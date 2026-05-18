Выбирая оптимальную видеокарту в игровой ПК, нужно учесть массу факторов. Это ее энергопотребление, уровень шума, размеры, поддержка новых технологий и список игр, в которые вы будете играть на ней. В 2026 году критически важным стал еще и объем видеопамяти - на рынке есть много новых моделей видеокарт, которым производители явно не доложили несколько гигабайт VRAM. И в некоторых играх на таких видеокартах главным ограничителем производительности становится не видеочип, а нехватка видеопамяти, которая проявляется не просто в снижении кадровой частоты, но в неприятных фризах и статтерах, которые делают игровой процесс очень некомфортным.

Изображение: Hardware Unboxed

Но главным и самым важным параметром при выборе видеокарты остается сочетание цены и выдаваемого ею FPS. Но сегодня далеко не каждая модель, которую вы можете найти новой на полках магазинов, будет иметь оптимальное соотношение цены и производительности. Ведь продавцы не спешат снижать цены на устаревшие модели прошлых поколений. И если у вас есть совсем немного денег на покупку видеокарты, то покупая бюджетную модель новой, в магазине, стоимость FPS, которые она выдаст в играх, будет в два и даже более раза дороже, чем у новых моделей среднего уровня.

Поэтому поиск бюджетной видеокарты стоит начать с просмотра объявлений на «Авито». И сегодня мы с вами разберемся, какие модели видеокарт под разные бюджеты стоит искать на «Авито», а какие - в магазинах и маркетплейсах, стараясь получить оптимальное соотношение цены и производительности. И начнем с самых бюджетных моделей, которые подойдут тем геймерам, что играют не часто и не в самые требовательные игры, и не хотят тратить много денег на покупку видеокарты.

GeForce GTX 1650

Изображение: Hardware Unboxed

Начав искать на «Авито» видеокарту с ценой в 5000-6000 рублей вы наткнетесь на множество предложений таких моделей, как Radeon RX 570, Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060. И хотя на первый взгляд соотношение цены и производительности у них выглядит отличным, покупать эти модели слишком рискованно. Они могли пережить сразу два майнинг бума, а найти видеокарту от AMD тех лет, не «копавшую» криптовалюту, практически невозможно. Поэтому с таким бюджетом стоит присмотреться к видеокарте GeForce GTX 1650 - майнерам она была не интересна, а невысокое энергопотребление увеличивает шансы на то, что ваш экземпляр проработает еще много лет.

В магазинах за эту цену сегодня не найдешь даже GeForce GT 1030, так что GeForce GTX 1650 с ее уровнем производительности за 5000-6000 рублей это весьма оптимальное предложение. Выбирать стоит GeForce GTX 1650 с видеопамятью GDDR6 - они немного быстрее вариантов с видеопамятью GDDR5. Эта видеокарта позволит поиграть в такие хиты 2010-х годов, как Ведьмак 3: Дикая Охота, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 и Assassin's Creed Odyssey. Да и некоторые новые игры можно будет пройти на минимальных настройках графики.

GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti

Но если расширить бюджет до 8000-10000 рублей, то на «Авито» можно найти много предложений таких видеокарт, как GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti. Это две схожие по производительности и энергопотреблению модели, которые оснащены шестью гигабайтами быстрой видеопамяти, и они быстрее GeForce GTX 1650 более чем на 60%, что за доплату в 4000 рублей выглядит вполне неплохо. На GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1660 Ti без проблем пойдут такие свежие игры, как Atomic Heart, Dying Light 2 или Kingdom Come: Deliverance 2 и большинство многопользовательских проектов, но настройки графики придется снижать до средних и низких.

GeForce RTX 2060

Изображение: Hardware Unboxed

Еще немного расширив бюджет, примерно до 11000-12000 рублей, уже можно найти более свежие видеокарты на архитектуре Turing с поддержкой трассировки лучей - GeForce RTX 2060. Но главная ценность этих моделей не в возможности переключить ползунок «RTX» в положение «ON» - производительности GeForce RTX 2060 не хватит, чтобы поиграть с «лучами» и комфортной кадровой частотой. А в том, что на них уже доступен апскейлер DLSS, который позволяет поднять FPS до играбельного во многих новых играх. На GeForce RTX 2060 с включением DLSS в режиме «производительность» можно без проблем играть в требовательные игры Cyberpunk 2077, Dying Light: The Beast и Horizon Forbidden West.

Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT

Немногим дороже на «Авито» можно найти такие видеокарты от AMD, как Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT, оснащенные 8 ГБ быстрой видеопамяти и отлично подходящие в недорогой игровой ПК. Эти модели все еще можно найти новыми в магазинах и маркетплейсах, но, так как распродаются уже их остатки, цена их слишком высока. На средних настройках графики, особенно, если включить апскейлер AMD FSR, на Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT можно пройти практически все новые игры.

