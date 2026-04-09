Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026

Это гибридная модель в алюминиевом корпусе на платформе Intel Meteor Lake, оснащенная экраном с тачскрином и стилусом (4096 уровней нажатия), а также магнитной клавиатурой и автономностью до 7 часов.
Страница 1 из 1
1

Оглавление

Вступление

Планшетный ПК на Windows, не чудо ли это? Да, когда-то были у меня такие мечты, всё попробовать, и история эта тянется далеко. Обладателем ПК я стал довольно давно и меня некоторое время всё полностью устраивало. Позднее я начал приобщаться к миру портативных устройств и в одно прекрасное время купил ноутбук. В то время компания Intel представила целую платформу Centrino, куда вошли новые процессоры Pentium M и беспроводной модуль. Всё это выглядело как настоящий прорыв. Ноутбуки стали меньше, более автономными, а беспроводное соединение добавляло мобильности и свободы. Однако ноутбуки оставались толстыми и тяжёлыми. Уже позднее стали появляться модели процессоров с индексом ULV (Ultra Low Voltage), которые позволили выйти из этой ситуации.

В те времена переход на новых техпроцесс ещё что-то значил и сам фокус оказался прост. Любители разгона знают, что для достижения более высокой тактовой частоты приходится увеличивать напряжение. И для преодоления следующего порога в 100 МГц его иногда приходится задирать слишком сильно, хотя реальной прибавки в производительности это даёт немного, но сильно увеличивает тепловыделение. Что если процессор у нас будет работать не на частоте 2 ГГц, а 1.1 ГГц. Производительность сразу упадёт в два раза? Теоретически да, на практике всё оказалось сложнее. Допустим даже, что так оно и есть, но только на частоте 1.2 ГГц он будет потреблять 9 Вт, а на 2.33 ГГц уже 31 Вт. Также важным моментом является то, что за короткое время техпроцесс стал меньше в 2 раза. Banias (130 нм), Dothan (90 нм), Yonah (65 нм).

Далее мобильные платформы меня уже не особо волновали до того момента, пока на рынок не ворвалась компания AMD. Она долго буксовала со своей строительной техникой: бульдозеры, экскаваторы и прочие свайные молоты. В те времена ее инженеры много экспериментировали и даже выпустили процессор AMD Z-01. 2 ядра, 2 потока и потребляемая мощность всего 6 Вт. Вычислительная мощность у этого процессора была невысокая, но у него была неплохая встроенная графика для такого класса процессоров. Мне довелось попробовать эту модель на примере планшета MSI WindPad 110. Он оказался не совсем плохим, но немного опередил время, выйдя во времена Windows 7. Позже вышла Windows 8 со своими плитками, и вот тогда это действительно могло выстрелить. В комплекте не было клавиатуры, что оказалось не совсем удобно, поэтому позже я приобрёл компактную модель отдельно. Однако появилась ещё одна проблема. Портов USB у таких устройств не так много, а тут ещё пришлось его занять передатчиком.

реклама



Далее производители стали смотреть на опыт пользователей и получать фидбек от них. Всё это привело к выходу универсальных устройств-трансформеров, которые могут быть планшетом или ноутбуком. Это удобное решение, ведь иногда для определённых задач удобнее пользоваться тачскрином, а где-то нужно печатать на клавиатуре и экранный её аналог не всегда удобен. Сейчас на рынке представлено великое множество таких трансформеров, но я хотел попробовать что-нибудь простое и бюджетное. Например, модель Ninkear S13.

450x405 34 KB. Big one: 1487x1337 189 KB

С этим брендом я уже знаком по нескольким мини-ПК, а также покупал несколько бюджетных ноутбуков для одной организации. Продукция компании привлекает не очень высокой стоимостью и хорошим качеством изготовления. Пора переходить к обзору устройства.

Технические характеристики

Модель Ninkear S13 2026
Тип устройства Ноутбук / планшет
Процессор Intel Core Ultra 5 115U
Видеопроцессор Интегрированный Intel HD Graphics
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 6400 МГц (не увеличивается)
Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2
Экран 13”, глянцевое покрытие, 2560 x 1600, 60 Гц, 350 нит, тачскрин
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0
Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 11.67 В, 3600 мАч, 42Вт*ч
Размеры 300.6 x 195.6 x 9.89 мм
Масса 0.85 кг
Цена ~62 000 рублей*

* Точная стоимость зависит от конкретной модификации и магазина.

