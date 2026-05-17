Всем привет. Сегодня рассмотрим альтернативу Antarctic Wallet для оплаты криптовалютой через СБП, по QR-коду в магазинах РФ - похожий сервис Cashinout , который имеет большее количество криптовалют для пополнения и оплаты.

Если кто не в курсе, то сейчас уже можно формально оплачивать криптой покупки в разных магазинах и сервисах. Это могут быть маркетплейсы, Яндекс Маркет, Лента и другие магазины. По факту такие сервисы просто меняют крипту на рубли в счет оплаты покупок. Оплата проходит по QR-коду, практически за любые покупки и на разные суммы. Конечно, машину таким способом вряд ли получится купить из-за лимитов, но продукты или обычные товары оплатить более чем реально.

Antarctic Wallet сейчас активно развивается. У них уже есть отдельное приложение, сервисы внутри экосистемы, а также появилась пилотная возможность выпустить карту «Мир». Это важно, потому что речь не про Visa, а именно про «Мир», которую можно использовать в России и платить даже там, где нет интернета.

Сегодня же хочу показать альтернативу. Сервис называется Cashinout. Он существует уже давно, но не так популярен. При этом сервис удобный и полезный. Недавно я оплатил через него молоко примерно за 1 доллар, даже чуть меньше. Курс оказался достаточно привлекательным, а платеж прошел очень быстро.

Чем интересен Cashinout?

Главный плюс Cashinout по сравнению с Antarctic Wallet, на мой взгляд, это большое количество криптовалют, которые можно использовать для оплаты покупок.

В сервисе можно пополнить баланс разными способами. Есть даже пополнение через СБП-перевод. Не совсем понятно, зачем это нужно именно в контексте оплаты криптой, возможно, чтобы купить крипту или просто пополнить баланс и потом оплатить по Steam. Но такая возможность есть.

Гораздо интереснее список криптовалют для пополнения. В Antarctic Wallet давно хотели добавить BTC и ETH для оплаты, но пока это откладывается. При этом сам Antarctic Wallet остаётся очень популярным сервисом. У них более 117 тысяч пользователей, бот реально востребован, и я сам пользуюсь им около полутора лет. За это время вопросов к сервису не возникало.

У Antarctic Wallet есть приложение, возможность выпустить карту «Мир», а также достаточно привлекательный курс. На момент обзора курс был около 76,69 рубля за доллар. Это примерно уровень фиатных обменников. Например, в некоторых городах курс может быть около 78 рублей за доллар, а в Москве и Санкт-Петербурге около 76,6–76,8.

Пополнение в Antarctic Wallet через сеть TON бесплатное. Думаю, большинство пользователей пополняют именно USDT в TON. В BEP20 комиссия около 0,4 доллара, а через сеть Tron пополнение выглядит совсем интересным.

Какие криптовалюты поддерживает Cashinout?

В Cash in Out можно пополнять баланс не только USDT. Там доступны разные криптовалюты, включая:

BTC

ETH

BNB

Litecoin

TON

TRX

USDT

USDC

Важно понимать, что это не просто монеты для оплаты комиссии. Это именно криптовалюты, которые можно использовать для конвертации внутри сервиса и оплаты покупок.

Эта возможность мне действительно понравилась. Например, если у вас есть BNB или Litecoin, можно использовать их для оплаты через QR-код, а не сначала переводить всё в USDT где-то отдельно.

Курсы и комиссии

Если смотреть на курс в Cashinout , самое интересное, конечно, это USDT, USDC и TON. По USDT на момент обзора курс был около 77,53 рубля. На первый взгляд это высокий и привлекательный курс.

Но нужно учитывать комиссию сервиса. При оплате Cashinout берёт 3,5%. Если пересчитать с учётом комиссии, реальный курс получается примерно 74,78 рубля за доллар.

Это уже не так выгодно, как кажется на первый взгляд, но всё равно может быть неплохим вариантом как альтернатива Antarctic Wallet. Особенно если вам важна поддержка большого количества криптовалют.

