Климат-контролем в автомобилях сегодня трудно кого-то удивить: эта система, которая не дует холодом постоянно, требуя регулярного вмешательства со стороны водителя, а элегантно «поддувает» для поддержания определённого установленного микроклимата в салоне, повсеместна уже даже в машинах бюджетного сегмента. До продукции «АвтоВАЗа», впрочем, эта опция добиралась долгие десятилетия, чтобы затем исчезнуть на фоне хорошо всем известных событий.
Поиск замены прежним системам управления климатической установкой тольяттинским гигантом откровенно затянулся, но вот, похоже, процесс наконец-то увенчался успехом. По крайней мере, издание «Лада. Онлайн» со ссылкой на комментарий официального дилерского центра Lada сообщило о том, что на новые партии Lada Vesta климат-контроль уже устанавливается, и что соответствующие машины начнут появляться в салонах уже в июне этого года.
Напомним, что в результате ухода европейских поставщиков комплектующих с российского рынка в 2022 году Lada Vesta растеряла существенную часть своей функциональности. С большим скрипом «АвтоВАЗ» до сих пор возвращает утраченные опции, ища новых поставщиков как у «восточного партнёра», так и, если такая возможность есть, среди отечественных производителей. На сегодняшний день Lada Vesta уже практически полностью функционально соответствует своим докризисным версиям.