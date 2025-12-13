В 2022 году вышел фильм «Тролль» («Troll»). Предназначался он для стриминговой платформы Netflix, где много контента из разных стран. Фильм меня привлек тем, что в нем обыгрывается скандинавская мифология, конкретно тролли. Его можно посмотреть, хотя никакого вау-эффекта не ждите. Но он занимает у меня твердое второе место рейтинга фильмов о троллях. Почему второе? Да всего на тот момент я посмотрел два фильма! И лучшим был также скандинавский фильм «Охотники на троллей» (2010), снятый в жанре того же «Монстро». Но фильм «Тролль» был уже эпичнее и имел более высокий бюджет. По самому сюжету он во многом повторял историю того же Кинг-Конга, но со спецификой местного колорита.

Так как это стриминговая платформа, то непонятно, сколько смог данный проект заработать. Вероятно, прибыль была, ибо в 2025 году вышел в свет второй фильм – «Тролль 2» («Troll 2»).

реклама





Режиссер картины – тот же, что снимал первую часть – Роар Утхауг. И основной актерский состав плавно перекочевал из первого фильма: Ине Марие Вильман, Ким Фальк, Мадс Сьёгор Петтерсен, Сара Хорами, Агота Дунаи и другие.

Итак, что же предложили нам норвежцы во второй части? Ну… Они пошли по пути наименьшего сопротивления, то есть частично повторили сюжет первого фильма.

реклама





Первый фильм заканчивался эпичной битвой военных с горным королем, который мог разрушить весь город. Военные готовы были пойти на самые радикальные меры для его уничтожения, но все ограничилось обычным солнцем. Да, тролль, как и положено по мифам, от света окаменел. Но в самом конце показали пещеру, где кто-то громко сопел…

Второй фильм начинается с того, что главная героиня, Нора Тидеманн, ушла из всех правительственных проектов по исследованию троллей и живет в уединении.

Но к ней заявляется бывший «напарник по приключениям» – Андреас Исаксен. И он рассказывает ей, что они нашли что-то очень интересное…

реклама





«Интересным» оказался огромный старый тролль в состоянии сна.

И пока чудище спит, люди пытаются его исследовать.

реклама





Нора, по идиотской идее, каким-то чудесным образом тролля разбудила, впоследствии чего всем пришлось экстренно эвакуироваться.

Тролль вылез из своего логова и направился по своим делам.

И по пути немного перекусил бестолковыми отдыхающими на одном горном курорте.

И с этого момента стало ясно, что тролль ведет себя вовсе не так, как вел предыдущий экземпляр…

Нора решается открыть своим коллегам по приключениям свой секрет: она уже давно общается с еще одним троллем. И это сын того горного короля из первого фильма.

Она думает, что через своего «питомца» сможет наладить отношение со «злым» троллем. Но встреча двух гигантов прошла не по плану: плохой тролль утопил хорошего и пошел прямиком к древней столице Норвегии.

На то у него были причины…

Давным-давно, на заре введения христианства в Норвегии, король Олаф Святой начал беспощадную войну с троллями и практически всех уничтожил. И «злой» тролль собирается мстить…

Наша «бригада спасателей» прибывает в город Тронхейм (та самая древняя столица) и после непродолжительных поисков находит гробницу короля.

В саркофаге короля они нашли вторую часть общедоступного манускрипта, из которого следует, что Олаф вовсе не хотел уничтожить всех троллей, а наоборот, давал им право жить в определенных районах Норвегии. Это не понравилось Ватикану и короля убили.

Но как же остановить тролля? Армия сделать это не может.

Святая вода – такой был ответ. И к приходу монстра все начинают активно готовиться, используя святую воду во всех видах вооружения. Но план несколько не сработал: святая вода не смогла уничтожить шкуру тролля, хотя определенный ущерб и наносила. И тут на помощь людям пришел «хороший» тролль, который и не утонул вовсе. Небольшой «махач» и «хороший» тролль снова терпит поражение.

Но люди идут на последний «рывок»: Андреас прыгает с заминированным бочонком святой воды прямо в пасть тролля… Изнутри святая вода возымела свое действие: тролль стал разваливаться.

Ну а поднявшийся с колен «хороший» тролль довершил начатое, вырвав сердце у противника…

Второй фильм мне не понравился. И дело тут именно в сюжете, который сильно напоминает всякие «Конг против Годзиллы» или что-то в этом духе. Не оригинально совсем.

Кроме того, тут нет той изюминки первого фильма, когда появление тролля преподносилось с определенной долей неожиданности. Здесь же все банальнее и по-голливудски бестолково.

Да и поведение армии тут странное. Если в первом фильме она еще как-то сопротивлялась, то теперь просто сложила ручки, возложив все основные действия на главных героев картины. Очередной голливудский штамп…

Вообще, у меня сложилось впечатление, что создатели первого фильма и не думали о продолжении. Но «масть поперла» и на скорую руку набросали простейший сценарий продолжения. Причем особо и не стараясь.

Фильм можно посмотреть, но он намного хуже первой части.