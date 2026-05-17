АО «Микрон» запустило продажу сувенирной продукции. Компания предлагает рамки с тестовыми пластинами, на которых размещены от 30 до 120 тысяч чипов. В каталоге также появились пробирки с воздухом из чистого производственного помещения.

Производитель микроэлектроники из Зеленограда решил заработать на технологических сувенирах. В ассортименте — двенадцать дизайнов рамок с кремниевыми пластинами. Компания позиционирует их как эксклюзивные и ограниченные по тиражу.

Цена каждой рамки — 12 500 рублей. Размер пластины — 200 мм. Количество чипов зависит от типа продукции. Например, на пластине с транспортными чипами помещается дневная норма билетов для московского метро. Среди образцов есть пластины с чипом AMUR MIK32 на архитектуре RISC-V. Этот процессор выпускают в России уже четвертый год. Сейчас «Микрон» также готовит к выпуску новую версию — MIK32-2.

Рамки выпустили ограниченной партией. Покупатель выбирает цвет и оформление: черная или белая рамка, а также варианты с кружевным узором, в горошек или на космическую тему. Какой именно набор чипов попадется при заказе, заранее не известно. В левом нижнем углу рамки находится информационная табличка: «2026 | Сделано в России | Техно-эксклюзив | Российские чипы | 200 мм».

В сувенирном магазине «Микрона» также продают пробирки с воздухом из чистого производственного помещения (ЧПП) в Зеленограде. Стоимость пробирки — 155 рублей. Размер — 25 на 85 мм, вес — 15 граммов. Эта позиция помечена как новинка. Кроме того, в каталоге представлены обычные сувениры: кружки, магниты, пазлы, куклы.