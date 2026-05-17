This_is_the_way
Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
В немецком Падерборне археологи извлекли из выгребной ямы кожаный блокнот XIII–XIV веков. Благодаря влажной бескислородной среде дерево не разбухло, восковые страницы остались неповрежденными, а текст разборчивым.

В ходе раскопок в немецком городе Падерборн исследователи сделали необычную находку — на дне средневековой уборной они обнаружили небольшой блокнот, датируемый XIII или XIV веком. Сначала из земли извлекли ничем не примечательный мокрый ком грязи, издававший, по словам археологов, «весьма неприятный» запах. Однако после очистки выяснилось, что внутри скрывается настоящий клад: влажный, но лишенный кислорода грунт на протяжении восьми веков защищал ценный предмет, не давая ему разрушиться.

Изображение: interestingengineering.com

Блокнот размером примерно 10 на 7,5 сантиметров удивительно хорошо сохранился. Переплёт выполнен из кожи и дерева, страницы — из воска. Всего в книжечке десять страниц: восемь из них двусторонние, а первая и последняя покрыты воском только с одной стороны. На обложке сохранился тиснёный орнамент в виде небольших рядов лилий, что в будущем может помочь определить место изготовления предмета. Исследователи полагают, что блокнот случайно упал в выгребную яму, а не был выброшен намеренно.

Особый интерес представляет содержание записей. Текст нанесен в двух направлениях, в зависимости от того, как держали книжечку. Это навело учёных на мысль, что находка служила именно записной книжкой, а не официальным документом. Внутренние страницы были настолько плотно прижаты друг к другу, что грязь не проникла внутрь. Деревянные элементы нисколько не деформировались, а воск с письменами остался нетронутым.

Кому принадлежал этот блокнот и с какой целью его использовали — пока остается загадкой. По предварительной версии, владельцем мог быть местный торговец, который фиксировал деловые операции и делал заметки от руки. Сейчас заказана расшифровка средневекового почерка, и ученые надеются, что текст раскроет ценные детали повседневной жизни и быта жителей средневековой Вестфалии. Археологи уже назвали находку «одним из самых необычных средневековых открытий в регионе».

#германия #археология #курьезные новости #туалеты
Источник: interestingengineering.com
