Процессор Intel Core i7-13700K, дебютировавший в 2022 году, обеспечивает высокие показатели fps даже в современных играх, особенно совместно с видеокартой GeForce RTX 5070 и оперативной памятью DDR5, что продемонстрировал энтузиаст YouTube-канала ProYamYamPC в своём свежем видео.
Тестовая сборка с указанными характеристиками смогла достичь следующих результатов средней частоты кадров/1% low:
- Battlefield 6 (высокие настройки, качество текстур Ultra): 1080p – 186 fps/136 fps, 1440p – 135 fps/104 fps
- Crimson Desert (пресет Ultra): 1080p – 108 fps/85 fps, 1440p – 85 fps/70 fps
- Dying Light: The Beast (высокие настройки): 1080p – 97 fps/77 fps, 1440p – 67 fps/58 fps
- ARC Raiders (пресет Epic): 1080p – 182 fps/121 fps, 1440p – 128 fps/70 fps
- Kingdom Come: Deliverance II (пресет Ultra): 1080p – 116 fps/90 fps, 1440p – 87 fps/74 fps
- Indiana Jones and the Great Circle (пресет Ultra, DLSS Quality): 1080p – 152 fps/135 fps, 1440p – 124 fps/105 fps
- Doom: The Dark Ages (пресет Nightmare, DLSS Quality): 1080p – 160 fps/120 fps, 1440p – 120 fps/94 fps
- Counter-Strike 2 (средние настройки): 1080p – 332 fps/141 fps, 1440p – 324 fps/135 fps
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege X (средние настройки, масштабирование рендера 100 %): 1080p – 326 fps/225 fps, 1440p – 294 fps/211 fps
В целом, сборка на Core i7-13700K с GeForce RTX 5070 позволяет играть в современные и киберспортивные игры с высоким fps не только в разрешении 1080p, но и 1440p, причём даже на высоких и максимальных настройках.