реклама



Характеристики выглядят неплохо, учитывая размеры и вес устройства. Возможно, тут не самый ёмкий аккумулятор и это отразится на времени автономной работы, но даже на первый взгляд часов на 6 хватить должно.

Память распаяна на материнской плате и слота для установки дополнительной тут нет. Поэтому лучше сразу выбирать модификацию с необходимым объёмом. Тут особых вариантов не было – только одна модификация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD-накопителем. Всё это установлено в корпусе с экраном, просто заменить их не получится. Также тут можно заметить процессор Intel Meteor Lake, в котором есть блок AI на 11 TOPS. Трудно сказать, как это поможет, но попробуем разобраться.

Упаковка и комплектация

Я уже рассматривал модель S14 этого производителя, и всё выполнено похоже не только снаружи, но и внутри. Разумеется, коробка просто чуть поменьше. Она изготовлена из плотного картона и может напоминать большой том книги.

Такой эффект достигается из-за того, что передняя и задняя поверхности – белые, а по бокам проходит оранжевая полоса. А ещё верхняя крышка открывается как у книги. Фиксируется она сбоку при помощи магнитной полосы. Чтобы не испачкать эту красоту, сверху упаковка обтянута прозрачной плёнкой.

450x341 11 KB. Big one: 1500x1135 66 KB

Ручки для переноски нет, но коробка не очень большая и не такая уж тяжёлая. Информация на ней практически отсутствует. Спереди указан только логотип компании.

450x350 18 KB. Big one: 1500x1168 113 KB

С торцов тоже ничего нет, лишь сзади есть небольшая наклейка в углу, где перечислены основные характеристики устройства. Указана модель процессора, объём памяти, формат матрицы, габариты и вес.

450x276 17 KB. Big one: 1500x919 101 KB

После вскрытия коробки сразу видно основную планшетную часть устройства, которая упакована в полупрозрачную белую плёнку. Под ним находится пластиковый лоток, в котором лежит этот планшет.

450x283 20 KB. Big one: 1500x944 108 KB

Далее расположена коробка из тонкого картона, где размещается клавиатурный модуль.

450x248 9 KB. Big one: 1500x827 69 KB

На самом дне разместился органайзер, в который установлено несколько отдельных коробок.

реклама





450x206 22 KB. Big one: 1500x687 172 KB

В них можно обнаружить инструкцию и гарантийный талон, адаптер питания и кабель USB Type-C - USB Type-C.

450x281 21 KB. Big one: 1500x937 237 KB

Хотелось бы увидеть ещё чехол, но в его роли частично выступает клавиатурный модуль, а ещё в комплекте есть стилус.

450x231 13 KB. Big one: 1500x770 97 KB

Блок питания универсальный типа GaN и максимально обеспечивает 20 В, 3.25 А, что соответствует 65 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но здесь этого достаточно.

Полная зарядка длится менее 2 часов, а за 1 час у меня получилось зарядить его с 5 до 70%. Это хороший результат, но не стоит забывать про не очень высокую ёмкость аккумулятора.

450x248 26 KB. Big one: 1500x826 202 KB

Внешний вид, корпус и клавиатура

Тут следует сразу определиться, что перед нами планшет, к которому может пристёгиваться клавиатура. Соответственно, материнская плата с процессором, памятью, системой охлаждения, аккумулятором и прочими интересными вещами установлена в том же корпусе, что и экран.

Клавиатура – это просто дополнительная крышка, которая фиксируется на магнитах к корпусу, но не жёстко, а для вертикальной установки предусмотрен механизм подставки. Сейчас модификация всего одна и данная модель представлена в одном цветовом решении, что потенциально снижает охват аудитории. С другой стороны, мы видим классическое по цвету и дизайну решение, которое выглядит как обычный планшетный ПК, но в данном случае он на x86(64) платформе и с операционной системой Windows.

Задняя часть корпуса изготовлена из анодированного алюминия и в неё интегрирована подставка на специальных петлях. Спереди находится стекло с тачскрином, которое закрыто защитной плёнкой. За стеклом находится матрица. Вся конструкция разбирается через экран, а он проклеен по периметру.