Карта от Cashinout

В Cashinout также есть возможность выпустить карту. Но это Visa, поэтому для России она не выглядит особо актуальной. Сервис заявляет лимиты чуть ли не до миллиона, поддержку Apple Pay и Google Pay, но в российских реалиях карта Visa сейчас не так интересна.

Сервисов, которые предлагают выпустить Visa, Maestro или похожие карты, было уже много. Для России такие решения в большинстве случаев неактуальны.

Карта «Мир» в этом плане выглядит интереснее. Хотя лично для меня даже она не так важна, потому что можно оплачивать покупки по QR-коду. Но если в будущем при оплате по QR-коду через СБП действительно начнут требовать обязательное указание ИНН, карта может стать более удобным вариантом.

Возможно, ИНН будет подставляться автоматически, но если процесс станет менее удобным, оплата картой через Google Pay будет выглядеть привлекательнее. С Apple Pay всё сложнее, там нужны дополнительные приложения и разные обходные решения. Проще оплатить по QR-коду или использовать Google Pay, если такая возможность есть.

У Cashinout оплаты картой «Мир» нет. Так что основной вариант именно оплата по QR-коду.

Насколько Cashinout популярен?

Cashinout не настолько известен, как Antarctic Wallet. В боте не видно количества пользователей, а в их новостном канале около 4,5 тысяч участников. То есть сервис нельзя назвать прямо топовым и массовым.

Но как альтернатива Antarctic Wallet он выглядит интересно.

Antarctic Wallet для меня всё равно остаётся основным вариантом. Я пользуюсь им около полутора лет, и за это время серьёзных проблем не было.

Cashinout существует примерно столько же, сколько и Antarctic Wallet, но доверия к нему у меня пока меньше. Возможно, из-за того, что сервис менее публичный и может уходить на технические работы. Но пока, по своему опыту, я не увидел серьёзных проблем.

Как пользоваться Cashinout?

Пользоваться Cashinout также просто. Заходите в бота, выбираете оплату по QR-коду или пополнение. Если нужно пополнить баланс криптовалютой, выбираете нужную монету, например USDT или BTC, затем сеть, например TON или OMNI. После этого сервис показывает адрес кошелька, на который нужно отправить средства.

Пополнение обычно происходит в течение нескольких минут. Всё зависит от сети. В TON это должно быть очень быстро. В BNB может быть дольше, потому что требуется больше подтверждений сети.

В Antarctic Wallet всё работает похожим образом. Скорость пополнения также зависит от выбранной сети.

Сама оплата в магазине при использовании Cashinout у меня прошла почти мгновенно. Я оплачивал покупку в «Пятёрочке», взял молоко, нажал кнопку, и платёж прошёл буквально за пару секунд. Возможно, не всегда будет так быстро, потому что скорость зависит от интернета, нагрузки сервиса и конкретной ситуации. Но в моём случае всё сработало просто мгновенно.

Итог

В целом Cashinout можно рассматривать как интересную альтернативу Antarctic Wallet для оплаты покупок криптовалютой по QR-коду через СБП.

Плюсы:

много криптовалют для пополнения и оплаты

есть USDT, USDC, TON, BTC, ETH, BNB, Litecoin, TRX

быстрая оплата по QR-коду

простой интерфейс

сервис работает уже достаточно давно

Нет KYC

Минусы:

сервис менее известен, чем Antarctic Wallet

меньше доверия из-за меньшей публичности

есть комиссия 3,5% при оплате

карта Visa для России неактуальна

крупные суммы я бы пока не отправлял

Для меня Antarctic Wallet остаётся основным сервисом. Cashinout выглядит не как полноценная замена, а как дополнительный вариант на случай, если нужна оплата другой криптовалютой или хочется иметь запасной инструмент.

Это не реклама, а личный опыт использования. Перед использованием любых подобных сервисов лучше самостоятельно изучить условия, комиссии, лимиты и риски.

Всем удачи и роста крипторынка.