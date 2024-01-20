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Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле

Сегодня я расскажу о некоторых фильмах ужасов, где основной сюжет разворачивается на корабле.
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Изначально, я хотел написать обзор фильмов, в которых говорится только о так называемых "кораблях-призраках" или проклятых кораблях.

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Но быстро понял, что это будет список фильмов, которые НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ смотреть. Среди этого поджанра полно просто отвратительных малобюджетных фильмов.

Поэтому буду писать о фильмах ужасов, где так или иначе замешано судно (не подкладное).

Начну кратный обзор со свежего (относительно) фильма "Последнее путешествие "Деметра" ("The Last Voyage of the Demeter"), вышедшего в 2023 году.

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Подробно об этом фильме я писал в своей статье. Поэтому повторяться не буду. Скажу лишь то, что сам корабль тут совершенно обычный. Просто все события фильма происходят на нем. Смотреть стоит.


Переходим к фильму 1980 года "Корабль смерти" (оригинальное название "Death Ship"). Режиссер: Элвин Ракофф. В ролях: Джордж Кеннеди, Ричард Кренна, Ник Манкузо, Сэлли Энн Хоус, Кейт Рид и другие.

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Это малобюджетный фильм, снятый Великобританией и Канадой. Суть в следующем: Капитан Эшланд (Джордж Кеннеди) отправляется со своим круизным судном в последнее плавание, когда он будет в роли капитана.

Компания его увольняет и собирается на его место назначить другого - Тревора Маршалла (Ричард Кренна). На их беду происходит столкновение со странным сухогрузом. В результате этого их корабль тонет. Выжившие вынуждены спасаться на борту этого сухогруза.

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Экипажа нет, сам корабль явно старый... И этот корабль пытается (и весьма успешно) выживших уничтожить. Для этого, он внушает капитану Эшланду, что тот станет капитаном сухогруза и уже никто эту должность у него не отнимет.

Выжившие со временем обнаруживают, что это не просто брошенный корабль. Это бывший фашистский корабль - концлагерь, где массово уничтожали заключенных.

Видимо, это и наложило проклятие на судно, с которого они пытаются теперь выбраться...

Это очень спорный фильм. Совершенно не страшный и снят крайне плохо. Сами "ужасы" тут такие "ужасные", что вызывают зевоту.

А вот сюжет неплох. Из него можно было сделать хороший фильм. Но в данном случае, реализация подкачала. Но, пожалуй, это лучший фильм из того огромного количества поделок. Остальные еще хуже. Манера съемок и их подача подошла бы для фильма 70-х годов, но для 1980 года, это провал...


"Подъем с глубины" ("Deep Rising") 1998 года. Режиссер: Стивен Соммерс. В ролях: Трит Уильямс, Фамке Янссен, Энтони Хилд, Кевин Дж. О’Коннор, Уэс Стьюди и другие.

Симон Кэнтон,

владелец огромного и роскошного лайнера,

понимает, что тот не окупится в эксплуатации. Поэтому принимает меры: он нанимает группу бандитов, которые должны напасть на лайнер во время круиза,

ограбить пассажиров и потом затопить судно. А владелец получит страховку. Но глубоководный кракен-мутант имел на это свое мнение...

И этот фильм нельзя назвать полноценным фильмом ужасов. Тут и боевик, и приключение. А "ужасы" выражены в пожирании людей щупальцами этого кракена. Выглядит отлично, но не страшно. Да и персонажи любят пошутить. Это не делает фильм плохим. Наоборот, это очень хороший фильм, с оригинальным сюжетом. Разве что, компьютерная графика сразу бросается в глаза.

Но идея самого кракена со ртами - щупальцами просто великолепная. "Высосанные человеки" выглядят омерзительно.

Актеры не самые выдающиеся, но свои роли отыграли хорошо, претензий к ним нет. В общем, фильм посмотреть стоит однозначно.