450x455 24 KB. Big one: 1485x1500 145 KB

Вес планшета небольшой и это сразу заметно при использовании. Это объясняется тем, что клавиатура – отдельный аксессуар и её можно пристегнуть или снять. Фиксируется она магнитами. При этом в месте соединения нет жёсткой рамы, и для вертикальной установки приходится использовать подставку, которая предусмотрена в корпусе планшета.

Сама платформа не очень мощная и ограничена определёнными лимитами, которые не требуют высокопроизводительной системы охлаждения. Напомню, что здесь используется процессор с TDP на 15 Вт, и он редко выходит за эти границы. Однако это не исключает использования активного охлаждения.

450x322 16 KB. Big one: 1500x1074 166 KB

Подставка поднимается с небольшим усилием. Петли достаточно плотные и ход у них тугой. С одной стороны, это хорошо потому, что так механизм надёжно фиксируется и планшет может опираться на эту подставку. С другой стороны, она открывается с усилием, а металл достаточно тонкий и гнётся. Если потянуть неаккуратно, то он может деформироваться.

450x238 12 KB. Big one: 1500x793 147 KB

Эта подставка может открываться на угол до 155°. Используются обычные шарнирные петли, которые обеспечивают такой широкий угол. Однако они спрятаны внутри корпуса, а к самой пластине крепятся только в двух точках. Поскольку пластина недостаточно жёсткая, то конструкция выглядит не очень надёжной и обращаться с ней приходится аккуратно.

450x227 16 KB. Big one: 1500x755 131 KB

На левой грани можно увидеть два разъёма USB 3.2 Type-C (10 Гбит/с), через которые можно осуществлять зарядку устройства. Также через них можно осуществлять передачу аудио и видео. Есть поддержка DP (Display Port) и PD (Power Delivery). Ещё здесь есть качелька регулировки громкости и два индикатора. Также можно заметить вентиляционные отверстия, но они с двух сторон.

450x212 12 KB. Big one: 1500x705 123 KB

С правой стороны есть разъём USB 3.0 Type-А (5 Гбит/с) и всё. Также у планшета есть две камеры. Обе по 5 МП, FHD, есть встроенный микрофон и внутри есть собственные динамики.

450x200 10 KB. Big one: 1500x666 115 KB

Кнопка включения расположена с левого угла верхнего торца. На нижнем торце есть углубления для магнитной фиксации выступов на клавиатуре, а также контакты для её подключения.

450x252 18 KB. Big one: 1500x841 157 KB

Клавиатура компактная, мембранного типа с тачпадом внизу. Она очень тонкая и при работе выгибается, что не очень удобно, а ещё не очень тихая. Соединяется она достаточно просто, но само соединение получается не жёстким, поэтому изгиб происходит свободно. Для фиксации положения угла наклона используется подставка в корпусе планшета.

450x296 22 KB. Big one: 1500x988 257 KB

Я не стал разбирать устройство, чтобы его не повредить, но все характеристики аккумулятора известны. Три ячейки, Li-ion, 11.67 В, 3600 мАч, 42 Вт*ч. Заявлено 8 часов непрерывной работы и теоретически это возможно, если играться с режимом работы и яркостью экрана.

450x618 32 KB. Big one: 1092x1500 174 KB

Ещё известно, что внутри находится активная система охлаждения с двумя вентиляторами. Очевидно, что она тонкая и компактная. Также внутри всё распаяно на материнской плате, за исключением SSD накопителя. Однако поменять его так просто не получится.

450x323 28 KB. Big one: 1500x1076 261 KB

Экран

Дисплей с диагональю 13 дюймов обладает разрешением 2560 х 1600 точек и соотношением сторон 16:10. Зерно на таком экране особо не заметно. Здесь используется панель IPS типа с маркировкой LTM0001.

450x323 23 KB. Big one: 1379x990 145 KB

Заявлена поддержка охвата цветового пространства… А, нет, не заявлено. Если кому-то интересно, то это примерно sRGB 70%. Поэтому при всех плюсах дисплея говорить о хорошей цветопередаче не приходится.

450x234 14 KB. Big one: 1500x780 97 KB

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 286.33 0.27 1114
50 168.61 0.15 1109
0 13.43 0.02 1101

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает приемлемый уровень контрастности.

450x334 37 KB. Big one: 1500x1113 252 KB

Понятно, что для профессиональной работы с фото этот экран скорее всего не подойдёт, но и таких задач у этого ноутбука нет.

