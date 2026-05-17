Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech: GTA 6 не выйдет на предзаказ 18 мая, ревью‑копий для прессы не обещают
После рассылки партнерского письма Best Buy о предзапуске GTA 6 18 мая инсайдеры заявили, что реальных действий от Rockstar до июля–августа ждать не стоит.

Новое письмо партнеров Best Buy подогрело ожидания вокруг GTA 6: в нем упоминали старт предзаказов уже в понедельник. На этом фоне сразу несколько источников попытались уточнить, чего на самом деле стоит ждать в ближайшие месяцы. 

Изображение - ChatGPT

Журналист и инсайдер Том Хендерсон в подкасте на YouTube-канал Insider Gaming заявил, что письмо партнрам было отправлено легитимной аффилированной структурой, но, по его информации, никаких запусков предзаказов 18 мая не планируется. Он напомнил, что сам давно говорил о более реалистичных сроках — июль или август, когда у Take‑Two запланирован следующий отчет для инвесторов.  

Читайте: Рост цен на память и консоли может сделать «входной билет» геймерам в GTA 6 по цене в $1000


Хендерсон не исключает, что письмо могло быть связано с какими‑то первоначальными планами по трейлеру или кампании, которые затем сдвинули, либо стало следствием ошибки, но подчёркивает, что сейчас подтвержднных данных о майском старте нет.  


Отдельный блок слухов касается формата работы с прессой. Бразильский журналист, связанный с крупными медиа, утверждает, что Rockstar не будет рассылать традиционные ревью‑копии GTA 6, а вместо этого пригласит журналистов и контент‑криэйторов на закрытые сессии в контролируемых условиях, чтобы снизить риск утечек.  

Читайте также: На сайте Instant Gaming появилась страница предзаказа на GTA 6


Похожая мысль прозвучала и в том же подкасте от YouTube‑блоера Nukov, хотя его формулировки звучат больше как оценка и прогноз, чем как ссылка на конкретные документы. Wccftech отмечает, что такой подход стал бы заметным отходом от практики времен Red Dead Redemption 2, когда обзоры готовили на основе заранее выданных кодов, но при этом не выглядит невозможным на фоне повышенного внимания к безопасности информации.

#rockstar games #игра #gta 6 #предзаказ
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мотоцикл BMW Vision K18 — 6 выхлопных труб, 6 фар и гигантский рядный шестицилиндровый двигатель
Археологи нашли в Румынии останки элитного аварского воина возрастом 1400 лет и его коня
Ил-114-300 почти долетел до Северного полюса в ходе дополнительных арктических испытаний
Эксперт протестировал ПК на Ryzen 5 3600 с RTX 5090 в современных играх
Ученые нашли новые признаки древнего океана на Марсе
В Китае представили фотонный квантовый компьютер Jiuzhang 4.0
Робот CUREE слушает креветок и следит за барракудами для спасения коралловых рифов
Создана жидкая «перезаряжаемая солнечная батарея» для хранения энергии годами
Ryzen 5 7600X3D и Core Ultra 5 250K Plus сравнили в целом ряде игр
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
RX 580 в Linux обеспечила более высокий fps в Forza Horizon 6 по сравнению с Windows 11
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Студент из США использовал батарею от газонокосилки и собрал дроида из «Звёздных войн» за $2800
Роботы-доставщики «Яндекса» начали курсировать по улицам Нижнего Новгорода
Первые отзывы о фильме «Звёздные войны: Мандалорец и Грогу» оказались неожиданно спорными
Новый боевик Гая Ричи «В сером» получил похвалу за боевые сцены и критику за перегруженный сюжет
Крупнейший энергооператор США сообщил о резком росте цен на электроэнергию из-за дата-центров
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
Патч Linux от Valve повысил fps в Forza Horizon 6 на фоне Windows 11 на 4-ГБ видеокарте Radeon
Процессоры Intel "Razor Lake-AX" получат до 32 графических ядер Xe3

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter