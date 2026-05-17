Inthenews
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
Сервер Turtle WoW завершил работу спустя 8 лет после запуска, игроки устроили массовое прощание на фоне судебного спора с Blizzard

Сообщество World of Warcraft простилось с одним из самых известных пользовательских серверов Turtle WoW, который прекратил работу после претензий со стороны Blizzard Entertainment. О закрытии проекта стало известно ещё в апреле, в последние дни перед отключением игроки начали массово проводить внутриигровые встречи и памятные мероприятия, чтобы попрощаться с сервером.

Turtle WoW представлял собой сеть серверов с измененной версией классической World of Warcraft. Проект развивал концепцию Vanilla+, предлагая пользователям атмосферу ранних версий MMORPG с упором на традиционные квесты, исследование мира и переработанный контент. За годы существования команда добавила ряд оригинальных и существенно переработанных игровых арок, расширив сюжет и мифологию вселенной WoW.

                                                                        Изображение: Turtle WoW

Разработчики сервера сообщили, что причиной закрытия стало предписание о прекращении деятельности, полученное после юридического конфликта с Blizzard. На форуме они подчеркнули, что работа над проектом стала для них важной частью жизни, и поблагодарили игроков за поддержку, совместные приключения, участие в рейдах, PvP и ролевых событиях.

На главной странице Turtle WoW также появилось открытое обращение к Blizzard, в котором авторы проекта отметили, что у компании пока отсутствует система лицензирования фанатских серверов, которая позволила бы подобным инициативам существовать без риска судебных разбирательств.

Перед окончательным отключением ютубер Pespline опубликовал видео, где десятки игроков собрались на берегу внутриигровой реки, чтобы встретить закрытие сервера вместе.

#blizzard #world of warcraft #turtle wow
Источник: gamesradar.com
