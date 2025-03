Певцы и певички часто любят сниматься в фильмах…

Не запрещено законом. Но не всегда получается хорошо… Не всегда причина кроется в "бесталанности" певца. Просто такой фильм. Все случаи рассмотреть просто невозможно. Ведь огромное количество рэперов, так или иначе, засветились в фильмах, всех и не упомнишь… Поэтому буду писать лишь о тех случаях, с которыми знаком лично. Пусть даже певец (певичка) на третьем плане… Не более двух фильмов на личность, иначе статья будет уж очень большой.

Начнем с наименее известных случаев (я так думаю).

Марк Энтони (настоящее имя Марко Антонио Муньис Руис) – американский певец пуэрториканского происхождения.

Снимался исключительно в эпизодах. И вот два наиболее значимых случая.

"Воскрешая мертвецов" ("Bringing Out the Dead") – 1999 год.

Это такой триллер с драмой. В главной роли сам "великий и ужасный" Николас Кейдж. Он играет медика, который работает в скорой помощи. Со всеми вытекающими. Но мало трудной работы: он еще и видит призраки людей… Очень своеобразный фильм, снятый Мартином Скорсезе. У Марка Энтони небольшая роль полусумасшедшего наркомана, который вытворяет разное местами.

Ну, вышло неплохо…

2004 год – "Гнев" ("Man on Fire"). В главной роли – Дензел Вашингтон, который играет бывшего спеца по "деликатным делам".

И теперь он становится телохранителем девочки, которая посещает школу. В Мехико… А там с похищениями дела обстоят хорошо… Марк Энтони играет роль отца этой девочки.

Само собой, ее похищают. Но события развиваются вовсе не так, как думается. Уж очень много народа тут замешано. Получилась неплохая криминальная драма.

Энрике Иглесиас – известный сын известного певца.

Так можно коротко о нем написать. Хотя, кто тут более известен, еще большой вопрос… Снялся, вроде, в одном фильме. Зато каком…

2003 год – "Однажды в Мексике: Отчаянный 2". Режиссер Роберт Родригез. Целая россыпь отличных актеров. Прикольный сюжет и атмосфера. У Энрике очень небольшая роль одного из "киллер-музыкантов".

А фильм просто замечательный.

Рианна (она же Робин Рианна Фенти), "барбадосское чудо"…

Кто ж ее не слышал…

И она тоже засветилась в фильмах.

"Валериан и город тысячи планет" ("Valerian and the City of a Thousand Planets") – 2017 год. Это фантастика от Люка Бессона.

Понравится ли вам или нет, зависит от вашего отношения к творчеству Бессона. У Рианны тут небольшая роль. Она сыграла некую "актрису" в местном баре.

Правда она не совсем человек. Или совсем не человек… Ну, мне фильм понравился.

"Морской бой" - 2012 год. Это фантастический боевик, основанный на настольной игре с тем же названием. Ну, в нее я не играл, но "тетрадную версию" прошел в школе…

Тут у нас фильм о том, как линкор времен Второй мировой войны инопланетные корабли отмутузил.

И Рианна сыграла небольшую роль военной на корабле. Не типично, скажем так. Фильм мне понравился. Только пафос ВМФ США явно зашкаливает…

Дженнифер Лопес (Попес) - еще одна певица…

Кстати, бывшая "жона" Марка Энтони. Уж не знаю, насколько она хорошо поет. Но ее роли постоянно ругали критики. Но самих фильмов, где она снялась, довольно много. И на мой взгляд, не все они плохие. Отмечу лишь два из них.

"Клетка" ("The Cell") – психологический триллер 2000 года. Лопес в главной роли.

Она играет психиатра, которой нужно "проникнуть" в разум серийного убийцы, чтобы понять, где он держит очередную жертву. Фильм очень своеобразный, ведь тут у нас "погружение" в разум маньяка. Но мне фильм понравился, путь и не на 100 процентов.

"Анаконда" - 1997 год. Это фильм ужасов. И, как понятно из названия, мочить людишек будет анаконда. Даже несколько анаконд. Причем, довольно огромного размера. И опять у Дженнифер Лопес главная роль.

Она справилась. И фильм хороший в своем жанре, даже один из лучших.

Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) очень известная певица в свое время.

И фильмография обширная. Но не фанат ни одного, ни другого… Хотя…

2002 год – "Унесенные" ("Swept Away"). Это мелодрама с элементами комедии, которую снял Гай Ричи. Вышло не очень… У Мадонны тут главная роль. В общем, волею судеб, богатая тетенька в исполнении Мадонны, попадает на необитаемый остров. В компании - только простой матрос…

Вот и завязка сюжета… Посмотреть можно.

"Дик Трейси" - фильм 1990 года, снятый по комиксу. Это были те времена, когда подобные фильмы вовсе не означали успех…

Мне лично данный детектив очень даже зашел. Снят именно в "комиксной" манере. Главный герой – детектив Дик Трейси. А Мадонна играет певичку в мафиозном баре. Классный фильм!

Джастин Рэндалл Тимберлейк…

Как певец он мне совершенно не нравится. Не мое. Но вот его роли… Неплохой актер, кстати…

2005 год – "АльфаДог" ("Alpha Dog").

Это очень крутая криминальная драма. Очень. У Джастина одна из главных ролей. Банда молодых торгашей "всякой всячиной", похищают сына одного должника. И вот обстоятельства складываются так, что нужно решать, что с ним делать дальше…

До самого конца фильма, я надеялся, что "ребятки" выберут правильное решение. Но нет… К сожалению, они сделали неверный выбор, хотя сами это осознавали. Несколько тяжелое кино, но смотреть стоит.

"Очень плохая училка" (2011) - и очень смешная комедия. Уж как тут отжигает Кэмерон Диас! Просто атас… У Джастина Тимберлейка тоже важная роль.

Он сыграл учителя, коллегу, так сказать… А мне такая школа нравится…

Но кого же больше всего снялось в фильмах? Конечно, рэперов! Почти все, так или иначе, засветились. Но упомяну лишь одного…

DMX (Эрл Симмонс), рэпер и актер…

Родился в 1970 году. Известных фильмов не так и много. На мой взгляд, лучшие два такие:

"Сквозные ранения" ("Exit Wounds"). DMX снялся в главной роли на пару со Стивеном Сигалом.

Криминальный боевик. Типичный фильм с Сигалом. Недурственный мордобой имеет место.

"От колыбели до могилы" ("Cradle 2 the Grave") – 2003 год. И это тоже криминальный боевик с мордобоем. За мордобой отвечает Джет Ли.

Думаю, что данные фильмы все видели и много рассказывать о них нет смысла.

Как актер в подобных фильмах, DMX был очень даже неплох. И может быть, он снялся в бОльшем количестве картин. Но… Его погубила типичная "болезнь" рэперов… В 2021 году рэпер умер от передозировки наркотических средств… Не пуля, так "игла" губит многих…

На этом, пожалуй, стоит поставить точку.

P.S. Уже после написания статьи, я вспомнил, что совершенно позабыл об еще одном певце... Склероз...

Гордон Мэттью Томас Самнер. Английский рок-музыкант и певец. Семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса" и премии "Эмми". Да: тот самый Стинг...

В 1984 году он снялся в роли Фейда-Раута Харконнена в фильме Дэвида Линча "Дюна".

А в 1998 году сыграл небольшую роль бармена в фильме самого Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола" ("Lock, Stock and Two Smoking Barrels").

Фильм, как вы понимаете, тоже определенно культовый.

Вот теперь, вроде, всех вспомнил.