Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Краткий обзор фильма «Тролль 2»

Иногда скандинавский кинематограф преподносит приятные сюрпризы в виде весьма достойных фильмов. Но такое бывает очень редко…
[ ] для раздела Блоги
+
+

В 2022 году вышел фильм «Тролль» («Troll»). Предназначался он для стриминговой платформы Netflix, где много контента из разных стран. Фильм меня привлек тем, что в нем обыгрывается скандинавская мифология, конкретно тролли. Его можно посмотреть, хотя никакого вау-эффекта не ждите. Но он занимает у меня твердое второе место рейтинга фильмов о троллях. Почему второе? Да всего на тот момент я посмотрел два фильма! И лучшим был также скандинавский фильм «Охотники на троллей» (2010), снятый в жанре того же «Монстро». Но фильм «Тролль» был уже эпичнее и имел более высокий бюджет. По самому сюжету он во многом повторял историю того же Кинг-Конга, но со спецификой местного колорита.

Так как это стриминговая платформа, то непонятно, сколько смог данный проект заработать. Вероятно, прибыль была, ибо в 2025 году вышел в свет второй фильм – «Тролль 2» («Troll 2»).

реклама



Режиссер картины – тот же, что снимал первую часть – Роар Утхауг. И основной актерский состав плавно перекочевал из первого фильма: Ине Марие Вильман, Ким Фальк, Мадс Сьёгор Петтерсен, Сара Хорами, Агота Дунаи и другие.

Итак, что же предложили нам норвежцы во второй части? Ну… Они пошли по пути наименьшего сопротивления, то есть частично повторили сюжет первого фильма.

реклама



Первый фильм заканчивался эпичной битвой военных с горным королем, который мог разрушить весь город. Военные готовы были пойти на самые радикальные меры для его уничтожения, но все ограничилось обычным солнцем. Да, тролль, как и положено по мифам, от света окаменел. Но в самом конце показали пещеру, где кто-то громко сопел…

Второй фильм начинается с того, что главная героиня, Нора Тидеманн, ушла из всех правительственных проектов по исследованию троллей и живет в уединении. 

Но к ней заявляется бывший «напарник по приключениям» – Андреас Исаксен. И он рассказывает ей, что они нашли что-то очень интересное…

реклама



«Интересным» оказался огромный старый тролль в состоянии сна. 

И пока чудище спит, люди пытаются его исследовать. 

реклама



Нора, по идиотской идее, каким-то чудесным образом тролля разбудила, впоследствии чего всем пришлось экстренно эвакуироваться.

Тролль вылез из своего логова и направился по своим делам. 

И по пути немного перекусил бестолковыми отдыхающими на одном горном курорте. 

И с этого момента стало ясно, что тролль ведет себя вовсе не так, как вел предыдущий экземпляр…

Нора решается открыть своим коллегам по приключениям свой секрет: она уже давно общается с еще одним троллем. И это сын того горного короля из первого фильма.

 Она думает, что через своего «питомца» сможет наладить отношение со «злым» троллем. Но встреча двух гигантов прошла не по плану: плохой тролль утопил хорошего и пошел прямиком к древней столице Норвегии.

 На то у него были причины…

Давным-давно, на заре введения христианства в Норвегии, король Олаф Святой начал беспощадную войну с троллями и практически всех уничтожил. И «злой» тролль собирается мстить…

Наша «бригада спасателей» прибывает в город Тронхейм (та самая древняя столица) и после непродолжительных поисков находит гробницу короля. 

В саркофаге короля они нашли вторую часть общедоступного манускрипта, из которого следует, что Олаф вовсе не хотел уничтожить всех троллей, а наоборот, давал им право жить в определенных районах Норвегии. Это не понравилось Ватикану и короля убили.

Но как же остановить тролля? Армия сделать это не может. 

Святая вода – такой был ответ. И к приходу монстра все начинают активно готовиться, используя святую воду во всех видах вооружения. Но план несколько не сработал: святая вода не смогла уничтожить шкуру тролля, хотя определенный ущерб и наносила. И тут на помощь людям пришел «хороший» тролль, который и не утонул вовсе. Небольшой «махач» и «хороший» тролль снова терпит поражение. 

Но люди идут на последний «рывок»: Андреас прыгает с заминированным бочонком святой воды прямо в пасть тролля… Изнутри святая вода возымела свое действие: тролль стал разваливаться. 