"Вирус" ("Virus") 1998 год. Режиссер: Джон Бруно. В ролях: Джейми Ли Кёртис, Уильям Болдуин, Дональд Сазерленд, Джоанна Пакула, Маршалл Белл, Шерман Огастас, Клифф Кёртис и другие.

Экипаж небольшого буксира теряет весь груз. Это подталкивает капитана и владельца Роберта Эвертона сделать себе "мозговыносящее решение".

 Но тут удачно подворачивается российское научно-исследовательское судно, оснащенное антеннами космической связи.

И оно явно без экипажа. А по морским законам, судно без экипажа в нейтральных водах рассматривается, как находка.

И за нее можно стребовать с владельца солидное вознаграждение. А кто ж от такого откажется? Но наших отважных "буксировщиков" ждет пара сюрпризов. Во-первых, на корабле обнаруживается одна русская ученая, явно тронутая умом.

 А во-вторых - некий таинственный космический вирус, который полностью захватил корабль и наделал ужасных роботов со вкраплениями частей живых организмов. 

И вот теперь, нашим героям предстоит вырваться с этого корабля...

И этот фильм нельзя назвать полноценным фильмом ужасов. Это фантастика с элементами ужасов. Идея сценария довольно оригинальная. Инопланетный разум больше схож с компьютерным вирусом и пытается разрастись на всю планету. Единственное, что его ограничивает, это необходимое электричество.

В целом, фильм приличный, к игре актеров почти нет претензий. Дональд Сазерленд неплохо сыграл полоумного капитана, а Джейми Ли Кёртис справилась с главной ролью.

Единственная претензия к съемкам. Спецэффекты тут выглядят не очень хорошо. Как-то излишне бюджетно. Но смотреть можно.


В 2019 году вышел фильм "Морские паразиты" ("Sea Fever") совместного производства Ирландии, США, Великобритании, Швеции, Бельгии. Режиссер: Ниса Хардиман. В ролях: Гермиона Корфилд, Даг Малмберг, Джек Хикки, Олуэн Фуэре, Дюгрей Скотт, Конни Нильсен и другие.

Ирландская студентка Шивон (Гермиона Корфилд)

отправляется на рыболовном судне

в море, где будет проводить свои научные исследования. Сам экипаж судна пребывает в перманентном финансовом кризисе. Поэтому один из его владельцев

принимает решение заплыть в запрещенную зону, где замечено большое скопление рыбы. И тут, корабль оказывается буквально остановлен щупальцами какого-то таинственного светящегося организма.

Попытка вырваться из его плена, оборачивается для экипажа смертельно опасным мероприятием...

Это фильм ужасов. Но не страшный.

Так часто бывает. Сюжет разворачивается по-европейски, неторопливо. В принципе, он хороший, без хэппи-энда.

Бюджет фильма также не большой, что отражается на съемках. Оригинально, мне понравилось.


Но, наверно, лучшим фильмом ужасов в этом поджанре, я назову фильм 2002 года. Это "Корабль-призрак" (оригинальное название "Ghost Ship"). Режиссер: Стив Бек. В ролях: Джулианна Маргулис, Десмонд Хэррингтон, Гэбриел Бирн, Рон Элдард, Исайя Вашингтон, Карл Урбан, Эмили Браунинг и другие.

Команда спасательного корабля обнаруживает в Беринговом море брошенный пассажирский корабль.

Он считался пропавшим около 40 лет.

Поднявшись на борт, спасатели,

естественно, никого не обнаружили из людей и экипажа. Но нашли золото!

А такое золото, как правило, бывает проклятым. Со всеми вытекающим последствиями. И теперь сами спасатели пытаются спастись (но золото не бросают)...

А вот это - 100% фильм ужасов про проклятый корабль. Тут вам и призраки, и проклятие.

Чертовщины хватает.

Съемки неплохие. Сюжет также не подкачал. Разве, что финал фильма несколько неожиданный. Но и так сойдет.

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Вот о таких фильмах я хотел вам рассказать.

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