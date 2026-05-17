Global_Chronicles
В Xiaomi посоветовали покупать смартфоны в первой половине 2026 годе из-за скачка цен на память
Партнер Xiaomi Лу Вэйбин заявил, что сейчас лучшее время для покупки телефона. Цены на память продолжат расти как минимум до конца 2027 года, поэтому ждать снижения стоимости не стоит.

Раньше многие покупатели следовали простой стратегии: подождать пару месяцев — и новая модель телефона подешевеет. В 2026 году это правило не работает. 

Изображение - ChatGPT

Причина — беспрецедентный рост цен на память. Во втором квартале контрактные цены на LPDDR5X выросли на 78–83% по сравнению с первым. LPDDR4X подорожала на 70–75%. Рост продолжается несколько кварталов подряд, и остановка не ожидается как минимум до конца 2027 года. Основной драйвер — высокий спрос со стороны систем искусственного интеллекта и центров обработки данных.

Партнер Xiaomi Лу Вэйбин подчеркнул, что с учетом роста цен на память, сейчас самое подходящее время для покупки смартфона в этом году. Судя по текущим рыночным показателям, полагает он, во второй половине года не только значительно повысится стартовая цена новых моделей, но и цены на некоторые старые модели продолжат расти.

Производители уже пересмотрели спецификации памяти в сторону уменьшения. В топовых моделях теперь ставят 12 ГБ вместо 16 ГБ, в среднем сегменте вернулись к 8 ГБ. Компании сократили годовые планы выпуска смартфонов на 2026 год. Стратегия «подожду — куплю дешевле» в этом году не сработает.

#смартфоны #xiaomi #dram #lpddr5x #trendforce #lpddr4x #цены на память #мобильная память #лу вэйбин
Источник: news.mydrivers.com
