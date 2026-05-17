Зима уже близко! Релиз Steam Machine ожидается в течение ближайших двух месяцев. В среде инсайдеров и аналитиков началось бурление и волна вангований. Слишком много шума не бывает на пустом месте. Достоверных источников нет, но слишком много суеты. Цены на комплектующие устаканились, а вилка вариантов сокращается до +/- $50. Простая логика и экономическое обоснование. Сегодня приведу несколько примеров и укажу ожидаемую стоимость устройства у первоисточника.

Источник: YouTube-канал ETA PRIME

Предисловие

реклама





Буквально вчера AMD подтвердила, что морально устаревшие видеокарты RDNA 2 и 3 поколений получат поддержку технологии FSR 4.1, недоступную прошлым изделиям из-за технических ограничений. Хоть энтузиасты и смогли неофициально адаптировать новые веяния к устаревшему оборудованию, гибрид сильно терял в производительности.

Внезапный предварительный анонс удивил сообщество, а единственным объяснением выхода обновления называют скорый анонс Steam Machine. На сегодня нет ни единого аргумента в пользу поддержки FSR 4.1 на старом оборудовании, кроме выхода массового устройства с широким охватом.

Обновился репозиторий SteamTracking на GitHub

Датамайнеры в первых числах мая обнаружили информацию о четырех возможных бандлах будущего устройства. Первая большая утечка, указывающая на подготовку к старту продаж будущего гаджета через сайт Steam. Похожие обновления были за пару месяцев до старта продаж Steam Controller.

реклама





Хотя сроки не называются, приготовления идут полным ходом.

Старт продаж Steam Controller

Сам контроллер не имеет особой ценности без устройства, для которого он разработан. Более того, основным драйвером продаж будет бандл из двух или трех предметов. На прошлой неделе контроллер, разработанный для Steam Machine, поступил в продажу. Из-за малых резервов он был распродан за пару часов. По моему личному мнению – это отработка системы, проверка спроса, рекламная акция и создание инфоповода. Подобные релизы продвигают «узнаваемость» в широких массах.

50 тонн устройств Valve на складах в США

11 мая 2026 года обнаружены таможенные декларации на поступление игрового оборудования на склады Valve. Примерно три морских контейнера. Так как оптовые партии стартуют с отметки в 100k устройств, некоторое количество оборудования должно поступить в обозримом будущем. Сборщики начали отгрузку, и дядюшка Габен готовится к масштабной распродаже.

реклама





На примере игровых консолей подготовительный период составляет менее 6 месяцев. Учитывая неторопливую Valve, можно говорить о сроках в 3 месяца от старта накоплений.

Период Back to school

С середины августа стартуют массовые распродажи «Назад в школу». В нашей истории данный период указан как «точка невозврата». Именно в этот момент многие железные гиганты делают огромные скидки на свое оборудование, и выход Steam Machine станет нецелесообразным – он затеряется на фоне «бросовых цен». Крупные производители часто отдают свои изделия в убыток, чтобы разгрузить склады и пополнить оборотные средства. Выход изделия от дядюшки Габена будет неконкурентоспособным в этот момент и начнет напрямую сравниваться с аналогами по параметру цена/производительность, где рискует проиграть. Неудачный период для релиза.

То есть старт продаж должен начаться ДО распродаж и обойти конкурентов по шуму и скидкам.

Обновление Proton 11 Beta 3 под ARM-архитектуру

реклама





В конце апреля и первых числах мая Valve затачивает свой Proton под ARM – целенаправленная подготовка шлема виртуальной реальности к скорому релизу. Дядюшка Габен делает последние приготовления перед стартом продаж. Обновления вообще не вносили изменений в x86 и касались исключительно шлемов. Это еще один косвенный признак того, что идет активная подготовка к релизу. Сам Proton под мобилки еще никто не использует, и его обновления могут быть связаны с одним-единственным гаджетом.

Анонс FSR 4.1 под RDNA 3

Наверное, самый важный из косвенных признаков грядущего релиза. Маломощное устройство феерично нуждается в улучшайзерах картинки на новых технологиях. Громкий релиз обоюдовыгоден как AMD, так и Valve, и очень желательно, чтобы они произошли в короткий промежуток времени с минимальным временным лагом.

Преждевременный анонс FSR 4.1 и его активное афиширование в массах не имеют смысла без железного релиза. Карты 7000 серии ушли с рынка, и сейчас распродаются остатки. Это бессмысленный анонс, если за ним ничего не стоит.

Источник: Пресс-служба AMD (Jack Huynh)

Когда будет старт продаж Steam Machine

Рассматривая подсказки и косвенные намеки, можно оптимистично рассматривать окно с 15 июня по 15 июля 2026 года. Именно этот промежуток наиболее оптимально подходит и сочетается с уже просочившейся информацией. Переносить сроки на более поздний период неудобно из-за повышенной конкуренции со стороны стандартных представителей.

Рост стоимости PlayStation 5

Самый показательный ориентир в сегодняшней истории. Консоль с геймпадом сегодня стоит от $600 до $650. Именно это устройство будет ориентиром и базой для сравнения. Именно от стоимости данного гаджета и будет формироваться конкурирующая ценовая вилка. У изделия Valve есть несколько нюансов, которые сильно проигрывают в сравнении с конкурентами. Бесплатный онлайн бесполезен, если античит-системы не пускают в матчи, а отсутствие гибкости в апгрейде сужает интерес со стороны аудитории Steam.

Источник: Официальный промо-слайд PlayStation 5 Showcase

Стоимость Steam Machine летом 2026 года

Если зайти на торговые площадки, можно заметить, что цены устаканились. Они высокие, но стабильные и имеют минимальные колебания последние пару месяцев. Спрос упал после новогоднего бума, а впереди «дачный сезон» с минимальной активностью покупателей.

Источник: Соцсеть X / Cary Golomb & Wario64

Прямо сейчас крупные ретейлеры предлагают железо по минимальной стоимости без скидок. Ценник аналогов стартует с $800. Если заняться самосбором по низу рынка, можно уложиться в $700, но на DDR4-памяти. То есть в рознице вилка составляет $700–800 без уникальных функций, но с возможностью дальнейшего апгрейда. Профильные ресурсы находили ПК на распродажах за $600, но это скорее исключение, а не массовый продукт.

Учитывая плюсы и минусы, а также ситуацию на рынке, стоимость без геймпада выше $700 станет роковой для устройства и вызовет гнев геймеров и поклонников бренда. За младшую модель вангую именно эту стоимость как точку отсчета.