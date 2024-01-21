Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Ultrakill - очередной ретро-шутер в раннем доступе (краткий обзор)

Сегодня я кратко рассмотрю очередной ретро-шутер от небольшой студии. Это игра Ultrakill, которая пока находится в раннем доступе.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Ultrakill - игра, которая находится в раннем доступе.

реклама



Ее создал некий Арси "Хакита" Патала, издателем выступает  New Blood Interactive. Понятно, что он такого "коллектива" не стоит ждать ультраграфику или сверхинтересного сюжета. Нет, тут сделан упор (по современной моде) на стиль "ретро". Да, это очередной ретро-шутер. Причем, совсем уж ретро, касаемо графики...

В STEAM об этой игре говорится следующее: "ULTRAKILL — это динамичный ультражестокий ретро-шутер от первого лица, сочетающий в себе стиль игры, основанный на навыках, из игр с персонажами и настоящую бойню, вдохновленную лучшими шутерами 90-х".

Что ж, проверим...

реклама



Никакого вступления тут нет. Только несколько фраз, которые вводят условно нас в курс дела.

Суть поняли? Теперь вперед, в поисках оружия. Пока будем искать, нам объясняют основы управления. Русского языка тут нет, есть "левый" русификатор, который погружает в ностальгию по кракозябрам на экране...

реклама



Понимайте, как хотите...

После того, как мы получаем доступ к пистолету, на нас обрушивается вал каких-то мутантов.

Они быстро идут на сближение и наносят вам ощутимый урон. Надо постоянно от них бегать. По умолчанию, игра довольно жесткая к игроку, особенно в боях с боссами. Но в данном случае, создатель не стал идти по пути  японцев и создал раздел "помощь" в меню, где можете настроить свой уровень "жесткача".

реклама



Можете замедлить врагов, можете уменьшить наносимый вам урон. Насчет остальных настроек, я не совсем понял, уж больно "мудрено" переведено...

Уровни довольно короткие, но вполне насыщенные на события.

Часто, попадая в комнату, вы оказываетесь там запертым, пока всех супостатов не перебьете. А потом идите дальше. Чекпойты натыканы довольно часто.

 И, поэтому, в случае смерти, далеко бежать не придется. 

Игра очень динамичная. Ретро тут абсолютно во всем: в графике, в физике, в "анимациях". На локациях есть секреты, но ни одного за несколько глав я так и не нашел...

Итоги главы.Постепенно, линейные локации сменяются разветвлениями. Тут уже нужно побегать взад-вперед в поисках разноцветных черепов.

Для того, чтобы пройти дальше по миссии.

В начале каждой главы имеется магазин, где можно, например, прикупить модификацию своего оружия.

Но и тут русификация дает сбой: нормально понять, что и зачем, сложно.

И типа "крутые модификации" того же пистолета не совсем впечатляют. После пистолета, я получил доступ к дробовику

и пулемету (который по описанию оказался гвоздометом).

Поиграв достаточное количество глав, могу сказать, что разнообразием врагов игра не балует. Но все же некий выбор есть. Удивляют боссы в игре, точнее их атаки.

Их анимация настолько "ретро", что толком сначала не понимаешь: "А что, собственно, они делают?" Но урон идет очень даже заметный. Короче, особо не заморачивайтесь, а скачите козликом вокруг: пиу-пиу, бдыж-бдыж...

Что тут у нас по графике?

Самое настоящее ретро.

Кровищща...Причем, часто вопреки комфортности геймплею. Некоторые уровни просто вызывают возглас: "О, майн крафт!" 

Визуально, игра соответствует истинному ретро. Да и физика примерно оттуда же. Разве, что нет былого разногласия между реальными выступами и текстурами (если вы понимаете, о чем речь).

В меню настройки имеется такая функция, как настройка цветовой гаммы.

Я попробовал все. Не понравилось совсем. Более-менее играбельно выглядит черно-белый вариант (нуар).

Но в таком случае, даже врагов замечаете сложнее. Есть и еще какая-то настройка "искажения". Выглядит очень странно. Зачем?

Теперь перейдем к тестированию.

Системные требования игры:

Начало игры, я проходил на GTX 1070 и сразу понял по мониторингу, что это уж слишком перебор. Попробовал на ноутбуке... Эй, мать моя, Лиза... Что ж, ты за убожество, HD 7670m? Опять не желает видеть нагрузку...

Пришлось обратиться к компьютеру жены...

Тестовая система.

Процессор: i5-3570К (4300 МГц)

Видеокарта: GT 1030

Оперативная память: 12 Гб (4+2+4+2, частота 1600 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производилась программой CapFrameX.

Настройки графики:

Тестовая локация:

Результаты тестирования.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Игра не только выглядит, как "ретро", но и примерно такая же по системным требованиям. Должна пойти на любой "консервной банке". Никаких вопросов по оптимизации нет. Что довольно забавно, учитывая сколько "народу" ее делало (привет студии Bethesda Softworks)

Стоит ли в нее играть?

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эм... Если вы очень любите шутеры без сюжета и смысла, если вы жутко ностальгируете по старым играм, то определенно стоит. Лично мне, это безумие понравилось. Надо только было немного урон себе уменьшить и все отлично...

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

ultrakill
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
11
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
34
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
31

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовые клещи российской армии в составе бригады "Ветераны" вошли в Авдеевку с 2 направлений
8
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
7
Точность поисковых систем становится всё хуже
4
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
42
В одном из ТГ-каналов появилась запись поражения украинской лодки русским FPV-дроном
+
Майкрософт готовит обновление в версии 24H2, которое возможно станет Windows 12
14
Северная Корея провела испытания подводного дрона, способного нести ядерные боеголовки
+
Оборонные компании Канады и Франции создали платформу с БПЛА для разведки и наблюдения
1
Windows переходит на новый уровень: требования к оперативной памяти значительно возросли
10
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
7
Финальная версия ролевой игры Last Epoch, вобравшей в себя всё лучшее из Diablo IV и Path of Exile, выйдет в конце февраля
9
Новая головка самонаведения превратит перспективную американскую ракету PrSM в противокорабельную
+
Российская армия продолжает оттеснять ВСУ на Авдеевском направлении
2
Несмотря на впечатляющие характеристики Samsung Galaxy S24, Galaxy AI не работает без интернета
3
Учёные построят космический корабль для полёта к ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра
3
Ученые считают, что эпитаксиальный графен может заменить собой кремний в производстве чипов
1
WC-100 WaterCube - изобретение, способное решить проблему засухи, благодаря воздуху
1
Компания Microsoft расширила доступ к Copilot
1
Американские и британские военные планируют повысить интенсивность своих действий проти хуситов
+
За последнее десятилетие спрос на жёсткие диски существенно упал из-за роста рынка SSD
2

Популярные статьи

Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
8
9 Махов и более 1000 км: гиперзвуковая ракета «Циркон» - российский ответ авианосному флоту США
6
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
5
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
16
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
26
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
67
Обзор игры A Plague Tale: Requiem - чума на оба ваших дома
11
Иран и КНДР готовы передать России свои новые гиперзвуковые ракеты
12
Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил
8
Обзор игры A Plague Tale: Innocence - невинность чумной сказки
3

Сейчас обсуждают

nonses84
15:29
Немцы постоянно сами себя бьют по яйцам
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
Дмитрий
15:27
да оттягиватель голосов как Собчачка была. чисто чтобы никто не орал что никого не пустили.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
15:26
Нужен телескоп с дополненной реальностью
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
Дмитрий
15:23
молодые зуммеры-избиратели, которые не застали 2011 год или не помнят
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
АЕV
15:22
Видимо играли в battlefield
Бурятские танкисты настолько суровы, что сбивают на камеру из танковой 125-мм пушки дроны ВСУ
ark-bak
15:21
Миллиарды на Украину, а на себя миллионы.
Эстония планирует построить собственную линию Мажино
Дмитрий
15:20
вот с 2011 года смотрю за выборами ничего не меняется. 🤣
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Алексей Стенюхин
15:16
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Возможно, не все поймут прикола))) искал этот коммент))
Российский программист создал удобное ПО для Linux, умеющее запускать популярные игры ОС Windows
Михаил Иванович
15:15
Террористы теперь друзья России? Вот это "достижение"
В МИД РФ прошла встреча с делегацией движения ХАМАС
Overseer man
15:14
Спасибо за хороший обзор крутых фильмов. У меня все это есть кроме Морских паразитов. Вот их и поставил на закачку.
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем