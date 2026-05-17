Свиток считался утерянным более века и не попадался исследователям с 1903 года.

В 2025 году в архивах американских баптистов, расположенных в лагере Гротонвуд (Массачусетс), произошло событие, которое специалисты уже назвали сенсационным. Волонтер-пенсионерка, помогавшая разбирать стеллажи и перекладывать коробки с документами, открыла обычный банковский бокс и обнаружила внутри длинный узкий архивный конверт. В нем оказался рукописный свиток 1847 года под названием «Резолюция и протест против рабства», подписанный 116 священнослужителями из Новой Англии.

Изображение: popularmechanics.com

Ценность находки в комнате осознали мгновенно. Дайан Бэджер, куратор архива Американских баптистских церквей Массачусетса, назвала документ «Святым Граалем» среди баптистских аболиционистских материалов. Сама Кромак призналась, что была изумлена и взволнована.

Документ датирован 2 марта 1847 года — временем за два десятилетия до Гражданской войны в США, когда споры о рабстве раскололи даже церковь. За два года до подписания резолюции южные баптисты отделились от северных, считая вопрос внутренним делом каждого штата. Как пояснила почетный исполнительный директор Американского баптистского исторического общества Дебора Бингхэм Ван Брукховен, ранее большинство баптистов воздерживалось от подобных протестов, и данный документ — редкий пример дипломатичного, но решительного выступления.

Священники писали, что долго надеялись на реформы изнутри самой системы, но с «болезненным удивлением» наблюдали, как общество все активнее оправдывает и увековечивает рабство. «При таких обстоятельствах мы не можем больше молчать. Мы должны что-то угнетенным, как и угнетателям, и справедливость требует выполнить этот долг». Свиток в последний раз упоминался в историческом очерке 1903 года, а затем его следы потерялись. Несмотря на запросы в Гарвард, Университет Брауна и Историческое общество Массачусетса, выяснить местонахождение оригинала не удавалось.

Как позже сообщил CBS Boston, архивные материалы церкви переезжали несколько раз — из Бостона в Ньютон, затем в Гротон. Свиток нашелся не благодаря кропотливым изысканиям, а потому что Кромак открыла правильную коробку. Сейчас документ отреставрирован, а архив собирает средства на витрину для его постоянной экспозиции. Бэджер уже занялась идентификацией 116 подписантов и их церквей, а также изучает тех, кто отказался поставить подпись под резолюцией.