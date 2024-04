Знаете, любую идею или товар можно довести до "тошноты". Допустим, вы любите шашлык. И вот вас кормят им три раза в день и еще, иногда, ночью. Не знаю, сколько вы так продержитесь до гастрита, но шашлык точно перестанет быть вашим любимым блюдом...

Компания Ubisoft знаменита тем, что очень многое придумала в игровой индустрии, но многое довела до состояния отвращения. И одним из таких "направлений", была серия игр Far Cry. И вот ее я рассмотрю. Я рассмотрю практически все игры, кроме великолепной в своем безумии Far Cry Blood Dragon и розовой бестолковости "Новых Даунов" из Far Cry New Dawn. Также оставим за бортом самую первую часть Far Cry, ибо генеалогически, в ее родственниках ходят все части Crysis...

Far Cry 2 вышла в 2008 году и многими была воспринята в штыки.

Она им не понравилась после первой части. Но это была совершенно другая игра, с совершенно другим подходом! Да и первую часть делали совсем другие люди...

Действие происходило в Африке (что не часто для игр). Короче, нашему персонажу (выбираем одного из предложенного "комплекта") нужно найти и ликвидировать наемника по прозвищу Шакал. Это плохой человек. Так мы думаем изначально. По мере прохождения игры, нам становится ясно, что персонаж Шакала вовсе не такой, каким нам его представляли наши заказчики. И вообще все тут не так и просто. И это - антивоенная игра. Просто многие этого не поняли, не вникали, не слушали диалоги. Суть игры очень глубокая. Но большинство сосредоточилось на обсуждении "душности". А как по мне: очень даже в меру. Нет постоянной активности и бестолковых побочных миссий с ловлей рыбы...

Это была игра в условно открытом мире (две локации), еще не было вышек и блокпостов. Вернее, блокпосты были, но зачищать их не имело смысла, ибо потом все равно происходил респаун всего и всех.

Минусы у игры были. Например, меня бесило то, что оружие выходило из строя со временем. Причем, у некоторых экземпляров, этот процесс был быстрым. Да, был в игре "золотой Калаш", но он мне не совсем подходил. Вообще, игра была бедна на арсенал.

Не было винтовок с глушителем, кроме той, что стреляла отравленными дротиками. И это очень осложняло игру в стиле "стелс". А именно так я и играл.

Зато игра была крайне "графонистой" на тот момент. И переплюнут ее мог только первый Crysis... Смена времени суток, погоды, очень хорошо реализованная физика огня и прочие мелочи.

Лучшая реализация огня в серии.

Отличная разрушаемость объектов

Во второй части лампочки разбивались, а в шестой - нет...

Это делало игру максимально приближенной к реальности. Но популярность была все же ограниченной...

В Ubisoft "приняли к сведению" и полностью перелопатили идею. Теперь игра стала крайне несерьезной, откровенно трэшовой. От некоторых механик отказались. Вышла она ( Far Cry 3 ) в 2012 году и взорвала игровой рынок. За это стоит благодарить именно тех, кто отвечал за сюжет. Он хоть и откровенно бестолковый, но очень интересный. А уж какие тут вышли харизматичными злодеи!

Уроды с явными психическими проблемами, но такие запоминающиеся. Тут же в игре появились одноразово зачищаемые блокпосты и вышки, которые надо захватить и отключить радиооборудование. Тогда часть локации становится нам открыта со всеми подробностями.

Игра выглядела очень хорошо, хотя технически была явно проще второй части. Да-да, по физике, третья часть проигрывала второй!

Зато играть "по стелсу" стало гораздо приятнее. Ведь оружия стало больше и его выбор подходил и для штурмов в лоб, и для тихого проникновения. Это было круто! Немного раздражала обязательная составляющая в виде охоты на бедных зверушек, но иначе, прокачать свое обмундирование не получалось.

Появилась и прокачка самого персонажа, чего раньше не было.

По воде я почти не перемещался в отличие от второй части.

Игра стала мега популярной.

Закипела работа над четвертой частью, пока игруны сходили с ума в компании с Кровавым Драконом...

В 2014 году выходит Far Cry 4 . И тут многие стали роптать... Ибо игра являлась во многом калькой с третьей части. Все тоже самое, но в антураже предгорьев Гималаев (условно). Главгад тоже был крайне хорош,

но уступал в харизме Ваасу. Формально, это та же третья часть с улучшенной графикой, доработанными механиками и... И все! Жрите, не обляпайтесь!

И вот тут становится ясно, что история с "Ассассинами" не была случайностью: Ubisoft не может работать иначе!

Но мне и эта часть понравилась.

Механики стали чуть лучше.

Были, конечно, "перегибы на местах", был и медоед (наверно, авторы игры не знакомы с этим зверем вообще), но игра оставила только положительные эмоции.

В 2016 году выходит спорная Far Cry Primal . Играть нам предлагалось в первобытно-общинном сообществе.

