Оглавление

Вступление

Планшетный ПК на Windows, не чудо ли это? Да, когда-то были у меня такие мечты, всё попробовать, и история эта тянется далеко. Обладателем ПК я стал довольно давно и меня некоторое время всё полностью устраивало. Позднее я начал приобщаться к миру портативных устройств и в одно прекрасное время купил ноутбук. В то время компания Intel представила целую платформу Centrino, куда вошли новые процессоры Pentium M и беспроводной модуль. Всё это выглядело как настоящий прорыв. Ноутбуки стали меньше, более автономными, а беспроводное соединение добавляло мобильности и свободы. Однако ноутбуки оставались толстыми и тяжёлыми. Уже позднее стали появляться модели процессоров с индексом ULV (Ultra Low Voltage), которые позволили выйти из этой ситуации.

В те времена переход на новых техпроцесс ещё что-то значил и сам фокус оказался прост. Любители разгона знают, что для достижения более высокой тактовой частоты приходится увеличивать напряжение. И для преодоления следующего порога в 100 МГц его иногда приходится задирать слишком сильно, хотя реальной прибавки в производительности это даёт немного, но сильно увеличивает тепловыделение. Что если процессор у нас будет работать не на частоте 2 ГГц, а 1.1 ГГц. Производительность сразу упадёт в два раза? Теоретически да, на практике всё оказалось сложнее. Допустим даже, что так оно и есть, но только на частоте 1.2 ГГц он будет потреблять 9 Вт, а на 2.33 ГГц уже 31 Вт. Также важным моментом является то, что за короткое время техпроцесс стал меньше в 2 раза. Banias (130 нм), Dothan (90 нм), Yonah (65 нм).

Далее мобильные платформы меня уже не особо волновали до того момента, пока на рынок не ворвалась компания AMD. Она долго буксовала со своей строительной техникой: бульдозеры, экскаваторы и прочие свайные молоты. В те времена ее инженеры много экспериментировали и даже выпустили процессор AMD Z-01. 2 ядра, 2 потока и потребляемая мощность всего 6 Вт. Вычислительная мощность у этого процессора была невысокая, но у него была неплохая встроенная графика для такого класса процессоров. Мне довелось попробовать эту модель на примере планшета MSI WindPad 110. Он оказался не совсем плохим, но немного опередил время, выйдя во времена Windows 7. Позже вышла Windows 8 со своими плитками, и вот тогда это действительно могло выстрелить. В комплекте не было клавиатуры, что оказалось не совсем удобно, поэтому позже я приобрёл компактную модель отдельно. Однако появилась ещё одна проблема. Портов USB у таких устройств не так много, а тут ещё пришлось его занять передатчиком.

Далее производители стали смотреть на опыт пользователей и получать фидбек от них. Всё это привело к выходу универсальных устройств-трансформеров, которые могут быть планшетом или ноутбуком. Это удобное решение, ведь иногда для определённых задач удобнее пользоваться тачскрином, а где-то нужно печатать на клавиатуре и экранный её аналог не всегда удобен. Сейчас на рынке представлено великое множество таких трансформеров, но я хотел попробовать что-нибудь простое и бюджетное. Например, модель Ninkear S13.

С этим брендом я уже знаком по нескольким мини-ПК, а также покупал несколько бюджетных ноутбуков для одной организации. Продукция компании привлекает не очень высокой стоимостью и хорошим качеством изготовления. Пора переходить к обзору устройства.

Технические характеристики

Модель Ninkear S13 2026 Тип устройства Ноутбук / планшет Процессор Intel Core Ultra 5 115U Видеопроцессор Интегрированный Intel HD Graphics Операционная система Microsoft Windows 11 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 6400 МГц (не увеличивается) Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2 Экран 13”, глянцевое покрытие, 2560 x 1600, 60 Гц, 350 нит, тачскрин Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 11.67 В, 3600 мАч, 42Вт*ч Размеры 300.6 x 195.6 x 9.89 мм Масса 0.85 кг Цена ~62 000 рублей*

* Точная стоимость зависит от конкретной модификации и магазина.

Характеристики выглядят неплохо, учитывая размеры и вес устройства. Возможно, тут не самый ёмкий аккумулятор и это отразится на времени автономной работы, но даже на первый взгляд часов на 6 хватить должно.

Память распаяна на материнской плате и слота для установки дополнительной тут нет. Поэтому лучше сразу выбирать модификацию с необходимым объёмом. Тут особых вариантов не было – только одна модификация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителем. Всё это установлено в корпусе с экраном, просто заменить их не получится. Также тут можно заметить процессор Intel Meteor Lake, в котором есть блок AI на 11 TOPS. Трудно сказать, как это поможет, но попробуем разобраться.

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал модель S14 этого производителя, и всё выполнено похоже не только снаружи, но и внутри. Разумеется, коробка просто чуть поменьше. Она изготовлена из плотного картона и может напоминать большой том книги.

