Financial Times: распространение смартфонов внесло весомый вклад в спад рождаемости по всему миру
Мобильные устройства привели к тому, что необходимость общения вживую постепенно сходит на нет

Издание Financial Times, ссылаясь на статистические данные и мнение экспертов, говорит о влиянии мобильного интернета и смартфонов на падение рождаемости. Это относится к разным возрастным категориям, но в первую очередь к более молодым группам населения.

Представители Университета Цинциннати связывают спад рождаемости с распространением сетей стандарта 4G. В качестве доказательства этого они говорят о том, что в тех районах США и Великобритании, где связь 4G стала доступна раньше, раньше началось и снижение рождаемости. Они объясняют это тем фактом, что сокращается продолжительность общения людей вживую.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в остальных регионах. В Австралии рождаемость среди молодёжи начала быстро уменьшаться в 2007 году, в Польше и Франции это же произошло в 2009 году, в Мексике и Индонезии процесс стартовал в 2012 году, а в африканских странах (Нигерия, Сенегал и Гана) рождаемость начала сокращаться в 2013-2015 годах.

Изображение: ChatGPT

Очевидно, что сами по себе сети 4G не могли бы повлиять на общение между людьми без устройств, которые в этих сетях работают. Чем беднее страна, тем позднее туда добрались смартфоны, но рано или поздно это произошло со всеми странами.

Согласно имеющимся прогнозам, за ближайшие 75 лет население Европы уменьшится на 53 млн человек или 11%. Сначала в 2029 году численность доберётся до максимального уровня в 453 млн человек, а потом она будет только уменьшаться. Этому способствует коэффициент рождаемости 1,3, тогда как только для поддержания численности это значение должно быть больше 2.

Не избежит подобной участи и самая населённая страна мира. Китай может потерять 60 млн граждан за 10 лет, о чём пишет местная пресса. Хотя при численности населения 1,41 млрд человек это не фатально, подобный спад нанесёт удар по уровню потребления, социальному обеспечению и производительности труда.

#смартфоны #мобильный интернет #демография #financial times #рождаемость
Источник: rbc.ru
