Магазин товаров для дома в южногерманском городе Покинг нанял гуманоидного робота. Он одет в униформу персонала магазина и провожает клиентов к полкам с нужными им товарами.
REUTERS/ Angelika Warmuth
Робот Schotti работает в Sonderpreis Baumarkt с начала апреля 2026 года. Команда Флориана Вайхзельбаумера из Labland.ai запрограммировала робота китайского производства и обучила его планировке магазина.
Schotti отвечает на вопросы клиентов о местонахождении товаров и провожает их к нужному проходу между стеллажами с товарами. Робот умеет разговаривать с австрийским акцентом, так как Покинг находится рядом с австрийской границей.
Магазин купил робота за €80 000. С учетом срока службы почасовая стоимость составляет около €1.70 — Вайхзельбаумер называет Schotti самым дешевым сотрудником. Робот появляется в магазине 2–3 раза в неделю, большую часть его передвижений пока контролирует оператор из команды Labland.ai удаленно.
Параллельно Schotti работает в телекоммуникационном магазине с женским голосом вместо мужского — там он встречает клиентов у входа словами: "Привет, меня зовут Schotti, и я помогу вам в магазине".