Такой эффект достигается из-за того, что передняя и задняя поверхности – белые, а по бокам проходит оранжевая полоса. А ещё верхняя крышка открывается как у книги. Фиксируется она сбоку при помощи магнитной полосы. Чтобы не испачкать эту красоту, сверху упаковка обтянута прозрачной плёнкой.

Ручки для переноски нет, но коробка не очень большая и не такая уж тяжёлая. Информация на ней практически отсутствует. Спереди указан только логотип компании.

С торцов тоже ничего нет, лишь сзади есть небольшая наклейка в углу, где перечислены основные характеристики устройства. Указана модель процессора, объём памяти, формат матрицы, габариты и вес.

После вскрытия коробки сразу видно основную планшетную часть устройства, которая упакована в полупрозрачную белую плёнку. Под ним находится пластиковый лоток, в котором лежит этот планшет.

Далее расположена коробка из тонкого картона, где размещается клавиатурный модуль.

На самом дне разместился органайзер, в который установлено несколько отдельных коробок.

В них можно обнаружить инструкцию и гарантийный талон, адаптер питания и кабель USB Type-C - USB Type-C.

Хотелось бы увидеть ещё чехол, но в его роли частично выступает клавиатурный модуль, а ещё в комплекте есть стилус.

Блок питания универсальный типа GaN и максимально обеспечивает 20 В, 3.25 А, что соответствует 65 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но здесь этого достаточно.

Полная зарядка длится менее 2 часов, а за 1 час у меня получилось зарядить его с 5 до 70%. Это хороший результат, но не стоит забывать про не очень высокую ёмкость аккумулятора.

Внешний вид, корпус и клавиатура

Тут следует сразу определиться, что перед нами планшет, к которому может пристёгиваться клавиатура. Соответственно, материнская плата с процессором, памятью, системой охлаждения, аккумулятором и прочими интересными вещами установлена в том же корпусе, что и экран.

Клавиатура – это просто дополнительная крышка, которая фиксируется на магнитах к корпусу, но не жёстко, а для вертикальной установки предусмотрен механизм подставки. Сейчас модификация всего одна и данная модель представлена в одном цветовом решении, что потенциально снижает охват аудитории. С другой стороны, мы видим классическое по цвету и дизайну решение, которое выглядит как обычный планшетный ПК, но в данном случае он на x86(64) платформе и с операционной системой Windows.

Задняя часть корпуса изготовлена из анодированного алюминия и в неё интегрирована подставка на специальных петлях. Спереди находится стекло с тачскрином, которое закрыто защитной плёнкой. За стеклом находится матрица. Вся конструкция разбирается через экран, а он проклеен по периметру.

Вес планшета небольшой и это сразу заметно при использовании. Это объясняется тем, что клавиатура – отдельный аксессуар и её можно пристегнуть или снять. Фиксируется она магнитами. При этом в месте соединения нет жёсткой рамы, и для вертикальной установки приходится использовать подставку, которая предусмотрена в корпусе планшета.

Сама платформа не очень мощная и ограничена определёнными лимитами, которые не требуют высокопроизводительной системы охлаждения. Напомню, что здесь используется процессор с TDP на 15 Вт, и он редко выходит за эти границы. Однако это не исключает использования активного охлаждения.

Подставка поднимается с небольшим усилием. Петли достаточно плотные и ход у них тугой. С одной стороны, это хорошо потому, что так механизм надёжно фиксируется и планшет может опираться на эту подставку. С другой стороны, она открывается с усилием, а металл достаточно тонкий и гнётся. Если потянуть неаккуратно, то он может деформироваться.

Эта подставка может открываться на угол до 155°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол. Однако они спрятаны внутри корпуса, а к самой пластине крепятся только в двух точках. Поскольку пластина недостаточно жёсткая, то конструкция выглядит не очень надёжной и обращаться с ней приходится аккуратно.

На левой грани можно увидеть два разъёма USB 3.2 Type-C (10 Гбит/с), через которые можно осуществлять зарядку устройства. Также через них можно осуществлять передачу аудио и видео. Есть поддержка DP (Display Port) и PD (Power Delivery). Ещё здесь есть качелька регулировки громкости и два индикатора. Также можно заметить вентиляционные отверстия, но они с двух сторон.

С правой стороны есть разъём USB 3.0 Type-А (5 Гбит/с) и всё. Также у планшета есть две камеры. Обе по 5 МП, FHD, есть встроенный микрофон и внутри есть собственные динамики.

Кнопка включения расположена с левого угла верхнего торца. На нижнем торце есть углубления для магнитной фиксации выступов на клавиатуре, а также контакты для её подключения.

Клавиатура компактная, мембранного типа с тачпадом внизу. Она очень тонкая и при работе выгибается, что не очень удобно, а ещё не очень тихая. Соединяется она достаточно просто, но само соединение получается не жёстким, поэтому изгиб происходит свободно. Для фиксации положения угла наклона используется подставка в корпусе планшета.

