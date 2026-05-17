Владелец ноутбуков на Intel, который пользовался платформой около 30 лет, перешёл на устройство с процессором Snapdragon. Причиной стала высокая автономность и более тихая работа системы.

История, на которую ссылается WCCFTech, началась с поста пользователя Reddit под ником YellowJoe . Он много лет оставался верен ноутбукам на Intel и надеялся на заметный прогресс по части тишины и автономности.

YellowJoe пишет, что на протяжении примерно трех десятилетий верил обещаниям Intel о «поколенческом скачке» в энергоэффективности и времени работы от батареи. Однако на практике большинство моделей, которыми он пользовался, не устраивали его по шуму и автономности, особенно на фоне ожиданий, сформированных маркетингом.

Поводом для смены платформы стал ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3X под управлением Windows 11 с ARM‑чипом Snapdragon X. Автор поста не уточнил точную конфигурацию, но WCCFTech отмечает, что речь идет о восьмиядерном Snapdragon X предыдущего поколения, а не о более новом Snapdragon X2 Plus.

На скриншоте, который приводит издание WCCFTech, при уровне заряда 73% система показывает свыше 16 часов оставшегося времени работы. Из этого автор делает вывод, что при спокойном сценарии использования ноутбук способен приблизиться к суммарным 48 часам автономности, если не перегружать его тяжелыми задачами.

При этом уточняется, что Snapdragon X считается самым простым из линейки: более производительные Snapdragon X Elite, Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme, установленные в тех же условиях, логично расходовали бы больше энергии. В статье приводится пример владельца 16‑дюймового ноутбука Samsung с дисплеем OLED 2880×1600 и Snapdragon X Elite, который получает около 7–8 часов веб‑серфинга, что связывают в первую очередь с более прожорливой матрицей.

Автономность IdeaPad Slim 3X авторы объясняют сочетанием энергоэффективного ARM‑чипа и менее требовательной панели IPS с разрешением 1920×1200. Дополнительно сам пользователь оптимизировал систему: удалил часть предустановленного ПО, отключил Bluetooth и OneDrive, что тоже снизило фоновое потребление.

WCCFTech отмечает, что многие Windows‑ноутбуки страдают от избытка лишних приложений и служб, и без ручной «чистки» редко достигают максимальных возможных значений автономности. Авторы считают, что до тех пор, пока производители вроде Lenovo не начнут внимательнее относиться к этому вопросу, пользователям придется самостоятельно доводить систему до нужного состояния.

Отдельно подчеркивается роль цены: конфигурация Lenovo IdeaPad Slim 3X с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ продается примерно за $530 на площадках вроде Amazon. На взгляд редакции, такое сочетание стоимости, времени работы и общего уровня комфорта делает переход с Intel на Snapdragon более логичным для тех, кого прежде удерживала только привычка.