450x234 20 KB. Big one: 1500x780 122 KB

Настроение немного омрачает не очень высокая яркость. Ещё и поверхность глянцевая, но это штатная плёнка, поэтому есть возможность поменять её на стекло или наклеить матовую плёнку.

450x303 24 KB

Углы обзора большие, но в целом уровень экрана достаточно средний по всем показателям.

450x266 32 KB. Big one: 1000x10073 2058 KB

Тестирование

Планшет-ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. После её загрузки, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений (драйверов в комплекте нет). Собственного программного обеспечения нет и с поддержкой тоже всё не так просто. Приходится работать со встроенными в операционную систему программами и утилитами.

Сама система работает достаточно туго. Я не смог понять, в чём именно причина, но все манипуляции происходят с задержкой, хотя если смотреть на тесты накопителя, то криминала тут нет.

Пора переходить к тестам.

CPU-Z:

450x300 43 KB. Big one: 1500x999 308 KB

GPU-Z:

450x321 39 KB. Big one: 1155x824 189 KB

AIDA64 GPGPU:

450x280 39 KB. Big one: 1399x870 274 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x433 48 KB. Big one: 811x780 135 KB

AIDA64 CPU CheckMate:

450x323 46 KB. Big one: 1382x991 300 KB

AIDA64 CPU AES:

450x323 47 KB. Big one: 1382x991 306 KB

AIDA64 CPU SHA3:

450x323 46 KB. Big one: 1382x991 293 KB

AIDA64 FP64 Ray-Trace:

450x323 46 KB. Big one: 1382x991 321 KB

Cinebench R20:

450x367 43 KB. Big one: 1455x1188 275 KB

Cinebench R23:

450x346 34 KB. Big one: 1431x1101 229 KB

Cinebench 2024:

450x378 23 KB. Big one: 1409x1185 146 KB

PCMark 10:

450x309 31 KB. Big one: 1500x1031 201 KB

3DMark CPU Profile:

450x258 30 KB. Big one: 1500x860 197 KB

3DMark Storage Profile:

450x313 35 KB. Big one: 1500x1042 205 KB

3DMark XeSS:

450x303 35 KB. Big one: 1500x1011 202 KB

WinRAR:

450x434 38 KB

7-Zip :

450x288 30 KB. Big one: 1101x704 142 KB

CrystalDiskInfo:

450x429 50 KB. Big one: 1005x957 212 KB

CrystalDiskMark:

450x230 38 KB

AS SSD Benchmark:

450x449 49 KB

Anvil’s Storage:

450x302 43 KB. Big one: 1269x853 201 KB

Время автономной работы, нагрев и шум

Планшетный ПК оборудован аккумулятором на 42 ватт*час. Это не такие большие показатели для любого устройства, но здесь используется экономичная модель процессора, о чём нам намекает буква U на конце.

Полная зарядка устройства занимает 1 час 40 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с устройством.

450x324 24 KB. Big one: 1379x994 152 KB

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно долго, но в пределах разумного. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 7 часов.

450x307 30 KB. Big one: 1500x1024 169 KB

Нагрев устройства умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура сильно не поднимается. Можно заметить, что нагрев не равномерный, основная часть горячего воздуха выходит в месте выхлопа с верхнего торца.

450x200 26 KB. Big one: 1500x667 138 KB

Что касается шума, то его пик достигается при высокой нагрузке, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 3000 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 35.4 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

Ninkear S13 – это очень интересная, но совсем не бюджетная модель. Во многом это объясняется кризисом памяти, который влияет на конечную цену устройства, а здесь у нас 16 ГБ LPDDR5 и накопитель SSD на 1 ТБ. Всё это вместе можно считать целым состоянием по современным меркам.

Тут используется платформа Intel Meteor Lake, а не Alder Lake в виде Intel N95, что также влияет на стоимость. Экран с высоким разрешением, тачскрином и стилусом с 4096 уровнями нажатия. Всё в элегантном алюминиевом корпусе с магнитной клавиатурой. Тут же можно добавить хорошую автономность, где без всяких фокусов можно выйти на 7 часов автономной работы. Характеристики на бумаге выглядят отлично, но когда начинаешь разбираться с устройством и вникать во все аспекты его работы, всё смотрится не так радужно.

