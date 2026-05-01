В новом ролике Game Maker’s Toolkit YouTube-блогер Марк Браун разобрал исходный код GTA III и показал, как игра под PS2 подгружала части Liberty City «на лету».

GTA III вышла на PlayStation 2 в 2001 году и стала одной из первых игр с полноценным открытым миром на консоли того поколения. При этом PS2 имела всего 32 МБ оперативной памяти, тогда как набор игровых ресурсов Liberty City заметно превышал этот объем.

Скриншот видео Game Maker's Toolkit

Автор YouTube-канала Game Maker’s Toolkit Марк Браун получил доступ к исходному коду GTA III, изменил часть логики и собрал модифицированный исполняемый файл, который позволяет наглядно наблюдать процесс загрузки и выгрузки городских участков. В видео он показывает, как игра держит в памяти только ограниченную область вокруг персонажа, а по мере движения подгружает новые секторы и удаляет те, что остаются позади.

Суммарный объем ассетов Liberty City достигает примерно 130 МБ, то есть почти в четыре раза больше доступной памяти PS2. Чтобы обойти это ограничение, разработчики разделили карту на три крупные зоны — Portland, Staunton Island и Shoreside Vale — и загружали каждую отдельно. Да и внутри этих островов мир дополнительно разбили на тысячи мелких секторов, которые динамически менялись по мере передвижения игрока.

Браун отмечает, что его модифицированная версия GTA III позволяет увидеть границы этих секторов: фрагменты зданий и дороги появляются и исчезают в зависимости от позиции героя. Он также обращает внимание на ограничение количества уникальных автомобилей в кадре — движок контролирует набор машин на дорогах, чтобы не выйти за рамки доступной памяти.

Бывший программист GTA III Оббе Вермейдж рассказал, что загрузка игры с DVD‑диска стала самым сложным техническим вызовом при разработке. По его словам, реализовать систему загрузки «на лету» помог программист Адам Фоулер, а команда должна была учитывать медленное чтение с диска, чтобы избежать зависания игры.