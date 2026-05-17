Global_Chronicles
Российский изобретатель создал многофункциональный агродрон на гусеницах для работы без водителя
Российский изобретатель получил патент на беспилотную самоходную платформу для сельского хозяйства. Машина на гусеничном ходу может пахать, сеять, опрыскивать и убирать урожай без участия человека.

В отечественном агросекторе появляются разработки, которые пытаются объединить в одной машине возможность выполнения несколько видов полевых работ. Одна из таких систем — беспилотная гусеничная платформа, рассчитанная на круглосуточную работу в поле.

Устройство построено на гусеничном самоходном шасси с кузовом и верхней платформой. По центру площадки установлены две телескопические опоры, которые тянутся к краям и удерживают поперечную перекладину. К ней можно подвесить разное навесное оборудование — от приспособлений для вспашки и посева до опрыскивателей и уборочных систем.

За управление отвечает бортовой компьютер с центральным контроллером. Машина ориентируется по спутниковому модулю GNSS RTK с сантиметровой точностью, использует антенны точного позиционирования, систему технического зрения и обзорную камеру. Встроенный модуль машинного зрения с элементами искусственного интеллекта анализирует обстановку, распознаёт препятствия и корректирует маршрут в ходе движения.

Для дополнительной защиты по периметру могут установить от одного до тысячи контактных датчиков, реагирующих на столкновения. Силовая часть включает двигатель внутреннего сгорания, масляный насос и гидросистему, которая приводит в действие навесные агрегаты.

Разработчик описывает платформу как замену традиционному трактору на ряде операций. Машина способна работать непрерывно, поддерживая заданную траекторию и точность обработки культур, что особенно важно для крупных аграрных хозяйств. 
Источник: fips.ru
