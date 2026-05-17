Статистика «онлайна», впрочем, позволяет прийти к выводу, что подавляющее большинство продаж — фантомные.

Не успели мы и глазом моргнуть, как очередной игре исполнилось 15 лет. Вчера соответствующий день рождения отметила «песочница» Terraria, и в честь столь знаменательного события разработчики из студии Re-Logic поведали о том, что за полтора десятилетия продажи их творения составили 70 миллионов копий.

В среднем за последний год в Terraria каждый день заходили порядка 461 тысячи пользователей, при этом пиковое значение составило 1,4 миллиона пользователей. Важно: речь идёт именно о суммарных суточных показателях, а не об одновременном «онлайне».

Подавляющее большинство продаж пришлись на ПК: на «старшей» игровой платформе было продано 39,6 млн копий Terraria. На консолях «песочница» завоевала поддержку 10,7 млн игроков, а на мобильных устройствах — 19,7 миллионов.

Следует помнить, что за свои 15 лет Terraria бессчётное число раз участвовала в распродажах, в рамках которых многие игроки приобретали её просто «вдогонку» или для коллекции, никогда впоследствии игру не запуская. Так что в данном случае Re-Logic можно отдать должное за полноту предоставленной статистики.