Ну а поднявшийся с колен «хороший» тролль довершил начатое, вырвав сердце у противника…

Второй фильм мне не понравился. И дело тут именно в сюжете, который сильно напоминает всякие «Конг против Годзиллы» или что-то в этом духе. Не оригинально совсем.

Кроме того, тут нет той изюминки первого фильма, когда появление тролля преподносилось с определенной долей неожиданности. Здесь же все банальнее и по-голливудски бестолково.

Да и поведение армии тут странное. Если в первом фильме она еще как-то сопротивлялась, то теперь просто сложила ручки, возложив все основные действия на главных героев картины. Очередной голливудский штамп…

Вообще, у меня сложилось впечатление, что создатели первого фильма и не думали о продолжении. Но «масть поперла» и на скорую руку набросали простейший сценарий продолжения. Причем особо и не стараясь. 

Фильм можно посмотреть, но он намного хуже первой части.

Добавить в закладки

Теги

тролль тролль 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
21
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
4
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
41
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Красноярском крае появится единственное в России производство смол для изготовления шин
+
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
1
В Ставрополе появятся аквапарк, отель и спорткомплекс за 5,6 млрд рублей
+
В Узбекистане запретили покупать алкоголь с сигаретами и квартиры за наличные
2
Автономный подводный робот «Argo» 8 месяцев собирал данные из-под ледяных шельфов Антарктиды
1
Найдено подтверждение огромных запасов водорода в земной коре, которого хватит на десятки тысяч лет
1
ASUS представила игровой монитор ROG Strix 5K XG27JCG с режимами 5K 180 Гц и 1440p 330 Гц
+
Вертолёт «Ансат-М» с российскими двигателями ВК-650В совершил уже 10 испытательных полётов
+
В Литве построят завод по производству танков Leopard 2A8
4
AMD выпускает видеокарты Radeon AI PRO R9700S и R9600D с 32 ГБ видеопамяти
+
Амазония может превратиться в «гипертропики» — не имеющий современных аналогов климат
1
B-52 ВВС США совершил перелет на авиабазу Эдвардс для летных испытаний после установки новой РЛС
1
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
3
«Москвич 5» поступил в продажу без малейшего анонса
+
Разработчик приобрёл систему на базе Nvidia GH200 с 960 ГБ ОЗУ за десятую часть её реальной цены
3
Hardware Unboxed протестировали новый пакет технологий AMD FSR Redstone
1
В Турции обнаружили каменную фигуру с зашитым ртом возрастом 12 тысяч лет
1
«Росатом» получил разрешение на возведение Симоновской ветроэлектростанции в Ставропольском крае
2
БЕЛАЗ проводит испытания 130-тонного карьерного самосвала с водородной топливной установкой
+
Китай поднял в воздух первый в мире 16-тонный БПЛА с возможностью в запускать в полёте рои дронов
+

Популярные статьи

Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
17
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
309
Что известно о глубокой модернизации российского истребителя пятого поколения Су-57М1
+
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1
Юбилей Total War обернулся фейерверком анонсов — от Medieval III до Warhammer 40k
2
Выбираем лучший видеорегистратор с двумя камерами
+
Создаю и проверяю пакет обновлений для Chimbalix — CUP-2481
+
Краткий обзор фильма «Тролль 2»
+

Сейчас обсуждают

prick
15:49
идинaxyй #пидар дегенepaтивный, ты млядь пару слов связать не можешь
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Терминатор
15:46
Да твоя луза уже мокренькая.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
15:42
Я тебя ещё непиздил, не ври. Я женщин не бью.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
15:39
Непранова, лучше работай. Больше дизов ставь. Колготки потом свои заштопаешь, тупая стрелочница. Когда закончишь дизы ставить, иди в 102 кабинет. Доктора уже проклизмировали, ты одна осталась..
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
15:38
Иди рот помой, остапиздел ты #идар
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
15:37
Неправнова, ты колготки заштопай, тупая стрелочница
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
15:36
Тебе видней у кого слаще, ты же у Бернигана сасешь.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
prick
15:33
стрелочница xyecocyщая у шеши, ты уже сам с собой разговариваешь
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Секс-Терминатор
15:32
Доктор, а вы уже опробовали это на себе?
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Терминатор
15:32
Шишкенс хоть здравомыслящий. а prick в одном месте ветер гуляет. створка не закрывается.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter