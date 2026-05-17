Раньше многие покупатели следовали простой стратегии: подождать пару месяцев — и новая модель телефона подешевеет. В 2026 году это правило не работает.
Причина — беспрецедентный рост цен на память. Во втором квартале контрактные цены на LPDDR5X выросли на 78–83% по сравнению с первым. LPDDR4X подорожала на 70–75%. Рост продолжается несколько кварталов подряд, и остановка не ожидается как минимум до конца 2027 года. Основной драйвер — высокий спрос со стороны систем искусственного интеллекта и центров обработки данных.
Партнер Xiaomi Лу Вэйбин подчеркнул, что с учетом роста цен на память, сейчас самое подходящее время для покупки смартфона в этом году. Судя по текущим рыночным показателям, полагает он, во второй половине года не только значительно повысится стартовая цена новых моделей, но и цены на некоторые старые модели продолжат расти.
Производители уже пересмотрели спецификации памяти в сторону уменьшения. В топовых моделях теперь ставят 12 ГБ вместо 16 ГБ, в среднем сегменте вернулись к 8 ГБ. Компании сократили годовые планы выпуска смартфонов на 2026 год. Стратегия «подожду — куплю дешевле» в этом году не сработает.