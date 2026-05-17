Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Можно представить себе, с какой температурой бушевал пожар.

Современное дорожное строительство, подразумевающее наличие проезжих частей на возвышенностях, с одной стороны, позволяет делать бессветофорные магистрали прямо в черте города, а с другой стороны, делает их уязвимыми к происшествиям снизу. Так, сегодня на востоке Москвы в районе Амурской улицы прямо под одной из эстакад Московского скоростного диаметра (МСД) возник сильный пожар.

Согласно имеющимся данным, пожар возник не то на стройке, не то на складе лакокрасочных и отделочных материалов. Как вы знаете, такие материалы горят бурно, и вот, в результате температурного воздействия конструкция пострадавшего пролёта ослабла, и он провис, причём, судя по кадрам объективного контроля, значительно.

Источник изображения: Regnum.

На момент публикации степень повреждения участка трассы неизвестна. В худшем случае ремонт затянется на несколько недель, в течение которых дорога на конкретном участке сузится буквально вдвое, что критически скажется на её и без того, как оказалось уже после открытия, недостаточной пропускной способности.

А вот почему под ключевым элементом московской транспортной инфраструктуры возник пожар и почему он не был в кратчайшие сроки локализован — это уже вопрос к профильным ведомствам, которым явно будет, чем заняться в связи с вышеупомянутым инцидентом. К счастью, по данным столичного управления МЧС, обошлось без пострадавших, и на момент публикации данной заметки был потушен.

#россия #транспорт #москва #дороги
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter