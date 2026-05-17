Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
Свиток считался утерянным более века и не попадался исследователям с 1903 года.

В 2025 году в архивах американских баптистов, расположенных в лагере Гротонвуд (Массачусетс), произошло событие, которое специалисты уже назвали сенсационным. Волонтер-пенсионерка, помогавшая разбирать стеллажи и перекладывать коробки с документами, открыла обычный банковский бокс и обнаружила внутри длинный узкий архивный конверт. В нем оказался рукописный свиток 1847 года под названием «Резолюция и протест против рабства», подписанный 116 священнослужителями из Новой Англии.

Изображение: popularmechanics.com

Ценность находки в комнате осознали мгновенно. Дайан Бэджер, куратор архива Американских баптистских церквей Массачусетса, назвала документ «Святым Граалем» среди баптистских аболиционистских материалов. Сама Кромак призналась, что была изумлена и взволнована.

Документ датирован 2 марта 1847 года — временем за два десятилетия до Гражданской войны в США, когда споры о рабстве раскололи даже церковь. За два года до подписания резолюции южные баптисты отделились от северных, считая вопрос внутренним делом каждого штата. Как пояснила почетный исполнительный директор Американского баптистского исторического общества Дебора Бингхэм Ван Брукховен, ранее большинство баптистов воздерживалось от подобных протестов, и данный документ — редкий пример дипломатичного, но решительного выступления.

Священники писали, что долго надеялись на реформы изнутри самой системы, но с «болезненным удивлением» наблюдали, как общество все активнее оправдывает и увековечивает рабство. «При таких обстоятельствах мы не можем больше молчать. Мы должны что-то угнетенным, как и угнетателям, и справедливость требует выполнить этот долг». Свиток в последний раз упоминался в историческом очерке 1903 года, а затем его следы потерялись. Несмотря на запросы в Гарвард, Университет Брауна и Историческое общество Массачусетса, выяснить местонахождение оригинала не удавалось.

Как позже сообщил CBS Boston, архивные материалы церкви переезжали несколько раз — из Бостона в Ньютон, затем в Гротон. Свиток нашелся не благодаря кропотливым изысканиям, а потому что Кромак открыла правильную коробку. Сейчас документ отреставрирован, а архив собирает средства на витрину для его постоянной экспозиции. Бэджер уже занялась идентификацией 116 подписантов и их церквей, а также изучает тех, кто отказался поставить подпись под резолюцией.

#сша #археология #резолюция #массачусетс #свиток #аболиционисты #баптисты #отмена рабства #рабовладельцы #экспозиция
Источник: popularmechanics.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи нашли в Румынии останки элитного аварского воина возрастом 1400 лет и его коня
Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
В Китае представили фотонный квантовый компьютер Jiuzhang 4.0
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
Ученые нашли новые признаки древнего океана на Марсе
Крупнейший энергооператор США сообщил о резком росте цен на электроэнергию из-за дата-центров
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Создана жидкая «перезаряжаемая солнечная батарея» для хранения энергии годами
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
В играх отмененный Core Ultra 9 290K Plus оказался практически равен Core Ultra 7 270K Plus
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Студент из США использовал батарею от газонокосилки и собрал дроида из «Звёздных войн» за $2800
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
Роботы-доставщики «Яндекса» начали курсировать по улицам Нижнего Новгорода
Первые отзывы о фильме «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу» оказались неожиданно спорными
Процессоры Intel "Razor Lake-AX" получат до 32 графических ядер Xe3

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter