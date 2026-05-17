Inthenews
Студия Fenris Creations представила крупные обновления для EVE Online, EVE Frontier и EVE Vanguard
Компания Fenris Creations сообщила о серии обновлений для проектов во вселенной EVE.

Разработчики анонсировали дополнение Cradle of War для EVE Online, обновление Cycle 6: Sanctuary для EVE Frontier, а также первое широкое альфа‑тестирование EVE Vanguard

Обновление Sanctuary для Eve Frontier станет доступно 25 июня. Вместе с запуском авторы полностью перезапустят игровые серверы. По словам разработчиков, это позволит всем игрокам начать новый цикл с нуля и на равных условиях. В игре появятся модульные корабли, расширенные системы исследования и новые космические угрозы. Игроки смогут настраивать и перенастраивать свои суда, адаптируя их специализацию и набор функций под текущие задачи. 

                                                            Изображение: Fenris Creations

Дополнение Cradle of War для EVE Online выйдет 9 июня. Авторы добавят масштабные военные кампании между империями, новую стартовую зону без PvP и 8 космических кораблей, в том числе эсминцы и авианосцы‑поддержки для координации флотов. Система достижений и титулов позволит игрокам развивать репутацию своих персонажей внутри Нового Эдема, а новички получат отдельное пространство для подготовки перед тем, как выйти в более опасные регионы галактики.

Первое широкое альфа‑тестирование EVE Vanguard пройдет с 7 по 20 июля через Steam и EVE Launcher. Разработчики покажут переработанную боевую систему, новое оружие и PvPvE‑режимы с поиском ресурсов: игрокам предстоит сражаться с дронами, отбиваться от усиленных волн противников и эвакуироваться с добычей под давлением растущей угрозы.

#eve online #eve frontier #eve vanguard #fenris creations
Источник: gamesbeat.com
