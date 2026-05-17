Можно представить себе, с какой температурой бушевал пожар.

Современное дорожное строительство, подразумевающее наличие проезжих частей на возвышенностях, с одной стороны, позволяет делать бессветофорные магистрали прямо в черте города, а с другой стороны, делает их уязвимыми к происшествиям снизу. Так, сегодня на востоке Москвы в районе Амурской улицы прямо под одной из эстакад Московского скоростного диаметра (МСД) возник сильный пожар.

Согласно имеющимся данным, пожар возник не то на стройке, не то на складе лакокрасочных и отделочных материалов. Как вы знаете, такие материалы горят бурно, и вот, в результате температурного воздействия конструкция пострадавшего пролёта ослабла, и он провис, причём, судя по кадрам объективного контроля, значительно.

На момент публикации степень повреждения участка трассы неизвестна. В худшем случае ремонт затянется на несколько недель, в течение которых дорога на конкретном участке сузится буквально вдвое, что критически скажется на её и без того, как оказалось уже после открытия, недостаточной пропускной способности.

А вот почему под ключевым элементом московской транспортной инфраструктуры возник пожар и почему он не был в кратчайшие сроки локализован — это уже вопрос к профильным ведомствам, которым явно будет, чем заняться в связи с вышеупомянутым инцидентом. К счастью, по данным столичного управления МЧС, обошлось без пострадавших, и на момент публикации данной заметки был потушен.