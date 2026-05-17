Российский изобретатель получил патент на беспилотную самоходную платформу для сельского хозяйства. Машина на гусеничном ходу может пахать, сеять, опрыскивать и убирать урожай без участия человека.

В отечественном агросекторе появляются разработки, которые пытаются объединить в одной машине возможность выполнения несколько видов полевых работ. Одна из таких систем — беспилотная гусеничная платформа, рассчитанная на круглосуточную работу в поле.

Изображение - ChatGPT

Устройство построено на гусеничном самоходном шасси с кузовом и верхней платформой. По центру площадки установлены две телескопические опоры, которые тянутся к краям и удерживают поперечную перекладину. К ней можно подвесить разное навесное оборудование — от приспособлений для вспашки и посева до опрыскивателей и уборочных систем.

За управление отвечает бортовой компьютер с центральным контроллером. Машина ориентируется по спутниковому модулю GNSS RTK с сантиметровой точностью, использует антенны точного позиционирования, систему технического зрения и обзорную камеру. Встроенный модуль машинного зрения с элементами искусственного интеллекта анализирует обстановку, распознаёт препятствия и корректирует маршрут в ходе движения.

Для дополнительной защиты по периметру могут установить от одного до тысячи контактных датчиков, реагирующих на столкновения. Силовая часть включает двигатель внутреннего сгорания, масляный насос и гидросистему, которая приводит в действие навесные агрегаты.

Разработчик описывает платформу как замену традиционному трактору на ряде операций. Машина способна работать непрерывно, поддерживая заданную траекторию и точность обработки культур, что особенно важно для крупных аграрных хозяйств.