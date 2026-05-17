samoyla_yt
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
AMD запатентовала игровой ИИ-движок, бросающий вызов Unreal Engine и Unity

Похоже, что AMD решила не ограничиваться ролью простого производителя видеокарт и процессоров, а намерена полностью изменить правила игры в индустрии разработки видеоигр. Согласно недавно опубликованному патенту от 30 апреля 2026 года, компания работает над созданием «Игрового и рендерингового движка на основе искусственного интеллекта» (AI-Based Game and Rendering Engine), который способен стать серьезным конкурентом таким гигантам, как Unreal Engine и Unity.

В настоящее время игровая индустрия переживает настоящий бум внедрения технологий искусственного интеллекта: от автоматической анимации персонажей до процедурной генерации целых миров. Однако AMD планирует пойти еще дальше, предложив архитектуру, в которой ИИ занимает центральное место, а не вспомогательные функции. Это может стать революционным шагом, изменяющим всю парадигму разработки игр.

Ключевая идея новой системы — гибридная модель, сочетающая легкий аналитический «скелет» игры с несколькими мощными ИИ-компонентами. В основе лежит концепция, при которой рендеринг фотореалистичных изображений и анимаций полностью перекладывается на нейросети. Такой подход позволяет не только повысить качество графики и реалистичность движений, но и значительно снизить нагрузку на аппаратные ресурсы.

По данным отраслевых источников, будущий движок включает в себя несколько важнейших элементов, подробно описанных в патенте. Первый из них — нейронная экстраполяция (Neural Extrapolation). В отличие от традиционных методов, при которых каждый кадр рендерится вручную или с помощью стандартных алгоритмов, система генерирует лишь ключевые опорные изображения. Остальные кадры создаются нейросетью на основе анализа движения, что позволяет значительно увеличить производительность и снизить требования к вычислительным мощностям.

Второй важный компонент — диффузионная кинематика и анимация. В большинстве современных движков, таких как Unreal и Unity, для анимации используют обширные библиотеки подготовленных движений — так называемые «библиотеки анимаций». AMD предлагает иной подход: грубые позы персонажей обрабатываются диффузионной моделью, которая в реальном времени генерирует плавные, детализированные движения. Такой метод способен экономить ресурсы и создавать более реалистичные и разнообразные анимации без необходимости ручной доработки.

Еще один важный аспект — ИИ-физика. Законы физики, такие как столкновения, разрушения или взаимодействие жидкостей, в новой системе тоже могут рассчитываться нейросетями. Это не только снижает нагрузку на центральный процессор, но и открывает новые возможности для моделирования сложных физических процессов, которые ранее были недоступны или слишком затратны по времени и ресурсам.

Особое место занимает интеграция крупных языковых моделей (LLM). Они предназначены для управления поведением NPC, генерации уникальных реплик и реакции мира на действия игрока. Такой подход может сделать взаимодействие с виртуальными персонажами куда более естественным и разнообразным, а игровые сценарии — более гибкими и адаптивными.

Кроме того, система способна выполнять умный апскейлинг и стилизацию. Это означает, что изображение можно повышать в разрешении и при этом применять различные художественные стили в реальном времени, что открывает широкие возможности для создания уникальной визуальной атмосферы.

Если реализовать концепцию AMD, это действительно может перевернуть рынок разработки игр. Главные бенефициары — инди-разработчики и небольшие студии, которые раньше не могли позволить себе создавать AAA-графику из-за огромных бюджетов и трудоемкой работы команд художников. Новая ИИ-основа позволит им создавать фотореалистичные миры, разрабатывая лишь эскизы и примитивные каркасы, а все остальное сделает нейросеть.

Для игроков это тоже позитивный момент: нагрузка на GPU и CPU может снизиться, поскольку часть обработки перейдет на тензорные ядра — специализированные блоки для выполнения задач искусственного интеллекта. Однако при этом требования к объему видеопамяти и производительности нейронных процессоров (NPU) могут возрасти. Также снизится необходимость в сложной оптимизации, поскольку автоматизация подгонки качества графики под возможности системы станет частью процесса.

Не стоит забывать и о связи AMD с Sony, которая проявляется в рамках проекта Amethyst — инициативы по созданию открытой ИИ-платформы для графики и рендеринга. Новый патент может стать основой архитектуры будущей PlayStation 6, что даст консоли значительное преимущество по части производительности и гибкости в обработке графики.

Конечно, стоит сохранять здравый скептицизм: патент — это лишь декларация намерений, а не готовый продукт. До появления первых демо-версий и, тем более, до массового внедрения системы пройдет еще несколько лет. Специалисты предполагают, что первые практические шаги могут быть связаны с партнерством Sony и AMD, и их реализация вполне может проявиться в следующем поколении игровых консолей.

В любом случае, этот шаг явно показывает — эпоха классического, ручного рендеринга и многолетней работы над проектами подходит к концу. AMD явно готовит серьезный вызов не только для Epic Games и Unity, но и для всей индустрии, сравнимый с тем, что когда-то Nvidia сделала с DLSS и масштабированием изображений. Время покажет, как быстро и насколько глубоко эти технологии изменят облик видеоигр и процессы их разработки.

#amd #новости #видеокарты #компьютеры