Устройство по-своему уникально и необычно, а также универсально, поскольку использовать его можно как ноутбук и как планшет. Внешне всё отлично выполнено, есть две камеры (фронтальная и задняя), а клавиатура может служить защитной крышкой. Предусмотрен хороший комплект поставки, где есть наклейки, стилус и зарядка, благодаря которой за пару часов можно полностью зарядить устройство. Ещё уже предустановлено программное обеспечение и можно начинать пользоваться устройством прямо сразу без SMS и регистрации. Здесь плюсы начинают заканчиваться, а пользователю нужно продолжать работать.

376x450 44 KB. Big one: 1253x1500 223 KB

Тут уже выясняется, что портов не так много, и мне приходилось использовать USB хаб. Экран не самый выдающийся по цветопередаче и яркости. Штатная клавиатура не очень удобная и выгибается при работе, а подставка постоянно скользит на гладком столе. Система охлаждения устройства достаточно шумная при том, что производительность не очень высокая. Может мне просто не повезло с конкретным экземпляром, но общие впечатления остались смешанными.

На мой взгляд, в некоторых моментах бюджетные модели ноутбуков на N95 работали шустрее. Быстрее осуществлялась загрузка, меньший отклик был у приложений, а здесь всё почему-то работает медленно. Возможно, всему виной память и её тайминги, возможно, просто процессор задушен рамками энергопотребления, и штатная схема работы не позволяет ему раскрыться. Также не помешал бы фирменный софт, чтобы можно было проще сменять режимы производительности и энергоэффективности, а также предустановки по изображению.

Ноутбук Ninkear S13 2026 можно купить в магазине компании на Озоне.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

обзор тест windows 11 wildchaser ноутбук intel hd graphics ninkear core ultra 5 115u ninkear s13 2026

Эффективная реклама для вашего бизнеса

aoxoa1
11:05
Чем Терешкова с луны лучше Илона с Марcа? Он прав тк это позорно такие сроки, за это время можно ребенка родить и до средней школы доучить. Или студентов 5 курса сегодня сделать уже матерыми специалис...
В России перенесли сроки отправки трёх аппаратов к Луне на несколько лет
aoxoa1
11:01
После строительства лунного города, вестимо. Рабсила же пока нужна, не все генералы дачами обеспечены.
В России перенесли сроки отправки трёх аппаратов к Луне на несколько лет
_Er0p_
11:00
Ниша литропыги и боярки забита на автортудей десятком-двумя авторов, которые в месяц клепают по 3-4 книги разных тем. Всем понятно, что это нейронка, тем не менее, продаётся десятками тыщ. Читается в ...
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
just_____me
10:52
>Правило одно, и оно простое: кому скрывать нечего Как вы виртуозно пропустили все пункты, и уделили внимание только самому последнему из перечисленных ))) Но вообще аргумент "мне нечего скрывать" вы...
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
IRanPast
10:47
Когда тебя избивать начнут за не эффективную работу?
В России перенесли сроки отправки трёх аппаратов к Луне на несколько лет
iponec
10:46
Где вы были, когда "Луна-25" подарила нам эффектный кратер на поверхности спутника? Ах да, вы тогда говорили: "Ну и что, бывает, зато не хуже, чем у американцев". Во-первых, про "5 лет назад". Действ...
В России перенесли сроки отправки трёх аппаратов к Луне на несколько лет
32Влад32
10:45
Хохлам хоть за что зацепиться, лишь бы говнеца подкинуть.
В России перенесли сроки отправки трёх аппаратов к Луне на несколько лет
OgoGoLog
10:35
Клоун, ещё 5 лет назад были вскукареки "нам ваш космос ненужон, лучше бы пенсионерам отдали". А тут на фоне рекламного полёта "Нутеллы" раздухорились. И базу на Луне им строй и 100500 вылетов в день н...
В России перенесли сроки отправки трёх аппаратов к Луне на несколько лет
Сергей Кожушко
10:33
У каждого свои приоритеты в жизни. Я ПДД не нарушаю, когда езжу, не говорю хрени, потому что не думаю её и почти всегда езжу с детьми. Мне это ничего не стоит. И да, я буду делать удивительное лицо то...
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
corsi
10:24
Если есть желание ходить по граблям - то как ноутбук слишком хлипкий и не удобный, как планшет - громоздкий. Цена - хм, промолчим. В итоге кому это надо - хз.
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter