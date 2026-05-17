События в мире Михаил Андреев
В Lada Vesta уже летом начнут возвращать систему климат-контроля
Система не то что бы обязательная, но в машине за такие деньги — крайне желательная.

Климат-контролем в автомобилях сегодня трудно кого-то удивить: эта система, которая не дует холодом постоянно, требуя регулярного вмешательства со стороны водителя, а элегантно «поддувает» для поддержания определённого установленного микроклимата в салоне, повсеместна уже даже в машинах бюджетного сегмента. До продукции «АвтоВАЗа», впрочем, эта опция добиралась долгие десятилетия, чтобы затем исчезнуть на фоне хорошо всем известных событий.

Источник изображения: ChatGPT.

Поиск замены прежним системам управления климатической установкой тольяттинским гигантом откровенно затянулся, но вот, похоже, процесс наконец-то увенчался успехом. По крайней мере, издание «Лада. Онлайн» со ссылкой на комментарий официального дилерского центра Lada сообщило о том, что на новые партии Lada Vesta климат-контроль уже устанавливается, и что соответствующие машины начнут появляться в салонах уже в июне этого года.

Напомним, что в результате ухода европейских поставщиков комплектующих с российского рынка в 2022 году Lada Vesta растеряла существенную часть своей функциональности. С большим скрипом «АвтоВАЗ» до сих пор возвращает утраченные опции, ища новых поставщиков как у «восточного партнёра», так и, если такая возможность есть, среди отечественных производителей. На сегодняшний день Lada Vesta уже практически полностью функционально соответствует своим докризисным версиям.

#россия #техника #автомобили #транспорт #наука #lada #lada vesta
