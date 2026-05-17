Global_Chronicles
В Ростове разработан летающий дрон для доставки 500 кг груза на расстояние 500 км при -40 до +50°C
Компания «Скайвей» из Ростова-на-Дону вошла в число резидентов «Сколково». Стартап разрабатывает тяжелый грузовой беспилотник и рассчитывает привлечь инвестиции для выпуска опытных образцов.

Российские разработчики тяжелых гражданских беспилотников продолжают искать финансирование для испытаний и производства. Один из таких проектов сейчас развивает команда из Ростова-на-Дону.

 

Скриншот видео Телеграм-канала Беспилот

Стартап Скайвей получил статус резидента Сколково. Компания занимается разработкой тяжелого грузового коптера для автономной перевозки грузов.

Сооснователь проекта Игорь Федоров сообщил, что участие в программе необходимо для получения грантов и привлечения инвесторов. По его словам, в конце прошлого лета аппарат массой 370 кг уже поднялся в воздух. Сейчас команда дорабатывает систему управления и конструкцию узлов, чтобы увеличить продолжительность полета.

Разработчики планируют собрать два опытных образца для финальных испытаний. Компания заявляет грузоподъемность до 500 кг, дальность до 500 километров и скорость до 180 км/ч. Дрон должен работать при температуре от -40 до +50 градусов и выдерживать ветер до 20 метров в секунду.

В самом начале проект создавали как грузопассажирский, но позже команда решила переориентироваться исключительно на грузоперевозки. Федоров называет его аналогом «летающей Газели» для автономной доставки.

Два демонстрационных видео вы можете посмотреть в Телеграм-канале Беспилот.

#бпла #беспилотник #сколково #грузовой дрон #игорь федоров #скайвей
Источник: t.me
