки оружия и система распределения нанесенного ущерба. На бумаге все выглядит очень неплохо. Но как там на самом деле?

Я давно уже играл в эту игру, даже прошел ее два раза. И эта игра лично для меня является лучшей игрой про Вторую мировую войну (не считая стелса Снайпер Элит или треша про альтернативную историю похождений товарища Бласковица).

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Итак, игроку предстоит сражаться с войсками вермахта руками бравого американского десантника рядового Бойда Трэверса, бойца 82-й дивизии. В начале нас ждет обучающая миссия по приземлению (я всегда произвожу посадку крайне небрежно - ноги целы и сойдет).

В игре есть обучение в разделе меню.

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Перед каждой миссией можно выбрать оружие.

 Первая же боевая миссия забрасывает нас с самолета прямо на Сицилию, где мы будем отстреливать не совсем адекватных солдат Муссолини. Почему они не адекватные? А вот тут и раскрывается "особенность ИИ игры". Враги бегают туда-сюда довольно хаотично и глупо. Но не забывают укрываться за ящиками и прочими препятствиями. Сами локации очень небольшие, присутствует "центральный хаб", куда нас и сбрасывают. А вот сами задания разбросаны по всем сторонам света. Поэтому пробежки по одним и тем же тропкам/улицам неизбежны. Но это не так и страшно. Несмотря на линейность продвижения к цели, разработчики предусмотрели и наличие обходных путей. Поэтому стоит не переть в лоб врагу и героически получать пули в грудь, а пойти с фланга и сделать такой "нежданчик" для врага. Спешить тут не стоит, если не хотите снова производить десантирование.

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Стрельба оставляет двоякое впечатление. Нам доступно два основных оружия и дополнительно пистолет с бесконечным количеством патронов.

Миссия на заводе.

 Пистолет обладает низкой убойной силой и небольшим расстоянием поражения. Винтовки стреляют далеко, но нужно еще умудриться совладать с трясущимися руками. Задержки дыхания, как в современных шутерах, еще нет.

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Даже с помощью оптического прицела попасть в голову нелегко.

Попасть в голову (практически верный вариант уложить врага) на не прокачанном оружии, совсем непросто. Автоматы и пулеметы имеют меньший радиус поражения. Прокачивается оружие очень просто - надо стрелять из него. За попадание в голову прирост прокачки выше. Для всех видов оружия (включая гранаты) доступно три уровня прокачки.

По мере прокачивания, значок оружия заполняется синим

Это может быть большая стабильность или меньшая отдача. Магазин с увеличенным объемом патронов или оптический прицел. Что там получается с гранатами не знаю, даже не успел прокачать их до первого уровня.

Патроны иногда встречаются на пути следования или выпадают из врагов. Также есть аптечки. Подбор всего снаряжения происходит автоматически, отвлекаться на это не надо.

Что же касается физики, то тут все печально по современным меркам. Тела от взрывов разлетаются, как тряпичные куклы, присутствуют и баги. Например, фашист падает с лестницы и зацепляется за нее рукой. И мы видим висящий труп с рукой длиной, эдак, метра два. Ну и классика жанра: оружие, высовывающееся из-за закрытых дверей...

После Сицилии, мы перебираемся на север Италии

Миссия в Италии.

и далее, через Францию и Нидерланды, врываемся в нацистскую Германию. Игра довольно короткая, всего 7 глав.

Главы кампании.

Но это нельзя записывать в минус. Каждая локация кардинально отличается от других.

Один из вариантов коридорной локации.

Да и задания разные. Надо обычно уничтожать орудия или зенитные установки. Взрывать радиопередатчики, отстреливать снайперов или захватывать укрепленные сооружения. Есть одна миссии по уничтожению танка. Вся соль в том, что под огнем оного, надо сначала собрать детали гранатомета, которые разбросаны по локации. И только потом уничтожить танк. В других миссиях разработчики повторяться не стали и выдали игроку специальные гранаты, которые с трех-четырех попаданий уничтожают танк (надо только подобраться поближе). Ближе к концу повеяло легким ветерком Wolfenstein. Да-да, некоторая доля "фантастики" подается нам в виде неких "уберсолдат", которые зачем-то ходят в противогазах и обладают просто невероятной пулестойкостью (при полном отсутствии видимой брони).

Тот самый пуленепробиваемый фашист...

И носят сии персонажи очень неприятное оружие - скорострельный крупнокалиберный пулемет. В тесных коридорах такой противник очень опасен.

Последняя миссия состоит в уничтожении огромной башни, напичканной зенитками, солдатами и прочими атрибутами войны. На этом наша боевая история заканчивается.

Финал игры.

Медали за достижения в игре.

 

Теперь перейдем к тестированию.

Система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW 

Разрешение монитора: 1920х1080

Тестирование пройдет в разрешении 4К (DSR) с помощью программы MSI Afterburner. Тестовой локацией будет Италия.

Тестовая локация.

Итоги тестирования.

Естественно, что никаких проблем с производительностью нет.

Я даже попробовал поиграть на видеокарте GT 430. Для этого пришлось выставить минимальные настройки качества при разрешении 1600х900. Почти всегда мы имеем 60 кадров, только в дыму фпс проседает до 45.

Минимальные настройки графики.

Играть-то можно, но минимальные настройки выявили один не очень приятный баг игры. Я вижу вдалеке итальянского солдата (это была первая боевая миссия) и стреляю в него из винтовки в туловище. Нет результата. Делаю еще несколько выстрелов и также эффекта не последовало. Потом подбираюсь поближе и тут прорисовывается ящик, за которым этот "товарищ"  и сидел...

Но и в разрешении 4К есть технические проблемы. Самое безобидное - слишком маленький текст. Далее, мерцают текстуры, особенно это видно в роликах, когда на домах то появляются, то исчезают окна. Странно ведет себя и дым при таком разрешении. Но самое смешное, что у вас в руках иногда исчезает оружие! Поэтому пройдя тестовый отрезок, вернулся в разрешение 1920х1080. Тут уже такого не наблюдалось.


Что можно сказать по игре?

Мне она нравится, несмотря на возраст и технические огрехи. Да и графика не убивает глаза, мне вообще нравятся многие игры на движке Unreal Engine 3, в них какая-то "ламповость" что ли...

Нормальная графика...Не всем нужен Киберпанк 30888...

 Субъективные оценки:

Графика: "3" (по сегодняшним меркам, но греет душу)

ИИ врагов: "3+" (не почувствовал инноваций, которые обещали разработчики)

Физика: "3"

Стрельба: "4-"(не очень понравилась реализация стрельбы с помощью оптики)

Сюжет: "4-"(не бесит, для шутера неплох)

Оптимизация: "4"(но игра явно не рассчитана на высокие разрешения)

Даже сегодня можно поиграть в нее и окунуться в прошлое. Жаль, что данная игра, по сути, стала "лебединой песней" всей серии. Да, потом вышли в 2010 году переосмысленная Medal of Honor про Афганистан и в 2012 году Medal of Honor: Warfighter, но серию это не спасло (хотя обе игры мне понравились).

Medal of Honor пала в бою с сериями Call of Duty и Battlefield...Но значимый вклад в развитие идей шутеров внесла.


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