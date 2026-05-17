Останки этого человека, погибшего более 1900 лет назад, нашли в 1961 году

Археологический парк Помпеи опубликовал результаты очередного исследования, согласно которому одна из жертв извержения вулкана Везувий в 79 году н. э. могла быть римским врачом. Такой вывод был сделан через более чем 60 лет после проведения раскопок в Орто-деи-Фуджаски, или Саду беглецов. В 1961 году археологи под началом Амедео Майури обнаружили гипсовые слепки четырнадцати человек, погибших от пирокластического потока при попытке покинуть город через район возле Порта-Ночера.

Современные методы визуализации смогли показать, что у одной из жертв был небольшой футляр с предметами, какие можно было найти в медицинской аптечке тех времён. На протяжении десятилетий этот футляр оставался скрытым от глаз. Контейнер состоит из органического материала с металлическими деталями. Также распознали тканевый мешок с бронзовыми и серебряными монетами и несколько медицинских инструментов.

Рентгеновские снимки и компьютерная томография показали сланцевую табличку, которая могла применяться для приготовления лекарственных или косметических веществ. Также в работе применялся искусственный интеллект и трёхмерные реконструкции. Они позволили разглядеть изысканную конструкцию небольшого футляра. Он обладал сложным запирающим механизмом, который приводился в действие зубчатым колесом. Из этого можно сделать вывод о том, что хранившиеся здесь предметы были ценными.

Проведённая работа ещё раз напоминает о том, что сделанные много лет и десятилетий назад археологические открытия способны рассказывать до сих пор неизвестные истории.

