Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта INNO3D GeForce RTX 3070 iCHILL X4 8GB GDDR6.

Карта оснащена достаточно массивной системой охлаждения, оснащённой четырьмя вентиляторами. Вы спросите - А где четвёртый? Он тута...

Зачем он тут, сказать сложно, но он - есть.

Обратная сторона карты ничем особым не выделяется.

Набор портов - стандартный.

Дополнительное питания карта потребляет через два 8-pin разъёма.

Возле маленького вентилятора виднеется глубокая царапина на кожухе - видимо след от когтистых лап майнеров, из рук которых данная карта была вырвана. Я не особый любитель вентиляторов маленьких диаметров, ибо зачастую они быстро дохнут и начинают мерзко визжать, однако у данной карты, несмотря на её почтенный возраст - данный вентилятор работает без нареканий. А вот один из основных вентиляторов у видеокарты помер.

Благо у INNO3D для замены вентиляторов не требуется демонтировать радиатор с карты, в отличии от большинства видеокарт прочих производителей.

Так что у дяди Алика был заказан комплект новых вентиляторов.

И были заменены все три штуки разом, от греха подальше. Можно было бы конечно просто смазать старые и слить карту по-быстрому, но это не наш метод. GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты "солидный" - на целых 60MHz по чипу, память при этом стандартная GDDR6.

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1]. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW]. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW]. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ]. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W. Корпус NZXT Phantom 410. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

3DMark 11

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

Street Fighter IV

Final Fantasy XV

Forza Horizon 4

F1 22

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn Remastered

Street Fighter 6

Returnal

"Эпичные" настройки





"Эпичные" настройки с RTX





Cyberpunk 2077

"Впечатляющие" настройки без апскейлинга

Настройки "Трассировка: Ультра" без апскейлинга

Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

Black Myth: Wukong

Настройки "низкие"

Настройки "средние"

Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. И данная видеокарта показывает вполне неплохие результаты.

Итоги

Вот такую видеокарту мы сегодня протестировали, и теперь, после проведённого ремонта, она надеюсь ещё долго будет радовать своего нового владельца. А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.