GeForce RTX 3060

Изображение: Hardware Unboxed

Главным конкурентом для Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT является видеокарта GeForce RTX 3060, которая на «Авито» стоит дороже. И причина – в более высоком спросе, ведь будем честны, большинство геймеров сегодня предпочитает видеокарты от Nvidia. GeForce RTX 3060 имеет 12 ГБ быстрой видеопамяти, которой ей хватает во всех новых играх, а не очень высокую, по меркам 2026 года, производительность, можно поднять с помощью технологии DLSS. Но покупать GeForce RTX 3060 на «Авито» стоит только в том случае, если вы найдете экземпляр в хорошем состоянии за 17000-18000 рублей. Ведь за 20000 рублей там можно найти уже заметно более быстрые GeForce RTX 5050, имеющие поддержку всех новых фишек от Nvidia и имеющих гораздо более скромное энергопотребление.

Intel Arc B570

Главная проблема многих современных видеокарт среднего уровня - малый объем видеопамяти. И на этом фоне очень привлекательно выглядит видеокарта Intel Arc B570 с 10 ГБ VRAM, имеющая производительность, в среднем совсем немного уступающую GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 5050. Но, перед тем как покупать Intel Arc B570, нужно уточнить, как быстро работают на ней ваши любимые игры и обязательно ставить ее в ПК с поддержкой шины PCI Express 4.0 и технологии Resizable Bar. Для моделей от Intel это критичные параметры.

GeForce RTX 5050

Изображение: Hardware Unboxed

На маркетплейсах GeForce RTX 5050 можно найти новой примерно за 27000 рублей и это весьма неплохая цена за такую производительность. Ведь новинка выдает в играх примерно такой же FPS, как популярная в прошлом модель GeForce RTX 4060.

GeForce RTX 5060

Но главным конкурентом для GeForce RTX 5050 являются сегодня не модели от AMD или Intel, к примеру, Arc B570 с 10 ГБ видеопамяти, а видеокарта GeForce RTX 5060, которая имеет на треть больше производительности, и всего лишь на несколько тысяч рублей большую стоимость. Производительности видеочипа GeForce RTX 5060 хватает для того, чтобы играть на высоких настройках графики в большинство новых игр, но кое где уже даже в разрешении Full HD ограничителем станут всего 8 ГБ видеопамяти. Но если вы играете преимущественно в онлайн игры, то можете еще долго не беспокоиться о нехватке видеопамяти и получать оптимальное соотношение цены и производительности на GeForce RTX 5060.

Radeon RX 9060 XT 16 ГБ

Изображение: Hardware Unboxed

Если же вы хотите купить видеокарту на перспективу, которая не упрется через год-другой в объем видеопамяти и при этом отдать за нее ненамного больше, чем за GeForce RTX 5060, то ваш выбор - Radeon RX 9060 XT 16 ГБ. Эти модели у AMD получились весьма сбалансированными и не так сильно теряют производительность в играх с трассировкой лучей, как прошлое поколение «эрыксов». 16 ГБ достаточно быстрой видеопамяти у Radeon RX 9060 XT хватит еще очень надолго, а энергопотребление у этих моделей весьма умеренное. Из минусов для большинства геймеров стоит отметить только отсутствие DLSS, и если вам это важно и нужно получить более 8 ГБ видеопамяти, то присмотритесь к следующей модели.

GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ

Видеокарта GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ хороша практически по всем характеристикам, только цена на нее пока еще высоковата. Но рубль укрепляется и эти модели заметно дешевеют, иногда их можно найти в продаже менее, чем за 50000 рублей. С GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ можно замахнуться уже не только на игры в разрешении Full HD, но и в QHD или 2560x1440 пикселей, немалое число новинок эта видеокарта вытянет с комфортным FPS в таком разрешении.

GeForce RTX 5070

Изображение: Hardware Unboxed

Но главная проблема видеокарты GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ - во внутренней конкуренции, ведь на треть более быстрая GeForce RTX 5070 стоит всего на 10-12 тысяч рублей дороже. А это уже совсем другой уровень производительности, позволяющий смело покупать в пару к этой видеокарте монитор с разрешением 2560x1440 пикселей. 12 ГБ быстрой видеопамяти у GeForce RTX 5070 пока хватает во всех новых играх в таком разрешении, но вот рассчитывать на то, что этого объема VRAM хватит лет на пять, я бы не стал.

GeForce RTX 5070 Ti

И если вы не хотите идти на компромиссы и хотите получить сразу и отличную производительность для игр в разрешении QHD, и большой объем видеопамяти, которого хватит на годы вперед, то стоит присмотреться к GeForce RTX 5070 Ti. Цена на нее, конечно, кусается, стартуя почти с 90000 рублей. Но, учитывая то, как укрепился рубль и то, что эксперты предрекают дефицит видеокарт с большим объемом видеопамяти, вполне может оказаться, что более низких цен на GeForce RTX 5070 Ti мы не увидим еще очень долго.

Итоги

Изображение: Hardware Unboxed

Вот такие модели видеокарт кажутся мне оптимальными в мае 2026 года, и среди них наверняка можно найти подходящую вам вне зависимости от вашего бюджета. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать три последние записи в моем блоге:

