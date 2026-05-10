Предыстория фильма 2026 года

В далёкой-далёкой галактике, в году, эдак 1995-ом, началась эта история.

Теми, кто рос еще при СССР, и «впитывал» фильмы про боевые искусства в видеосалонах, первый «Мортал Комбат» был воспринят нормально, но сдержанно.

Да, музыка, да фэнтези. Но мы то привыкли к тому, что в подобных фильмах снимаются мастера единоборств. Тут же довольно сильно отошли от этого правила. А фанатов самой игры, что и легла в основу фильма, я тогда не встречал…

Лично я воспринял фильм, как «сойдет». Не больше. Вторую часть смотрел, уже сильно морщась: ну не дотягивала она до первого фильма. Я был не одинок, барыши все эти сиквелы приносили явно не те, что хотелось. Поэтому проект положили на полку до лучших времен.

Лучшие времена настали в 2021 году, когда проект просто перезапустили.

Я смотрел тот фильм, и он мне понравился меньше оригинального. Хотя по качеству съемок был заметный шаг вперед.

Тут стоит сказать о сюжете. Я никогда не играл в игры серии «Мортал Комбат», поэтому не могу сказать, насколько все фильмы близки к первоисточнику. Естественно, что культовые персонажи перекочевали из игры в фильм. А вот сама история… Ну, она попахивала бредятиной, что и понятно, когда речь заходит о сюжете игры, где основа – просто драки. Сюжет тут также значим, как и в Doom, то есть он номинально существует и достаточно. Хотя, процесс завоевания миров через мордобой – идея интересная…

Фильм 2021 года тоже не особо порадовал создателей в плане кассовых доходов. Но полностью от идеи продолжения не отказались.

Субъективные ощущения от фильма

И вот, в 2026 году, выходит «Мортал Комбат II» (так он называется официально). Суть сюжета все та же: будет битва насмерть, по результату которой падет Земля или выстоит перед Внешним миром. В качестве главгада в данном фильме выступает здоровенный Шао Кан (его сыграл Мартин Форд).

Собирается «армия землян» и пошел тот самый файтинг…

Ну, спойлерить я не буду, минимум описания сюжета. И так понятно, что «наши» победили. Вопрос, как? Кто смотрел прошлый фильм, то знает, что некоторые культовые бойцы тогда погибли. Но для данного фильма их снова оживили.

Я не знаю, такой «процесс» соответствует лору игры, но со стороны смотрится крайне странно. Но для фэнтези такое приемлемо. А вот, что я не могу никак принять, так это «боевая хореография». Она, скажем мягко, довольно низкого уровня. А по-честному: плохая. Не секрет, что сейчас в Голливуде любого актера сделают мастером боевых искусств. Тут вам и тренировки, и новейшие 3D-технологии в помощь. Но в данном случае, бои настолько примитивные, что диву даешься. Все удары визуально не несут в себе силу. Особенно отличились бои с девицами. Ну не могут они изображать великих бойцов! Не верите? Тогда сами сравните этот «балет» с работой той же Синтии Ротрок в лучшие свои годы. Там тоже удары «проходили в воздух», но в них ощущалась именно сила. Подставь в этот момент челюсть и тебе зубы выбьет. Сейчас же – детский сад, драка в песочнице… Бой вытягивают исключительно на спецэффектах, коими славятся практически все бойцы вселенной.

Ладно бы, если каст актеров был именитым. Можно было бы простить: бить не умеют, но актеры хорошие. Но и этого тут нет, за одним приятным исключением…

Мое субъективное мнение: фильм плохой, как боевик. И может понравиться лишь фанатам игры. Но есть небольшой нюанс, который старается вытянуть фильм на средненький уровень. И этот нюанс – Карл Урбан (его персонаж – Джонни Кейдж).

Это просто жемчужина фильма. Его едкие реплики делают все более-менее смотрибельным. Драться он тоже не умеет, но зато шутит очень жестко. Для меня лично, Урбан и вытащил весь этот фильм. Ну, еще ему неплохо подыграл и Джош Лоусон (Кано).

Вывод

Стоит ли смотреть, решайте сами. Средний фэнтезийный боевик, с плохой постановкой боёв, но отжигающим Карлом Убаном. До оригинального фильма не дотягивает. Нет того "духа", да и время, скажем честно, упущено. Сейчас "мордобой" уже не так популярен, как был лет 30 назад. Но это моё, чисто субъективное, мнение…