Со всеми вытекающими. Лично мне такой подход был не понятен и я не стал даже ее пробовать. Не мое. Но в целом, Ubisoft сделала довольно занимательную игру, хоть и на любителя.

По крайней мере, это было свежо и оригинально.

Но не особо прибыльно. Поэтому в пятой части вернулись к "старому пакетику с заваркой"...

В 2018 году выходит Far Cry 5 .

Действие уже происходило на территории США, в вымышленных общинах. Я даже пробовал в нее играть... Но суммарный набег уступал по времени суммарному прогону встроенного бенчмарка.

Игра не зацепила. Нет, она не плохая, но ничем не выделялась.

Игра очень красивая.А играть в обязательном порядке, я не намерен. Короче, для меня серия фактически умерла. Несмотря на улучшенную графику и неплохую оптимизацию. Нет, идея стухла, несите другую...

Но компания Ubisoft так просто не сдается. И в 2021 году выпускает Far Cry 6 . И это худшая часть. Самая бестолковая и несуразная, несмотря на бюджет и раздувшиеся локации. Игра стала эдаким подобием "калофдутия" в антураже некой южной страны, которую нам надо освободить от диктатора. И даже то, что за диктатора "отдувался" весьма неплохой актер Голливуда, он напрочь проигрывал чисто компьютерному Ваасу. Да и игра местами пыталась в "серьезность". Но это выглядело дико, когда рядом с тобой бегает ручной крокодил...

Та самая идея, которая окончательно сдохла в пятой номерной части, тут уже откровенно воняла.

Опять блокпосты...

Я в игре "вымучил" от силы два вечера и удалил ее.

Хватит с меня! Но, как вы понимаете, для серии это еще не конец истории...

Ну, а теперь, приступаем к тестированию в играх. Посмотрим на графику и проблемы с оптимизацией.

Тестовая система.

Процессор : i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 11

Разрешение монитора: 1920х1080

В некоторых частях имеется встроенный бенчмарк и я его буду использовать. В Far Cry 3 и Far Cry 4 буду тестовый отрезок записывать с помощью программы CapFrameX.

Начнем с Far Cry 2 Настройки игры максимальные. Тест пройдет с использованием dx10. Результат выглядит следующим образом:

Стоит отметить, что в свое время игра была очень даже требовательной к ресурсам ПК. Но зато вы получали отменную картинку. Не то, что делают сейчас...

В прогоне бенчмарка был сильный недогруз видеокарты. Дело в том, что движок игры не умеет работать с многопотоком. Именно процессор тут - слабое звено.





Модернизированный движок лег в основу Far Cry 3. И это сразу заметно. Игра часто упирается в некоторых многолюдных локациях в одно ядро процессора.

Поэтому средний фпс не так и велик, как может показаться в 2024 году.

Но и это не самая большая проблема в игре. Кто играл, тот помнит, что в игре были проблемы с отображением удаленных объектов. Они словно точечно восстанавливались при приближении (попиксельно). Так было и так осталось. По крайней мере на видеокартах от НВидиа. Думаю, что это проблема движка. А вот, что стало "новостью", так это еще и артефакты от крови на траве:

Кто тут виноват: Windows 11 или новые драйверы, не знаю. И мне не особо интересно.





Far Cry 4. Тут изначально были проблемы с оптимизацией. И с реализацией управления мышкой. На последних версиях, стало лучше, но не идеал.

Тест на максимальных настройках графики, показал следующее:

Отрисовка шкур зверей раньше имела проблемы. Сейчас остались проблемы с отрисовками удаленных объектов. Все, как и в третьей части игры...





Far Cry Primal также имеет встроенный бенчмарк. Результат на максимальных настройках вышел таким:





Far Cry 5. Если судить по прогону бенчмарка, то это неплохой результат.

Обладатели Райзен 1600 - 2600 такого получить бы не смогли... Пытался я ее проходит на Xeon 1240v3,

который немного уступал i5-8400.

Игра все же оставила мнение о лучшей оптимизации, чем предыдущие части. По крайней мере, в начале игры. Багов я не встречал, но слишком мало играл, могу и ошибаться...





Far Cry 6. Прогон на максимальных настройках показал такой результат:

Но так играть на GTX 1070 не комфортно, поэтому играл я на высоких настройках. При таком раскладе проблем в начале игры нет. Бенчмарк выдал такой результат:

Несмотря на то, что игре уже около 3-х лет, все баги излечить на могут (или не хотят). Вот вам пример левитации камня (не редкость в играх):

Игра опростоволосилась даже в мелочах: вы не сможете разбить фонарики! Вот же позорище!!!





Вывод по серии.

На мой взгляд, серия окончательно деградировала. Руководители компании должны принять волевое решение и закрыт серию (как и многострадальных "Ассассинов"). Разработчики: за вашу зарплату можете и мозги поднапрячь в поисках новых сюжетов.

А пока, Ubisoft катится с горки по направлению к вонючей выгребной яме под названием "Донатные помойки"...