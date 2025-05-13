Начнём с того, что о линуксоидах недавно уже была написана статья, рекомендую ознакомиться с ней для большего понимания о чём идёт речь, ну а если кратко - линуксоидами называют зачастую токсичных людей, которые порой опускаются до софизма и дезинформации относительно Linux, и всего что связано.

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Например, яркий пример дезинформации, линуксоиды могут рассказывать, что для Linux якобы очень много игр, но на самом деле в большинстве случаев речь идёт про DRM платформу Steam, которая имеет встроенные костыли для запуска Windows игр под линуксом... При этом зачастую тактично умалчивают про тот факт, что DRM платформа Steam требует авторизацию в системе через интернет, а любого пользователя могут удалить из системы по щелчку пальцев на другой стороне земного шара.

Да и про другой факт линуксоиды тоже тактично умалчивают, что большинство проверенных линуксов среди популярных - не способны даже нормальный драйвер видеокарты установить, ибо из коробки нехватает критически важных системных компонентов, а как всем известно - без нормального драйвера видеокарты про игры можно забыть... Так же линуксоиды могут приписывать свои выдуманные слова другим людям, тем самым дезинформируя окружающих, мол, так сказал кто-то, когда на самом деле не говорил, то есть дезинформация направленная на людей, которые не в курсе всех нюансов и истории.

Дезинформация и софизм отличительная особенность активных "экземпляров", околачивающихся под "неугодными" статьями в интернете, в которых "сказали плохо" про любимого "пингвина", мои статьи далеко не исключение. Но линуксоиды проявляют себя не только попытками ввести в заблуждение окружающих, так же бывают просто токсичные и предвзятые, что тоже уважения не вызывает, мягко говоря.

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Как раз про один "линуксоидный" ресурс сейчас и поговорим, имя ему - linux.org.ru, наверняка любой попытавшийся перейти на Linux, а после сбежавший в ужасе обратно на Windows, сталкивался с этим ресурсом.

Кому-то возможно повезло, что не столкнулся с откровенной токсичностью и предвзятостью обитателей ЛОР, ну а я решил войти на ресурс сразу с написания простой и нейтральной статьи, результат заставил себя ждать почти неделю...

Редактор статей и ограничения

Начнём с редактора статей на ресурсе ЛОР.

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Без лишних слов, редактор паршивый, это издевательство над пользователями, используется разметка MarkDown, с ней в принципе проблем нет, ибо знаком, ведь являюсь разработчиком таких инструментов как Installer-SH и ChimbaBench, а для хранения исходного кода использую GitHub, где основной язык разметки тот самый MD (MarkDown).

Но проблема в том что на ресурсе ЛОР редактор статей настолько паршивый, что это буквально три маленьких поля для ввода текста, и всё на этом, танцуйте с этим как хотите, хорошо хоть предпросмотр догадались реализовать. Я не могу ничего хорошего сказать про этот редактор статей, он отвратителен, хотя чего ещё было ожидать от почитателей вечно кривого Linux, каков объект почитания - таков и редактор.

Впрочем, хоть редактор и плохо реализован, но статью мне удалось написать, правда с ограничениями... У каждого пользователя ЛОР есть свойство под названием "Score", изначально оно равно значению 45, и этого недостаточно для написания полноценных статей.

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Причём нет никакой информации про это свойство в профиле, для чего оно создано, как поднимать, за что снижается, и т.п. Но судя по темам на форумах - Score влияет на доступные возможности пользователя, и этим значением могут манипулировать модераторы, то есть наказывать "неугодных".

И да, ограничения не позволяли мне добавлять иллюстрации в статью, то есть изображения, потому статья состоит исключительно из форматированного текста, из-за этого пришлось упростить всё до минимума, так она попала в раздел неподтверждённых статей.

Так статья несколько дней просто висела вместе с парой других, никакого внимания со стороны модераторов всё это время, хотя ранее в разделе публиковался спам, и его удалили, а значит за разделом явно смотрели, и это уже можно расценить как неуважение к авторам статей, мол, всё видят, но ничего не делают.

Ну а потом появились первые комментарии, хотя статья ещё не опубликована. Первые комментарии оказались безосновательно токсичными переходами на личность и обесцениванием, иначе говоря попытка буллинга. Особенно меня позабавил "очевидный" вопрос о преимуществах Installer-SH перед tar.xz или AppImage, о них было кратко сказано в статье, но видимо хотят чтобы я побежал переделывать статью под совершенно другую тему, особенно учитывая совершенно неуместные вопросы про SDK и сам дистрибутив Chimbalix... Да и "впервые слышу" можно было не добавлять, я вот про тебя впервые слышу, и что? Смысла в этой фразе нет относительно статьи, короче выглядит как издёвка, а значит отвечать нет смысла.

Ну а спустя почти неделю, модераторы ничего не спросив просто перенесли статью на форум. На секунду, пока модераторы ЛОР тянули резину, решаясь перенести статью на форум как не достойную - я успел выпустить новую версию Installer-SH версии 2.3 и написать статью про это на ресурсе overclockers.ru, где и редактор статей очень даже хороший, и отношение к авторам адекватное, по крайней мере ко мне ещё не было такой лютой предвзятости со стороны модераторов и администрации, как ощутил на линуксоидном ресурсе. Если и есть какие-то проблемы с материалом, то они, как правило, обоснованы, а не вот это всё как на ЛОР, смотря какое настроение будет, так и сделают...

