После рассылки партнерского письма Best Buy о предзапуске GTA 6 18 мая инсайдеры заявили, что реальных действий от Rockstar до июля–августа ждать не стоит.

Новое письмо партнеров Best Buy подогрело ожидания вокруг GTA 6: в нем упоминали старт предзаказов уже в понедельник. На этом фоне сразу несколько источников попытались уточнить, чего на самом деле стоит ждать в ближайшие месяцы.

Журналист и инсайдер Том Хендерсон в подкасте на YouTube-канал Insider Gaming заявил, что письмо партнрам было отправлено легитимной аффилированной структурой, но, по его информации, никаких запусков предзаказов 18 мая не планируется. Он напомнил, что сам давно говорил о более реалистичных сроках — июль или август, когда у Take‑Two запланирован следующий отчет для инвесторов.

Хендерсон не исключает, что письмо могло быть связано с какими‑то первоначальными планами по трейлеру или кампании, которые затем сдвинули, либо стало следствием ошибки, но подчёркивает, что сейчас подтвержднных данных о майском старте нет.





Отдельный блок слухов касается формата работы с прессой. Бразильский журналист, связанный с крупными медиа, утверждает, что Rockstar не будет рассылать традиционные ревью‑копии GTA 6, а вместо этого пригласит журналистов и контент‑криэйторов на закрытые сессии в контролируемых условиях, чтобы снизить риск утечек.

Похожая мысль прозвучала и в том же подкасте от YouTube‑блоера Nukov, хотя его формулировки звучат больше как оценка и прогноз, чем как ссылка на конкретные документы. Wccftech отмечает, что такой подход стал бы заметным отходом от практики времен Red Dead Redemption 2, когда обзоры готовили на основе заранее выданных кодов, но при этом не выглядит невозможным на фоне повышенного внимания к безопасности информации.