Я не стал разбирать устройство, чтобы его не повредить, но все характеристики аккумулятора известны. Три ячейки, Li-ion, 11.67 В, 3600 мАч, 42 Вт*ч. Заявлено 8 часов непрерывной работы и теоретически это возможно, если играться с режимом работы и яркостью экрана.

Ещё известно, что внутри находится активная система охлаждения с двумя вентиляторами. Очевидно, что она тонкая и компактная. Также внутри всё распаяно на материнской плате, за исключением SSD накопителя. Однако поменять его так просто не получится.

Экран

Дисплей с диагональю 13 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек и соотношением сторон 16:10. Зерно на таком экране особо не заметно. Здесь используется панель IPS типа с маркировкой LTM0001.

Заявлена поддержка охвата цветового пространства… А, нет, не заявлено. Если кому-то интересно, то это примерно sRGB 70%. Поэтому при всех плюсах дисплея говорить о хорошей цветопередаче не приходится.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 286.33 0.27 1114 50 168.61 0.15 1109 0 13.43 0.02 1101

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает приемлемый уровень контрастности.

Понятно, что для профессиональной работы с фото этот экран скорее всего не подойдёт, но и таких задач у этого ноутбука нет.

Настроение немного омрачает не очень высокая яркость. Ещё и поверхность глянцевая, но это штатная плёнка, поэтому есть возможность поменять её на стекло или наклеить матовую плёнку.

Углы обзора большие, но в целом уровень экрана достаточно средний по всем показателям.

Тестирование

Планшет-ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. После её загрузки, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений (драйверов в комплекте нет). Собственного программного обеспечения нет и с поддержкой тоже всё не так просто. Приходится работать со встроенными в операционную систему программами и утилитами.

Сама система работает достаточно туго. Я не смог понять, в чём именно причина, но все манипуляции происходят с задержкой, хотя если смотреть на тесты накопителя, то криминала тут нет.

Пора переходить к тестам.

Время автономной работы, нагрев и шум

Планшетный ПК оборудован аккумулятором на 42 ватт*час. Это не такие большие показатели для любого устройства, но здесь используется экономичная модель процессора, о чём нам намекает буква U на конце.

Полная зарядка устройства занимает 1 час 40 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с устройством.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 7 часов.

Нагрев устройства умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура сильно не поднимается. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в месте выхлопа с верхнего торца.

Что касается шума, то его пик достигается при высокой нагрузке, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 3000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 35.4 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

Ninkear S13 – это очень интересная, но совсем не бюджетная модель. Во многом это объясняется кризисом памяти, который влияет на конечную цену устройства, а здесь у нас 16 ГБ LPDDR5 и накопитель SSD на 1 ТБ. Всё это вместе можно считать целым состоянием по современным меркам.

Тут используется платформа Intel Meteor Lake, а не Alder Lake в виде Intel N95, что также влияет на стоимость. Экран с высоким разрешением, тачскрином и стилусом с 4096 уровнями нажатия. Всё в элегантном алюминиевом корпусе с магнитной клавиатурой. Тут же можно добавить хорошую автономность, где без всяких фокусов можно выйти на 7 часов автономной работы. Характеристики на бумаге выглядят отлично, но когда начинаешь разбираться с устройством и вникать во все аспекты его работы, всё смотрится не так радужно.

Устройство по-своему уникально и необычно, а также универсально, поскольку использовать его можно как ноутбук и как планшет. Внешне всё отлично выполнено, есть две камеры (фронтальная и задняя), а клавиатура может служить защитной крышкой. Предусмотрен хороший комплект поставки, где есть наклейки, стилус и зарядка, благодаря которой за пару часов можно полностью зарядить устройство. Ещё уже предустановлено программное обеспечение и можно начинать пользоваться устройством прямо сразу без SMS и регистрации. Здесь плюсы начинают заканчиваться, а пользователю нужно продолжать работать.

Тут уже выясняется, что портов не так много, и мне приходилось использовать USB хаб. Экран не самый выдающийся по цветопередаче и яркости. Штатная клавиатура не очень удобная и выгибается при работе, а подставка постоянно скользит на гладком столе. Система охлаждения устройства достаточно шумная при том, что производительность не очень высокая. Может мне просто не повезло с конкретным экземпляром, но общие впечатления остались смешанными.

На мой взгляд, в некоторых моментах бюджетные модели ноутбуков на N95 работали шустрее. Быстрее осуществлялась загрузка, меньший отклик был у приложений, а здесь всё почему-то работает медленно. Возможно, всему виной память и её тайминги, возможно, просто процессор задушен рамками энергопотребления, и штатная схема работы не позволяет ему раскрыться. Также не помешал бы фирменный софт, чтобы можно было проще сменять режимы производительности и энергоэффективности, а также предустановки по изображению.

Андрей Понкратов aka wildchaser