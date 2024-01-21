Ultrakill - игра, которая находится в раннем доступе.

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Ее создал некий Арси "Хакита" Патала, издателем выступает New Blood Interactive. Понятно, что он такого "коллектива" не стоит ждать ультраграфику или сверхинтересного сюжета. Нет, тут сделан упор (по современной моде) на стиль "ретро". Да, это очередной ретро-шутер. Причем, совсем уж ретро, касаемо графики...

В STEAM об этой игре говорится следующее: "ULTRAKILL — это динамичный ультражестокий ретро-шутер от первого лица, сочетающий в себе стиль игры, основанный на навыках, из игр с персонажами и настоящую бойню, вдохновленную лучшими шутерами 90-х".

Что ж, проверим...

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Никакого вступления тут нет. Только несколько фраз, которые вводят условно нас в курс дела.

Суть поняли? Теперь вперед, в поисках оружия. Пока будем искать, нам объясняют основы управления. Русского языка тут нет, есть "левый" русификатор, который погружает в ностальгию по кракозябрам на экране...

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Понимайте, как хотите...

После того, как мы получаем доступ к пистолету, на нас обрушивается вал каких-то мутантов.

Они быстро идут на сближение и наносят вам ощутимый урон. Надо постоянно от них бегать. По умолчанию, игра довольно жесткая к игроку, особенно в боях с боссами. Но в данном случае, создатель не стал идти по пути японцев и создал раздел "помощь" в меню, где можете настроить свой уровень "жесткача".

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Можете замедлить врагов, можете уменьшить наносимый вам урон. Насчет остальных настроек, я не совсем понял, уж больно "мудрено" переведено...

Уровни довольно короткие, но вполне насыщенные на события.

Часто, попадая в комнату, вы оказываетесь там запертым, пока всех супостатов не перебьете. А потом идите дальше. Чекпойты натыканы довольно часто.

И, поэтому, в случае смерти, далеко бежать не придется.

Игра очень динамичная. Ретро тут абсолютно во всем: в графике, в физике, в "анимациях". На локациях есть секреты, но ни одного за несколько глав я так и не нашел...

Итоги главы.Постепенно, линейные локации сменяются разветвлениями. Тут уже нужно побегать взад-вперед в поисках разноцветных черепов.

Для того, чтобы пройти дальше по миссии.

В начале каждой главы имеется магазин, где можно, например, прикупить модификацию своего оружия.

Но и тут русификация дает сбой: нормально понять, что и зачем, сложно.

И типа "крутые модификации" того же пистолета не совсем впечатляют. После пистолета, я получил доступ к дробовику

и пулемету (который по описанию оказался гвоздометом).

Поиграв достаточное количество глав, могу сказать, что разнообразием врагов игра не балует. Но все же некий выбор есть. Удивляют боссы в игре, точнее их атаки.

Их анимация настолько "ретро", что толком сначала не понимаешь: "А что, собственно, они делают?" Но урон идет очень даже заметный. Короче, особо не заморачивайтесь, а скачите козликом вокруг: пиу-пиу, бдыж-бдыж...

Что тут у нас по графике?

Самое настоящее ретро.

Кровищща...Причем, часто вопреки комфортности геймплею. Некоторые уровни просто вызывают возглас: "О, майн крафт!"

Визуально, игра соответствует истинному ретро. Да и физика примерно оттуда же. Разве, что нет былого разногласия между реальными выступами и текстурами (если вы понимаете, о чем речь).

В меню настройки имеется такая функция, как настройка цветовой гаммы.

Я попробовал все. Не понравилось совсем. Более-менее играбельно выглядит черно-белый вариант (нуар).

Но в таком случае, даже врагов замечаете сложнее. Есть и еще какая-то настройка "искажения". Выглядит очень странно. Зачем?

Теперь перейдем к тестированию.

Системные требования игры:

Начало игры, я проходил на GTX 1070 и сразу понял по мониторингу, что это уж слишком перебор. Попробовал на ноутбуке... Эй, мать моя, Лиза... Что ж, ты за убожество, HD 7670m? Опять не желает видеть нагрузку...

Пришлось обратиться к компьютеру жены...

Тестовая система.

Процессор: i5-3570К (4300 МГц)

Видеокарта: GT 1030

Оперативная память: 12 Гб (4+2+4+2, частота 1600 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производилась программой CapFrameX.

Настройки графики:

Тестовая локация:

Результаты тестирования.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Игра не только выглядит, как "ретро", но и примерно такая же по системным требованиям. Должна пойти на любой "консервной банке". Никаких вопросов по оптимизации нет. Что довольно забавно, учитывая сколько "народу" ее делало (привет студии Bethesda Softworks)

Стоит ли в нее играть?

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Эм... Если вы очень любите шутеры без сюжета и смысла, если вы жутко ностальгируете по старым играм, то определенно стоит. Лично мне, это безумие понравилось. Надо только было немного урон себе уменьшить и все отлично...