Почему статью перенесли на форум? Правильно, потому что модератор так сказал, мол, "на статью - не тянет", и вообще, проект весь такой специфический, а автор весь из себя такой с предвзятым взглядом на линукс, ну и в довесок парочка токсичных обитателей отписалась, на которых модераторам ресурса ЛОР всё равно, ведь "свои" же, наверное.

Почему говорю "наверное"? Да потому что модераторы никак не отмечены на ресурсе, выглядят как обычные линуксоиды, наверное тут отмечают привилегии звёздочками, что кстати не точно, ибо при наведении на "статус" нет никаких подсказок, нужно заходить в профиль, и может быть, там будет указано хоть что-то, это коротко про UI/UX ресурса.

И ещё о модераторах ресурса linux.org.ru, начнём с того, что модератор обязан смотреть на материал непредвзято и по фактам, если есть проблемы - сообщить о них автору, но как видно выше - модераторы не блещут компетентностью, откровенно предвзято относятся к "неугодным" авторам и материалам, и даже открыто подчёркивают свою предвзятость, ещё и благодарят явно токсичных пользователей, начавших "разговор" с переходов на личности и буллинга.

При этом всём, модератор явно пытается свою предвзятость перевести на "неугодного" автора, мол, это всё он весь такой плохой и предвзятый, а мы, модераторы ЛОР, белые и пушистые. На лицо софизм в какой-то степени, а я уже отмечал ранее, что софизм отличительная черта линуксоидов.

Ну и насчёт решения "на статью - не тянет", тут ещё один факт откровенной предвзятости со стороны модераторов ресурса linux.org.ru, в опубликованных статьях мне удалось найти настолько сырой набросок текста, что статьёй это назвать язык не повернётся... Это просто набросок с куском кода, однако по мнению "не предвзятых" модераторов "это" тянет на статью, а моя статья - не тянет.

https://www.linux.org.ru/articles/development/17848015

Продемонстрированной выше "статье" место в репозиториях GitHub, ибо это не статья, просто исходный код довольно посредственного скрипта в техническом плане, приправленный парой предложений в начале и в конце, всё, и это по мнению модераторов ЛОР является статьей...

Может мне тоже нужно было выложить свой Installer-SH на общих 1600+ строк кода под видом статьи на linux.org.ru? Может тогда "не предвзятые" модераторы сочли бы это статьей? А хотя вряд ли, ведь судя по переносу статьи на форум, мол, недостойная, и издёвкам по отношению "неугодных" авторов (уверен, я не один такой "неугодный" у них), наверняка не опубликовали бы в статьях.

Если раньше я в основном нейтрально относился к ресурсу linux.org.ru, как собственно отношусь ко всему и всем, пока не появятся веские основания для иного отношения, то сейчас моё отношение к ресурсу ЛОР резко сменилось негативом. Объективно, мне не за что уважать, и позитивно относиться к этому ресурсу и его администрации.

Редактор статей отвратительный у linux.org.ru, будто специально создан, чтобы поиздеваться над людьми, даже FeatherPad (блокнот) встроенный в дистрибутиве Chimbalix, и тот лучше подходит для написания статей, я уже не говорю про Ghostwriter, специально предназначенный для работы с MD форматом, что так же встроен в Chimbalix из коробки...

Ещё эти ограничения зависящие от Score, которым потенциально могут манипулировать модераторы, таким образом наказывая "неугодных" людей. Так же отмечу, что обитатели ЛОР необоснованно токсичные, а модераторы работают предвзято, и не стесняются открыто выражать свою предвзятость как действиями, так и словами. Да и вообще, я очень сомневаюсь в компетентности модераторов ресурса ЛОР, особенно учитывая какие "статьи" они пропускают в публикацию, правильнее сказать заметки в черновике...

И пусть хоть заблокируют меня на ресурсе linux.org.ru после этой статьи, что лишь ещё сильнее подтвердит, что там обитают линуксоиды в плохом смысле слова, вообще плевать. Модераторы и обитатели ресурса ЛОР уже показали чем являются на самом деле, не думаю, что они изменяться. Я чту здравый смысл, правила и конкретные факты, а не мнение какого-то там токсичного обитателя ЛОР, и тем более модераторов, даже не пытающихся скрыть свою предвзятость и издёвки.

Так моё нейтральное отношение к linux.org.ru и его администрации, обоснованно сменилось негативом и неуважением. Я написал нейтральную статью, никого особо не трогал, и даже не критиковал особо ничего, но вместо того, чтобы выполнить свою работу, и указать на возможные проблемы - модераторы своими действиями и высказываниями явно дали понять, что автор "неугоден", почему? Просто потому что так захотели, а не потому что статья была какая-то неправильная, с ошибками или недочётами, или что-то лично им не так написал, хотя не писал ничего кроме статьи.

Теперь я понимаю, почему люди недолюбливают ресурс ЛОР, так же как и самих линуксоидов, ведь как показывает практика - там как раз линуксоиды и собрались...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



