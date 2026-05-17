Global_Chronicles
Робот Schotti за €80 000 - самый дешёвый сотрудник магазина в Германии: €1.70 в час
Гуманоидный робот Schotti помогает покупателям магазина Sonderpreis Baumarkt в Покинге (Германия) с начала апреля 2026 года и обходится в €1.70 в час — дешевле любого человека.

Магазин товаров для дома в южногерманском городе Покинг нанял гуманоидного робота. Он одет в униформу персонала магазина и провожает клиентов к полкам с нужными им товарами. 

REUTERS/ Angelika Warmuth

Робот Schotti работает в Sonderpreis Baumarkt с начала апреля 2026 года. Команда Флориана Вайхзельбаумера из Labland.ai запрограммировала робота китайского производства и обучила его планировке магазина.

Schotti отвечает на вопросы клиентов о местонахождении товаров и провожает их к нужному проходу между стеллажами с товарами. Робот умеет разговаривать с австрийским акцентом, так как Покинг находится рядом с австрийской границей.

Магазин купил робота за €80 000. С учетом срока службы почасовая стоимость составляет около €1.70 — Вайхзельбаумер называет Schotti самым дешевым сотрудником. Робот появляется в магазине 2–3 раза в неделю, большую часть его передвижений пока контролирует оператор из команды Labland.ai удаленно.


Параллельно Schotti работает в телекоммуникационном магазине с женским голосом вместо мужского — там он встречает клиентов у входа словами: "Привет, меня зовут Schotti, и я помогу вам в магазине".

#искусственный интеллект #германия #ии #гуманоидный робот #розничная торговля #schotti
Источник: gmanetwork.com
