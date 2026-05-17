Global_Chronicles
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
В Балтийском море обнаружили экспериментальный советский катер, испытания которого проводили перед Великой Отечественной войной. Катер мог двигаться без экипажа и запускать торпеды на ходу.

Военные разработки с дистанционным управлением появились в СССР задолго до современных морских дронов. Одну из таких разработок водолазы нашли на дне Балтийского моря спустя десятилетия после гибели.

Скриншот видео Телеграм-канала ВЕСТИ

Участники экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружили в Балтийском море советский безэкипажный катер 1938 года постройки. Руководитель разведывательно-водолазной группы Константин Богданов рассказал, что проект относился к секретным разработкам времен Советского Союза.

Специалисты нашли среди обломков закладную табличку с заводским номером катера. По словам участников экспедиции, других образцов этой серии не сохранилось.

Проект предполагал управление катерами с самолета по волновому каналу связи. Один самолет мог одновременно контролировать два аппарата. Катера меняли курс, скорость, двигались задним ходом и запускали торпеды прямо во время движения.

Разработчики рассчитывали, что такая техника сможет работать автономно до четырех часов. Когда проводили испытания катера, на борту находился экипаж из нескольких моряков. Катер затонул 25 октября 1939 года, люди погибли.

Видео об этом событии с комментариями участников экспедиции вы можете посмотреть в Телеграм-канале ВЕСТИ.

На месте гибели катера участники экспедиции установили памятную табличку.

#ссср #балтийское море #торпеды #безэкипажный катер
Источник: vesti.ru
