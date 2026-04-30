Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»

На этот раз - обзор двух фильмов, снятых для стриминговых платформ. Один фильм - это ужасы, приукрашенные феминизмом. А второй - драма с сатирической подоплекой.
«Хищный рывок» («Thrash»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comФильм ужасов, снятый для стриминговой платформы Netflix. Суть в следующем: на побережье надвигается сильнейший ураган. Жители срочно эвакуируются. Но находятся «особо одаренные», которым это все побоку. К таким относятся девица под ксанаксом (да, причина приема лекарства уважительная, но тем не менее), беременная девица и группа подростков под «руководством» приемных родителей. У всех разные причины, почему они не уехали.

У «темненькой» недавно умерла мать и она попросту не выходит из дома, у нее фактически какая-то фобия развилась. Беременная банально прозевала момент, хотя всех заранее предупреждали. А у приемных подростков родители больны на всю голову. «Отец семейства» почему-то посчитал, что типичный американский частный дом (из деревянных панелей толщиной в палец) выдержит и ураган, и наводнение. Вслед за ветром, прорвало плотину. И в город хлынула вода. Вместе со стаей акул-быков…

Для стриминговой платформы фильм снят неплохо. Но есть одно «но», которое полностью аннигилирует все положительные моменты фильма. Это безумный «воинственный феминизм».

Изображение: ru.kinorium.comПод угрозой и «темненькая» сразу победила свою фобию, да и беременная мало того, что разродилась прямо в воде, так еще и куском деревяшки акул стала мочить…

Изображение: ru.kinorium.comВыглядит это просто безумием. От феминисток не отстают и подростки. Потеряв приемных родителей (пошли на корм акулам) они запросто перебили их… связкой динамитных шашек. Причем, сами были на расстоянии около 4-х метров от взрыва. Ну, бывает… Короче, первые две трети фильма можно еще смотреть, но концовка полностью провальная! Она отвратительная!

По сюжету, фильм очень напоминает картину «Капкан» 2019 года. Там вместо акул были аллигаторы. Но фильм куда лучше, все более-менее вменяемо, хотя тоже есть спорные моменты. В очередной раз, Netflix изуродовал фильм своей повесткой.

«Последствия» («Outcome»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто драма, снятая для Apple TV+. В главной роли – Киану Ривз. Играет он некогда популярного киноактера. Но потом он стал жертвой наркозависимости. Но эта фаза жизни прошла незаметной для простых людей. И вот, уже пять лет актер в «завязке», он надеется перезапустить свою карьеру. И уже для этого сделаны первые шаги, когда приходит сообщение от его адвоката, что на актера есть компрометирующее видео. Ни сам актер, ни его близкие друзья понятия не имеют, чего ждать от такого «сюрприза». Адвокат советует ему просто попросить прощение у всех, кого мог актер обидеть в своей жизни.

Формально, фильм как бы состоит из двух слоев. Один касается только личности самого героя. Мы познаем его сущность, как человека. И нельзя сказать, что он был ужасным человеком. Нет, не ужасный, но и не особо хороший. Отношения разладились с первым продюсером (его сыграл сам Мартин Скорсезе), который сделал из него звезду. Отвратительные отношения с матерью, которая сама полностью погружена в «звездную жизнь» и желала сыну такую же судьбу. Короче, извиняться пришлось долго. 

Изображение: ru.kinorium.comА второй слой показывает сущность условного Голливуда. Адвокат нашего героя сразу собрал «кризисную команду» на все случаи: если будет фемоскандал, если были конфликты с темнокожим или представителем другой расы. Даже подстраховали «еврейский вопрос». Вот этот момент – чистая сатира на современную американскую культуру. Собственно, авторы фильма даже не скрывали этого, разместив портреты знаменитостей, которые так или иначе попадали в грандиозные скандалы.

Изображение: ru.kinorium.com Кроме самого Киану Ривза, тут снялись Камерон Диаз, Метт Бомер, мелькнула и Дрю Бэрримор. Одну из ролей сыграл Джона Хилл, который был режиссером картины. Получился неплохой фильм, который показал нутро и закулисье жизни актеров. Лично мне фильм понравился, хотя особой глубины характеров тут не обнаружено. Но потратить примерно полтора часа на фильм можно.

последствия хищный рывок
