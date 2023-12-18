На написание статьи натолкнули уж слишком частые напоминание от игроделов о знаменитой серии игр.

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Свою роль сыграло и "легкое прикосновение" к современному "шедевру" Starfield... В это убожество мне удалось совсем немного поиграть. Чему я нисколько не обрадовался. И да: система была не моя и особых проблем с производительностью я не испытывал (i5-12400 + RTX 3070). Конечно, за полчаса трудно сделать полноценную оценку игры, но и этого хватило, чтобы понять: это очередной мусор с огромным открытым миром и отсутствием новых идей.

Все это и подтолкнуло снова погрузиться в трилогию Mass Effect, которую я считаю лучшей РПГ про космос и пришельцев. Да-да, я не ошибся: часть Andromeda я не включаю в серию, т.к. свое название она получила просто по случайному совпадению (мы отлично понимаем, что тут попытка сыграть на имени).

Но запускать оригинальные игры не стал. Решил прикоснуться через Limited Edition, о которой в свое время много говорили, но я не видел смысл в ней.

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Я поиграл в каждую часть совсем немного, по часу в каждой примерно. Начинал с самого начала. Просто хотел окунуться в прошлое и заодно проверить, что там вышло с ремастерами.

Начнем с Mass Effect. Эту игру в свое время я проходил уже после третьей части, так получилось. Это нисколько не отразилось на восприятии. Сейчас же я решил специально создать Шепарда "неправильным", то есть женщиной.

Причина проста до безобразия: хотелось проверить русскую локализацию для женского персонажа. Ведь частенько в РПГ при озвучке/переводе появляются косяки, связанные с разным полом выбранного персонажа. По крайней мере, в начале игры я ничего такого не заметил. Все герои обращаются в Шепарду, как к женщине. Но сама русская озвучка, как многие помнят, тут далеко не лучшая. Голоса подобраны плохо. Особенно, опять же, на мой взгляд, пострадал Гаррус. Это тот самый случай, когда играть лучше в оригинальной озвучке с субтитрами.

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По прошествии достаточного количества времени, когда я в последний раз запускал оригинальную версию игры, нельзя вот так, с ходу, сказать, чем похорошел ремастер. В принципе, то же самое делали и моддеры. Причем, не беря за свои труды ни копейки! Лицевая анимация тут очень простенькая, что было характерно для релиза оригинальной игры в 2007 году.

Но ведь это не самое главное. Сами диалоги очень даже хорошие. Жаль конечно, что для серии Mass Effect не применили "развернутую версию" диалогов типа Dragon Age: Origin, где далеко не всегда было понятно, как нужно ответить, чтобы понравиться собеседнику. Здесь же все сводится к формуле: "да - нет - не знаю". Но и так сойдет, Сейчас и это уже выглядит излишеством (просто поиграйте в новые РПГ, за исключением одной пошаговой).

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Ну графические улучшения столь незначительны, что ради них вряд ли стоило делать ремастер.

Может исправили другие косяки? Нет, не исправили. Гранаты опять улетают куда-то за горизонт. Принцип работы оружия не соответствует второй и третьей части, хотя в ремастере могли все это унифицировать. С точки зрения боевки, это худшая часть трилогии. И карта.

Как меня бесила карта, особенно в многоэтажных строениях! Вот кто ее разработал? Точно земляне? Совершенно не информативная. Уж ее можно было исправить в ремастере? Щаззз... обойдетесь...

Ладно, переходим во второй части.

Тут я выбрал уже классического Шепарда, так правильнее на мой взгляд. Видно, что ремастер? Нет.

Много претензий было к некоторым изменениям внешности персонажей. Точнее, некоторых частей персонажей. Честно, к... попе Миранды, я не присматривался. А спереди, вроде, все на месте...

Что мне всегда нравилось во второй части, так это поистине голливудская постановка многих разговорных роликов. Отлично выполнено!

Это выделяло игры среди всех остальных РПГ. Будто смотришь настоящую фантастику с актерами. На мой взгляд, именно вторая часть, самая интересная и сбалансированная. Тут очень закрученный сюжет и интересные линии всех персонажей.

Причем DLC игры не выглядят чужеродными, как часто случается. Шепард, конечно, очень харизматичный герой. Несмотря на то, что этот персонаж делаете вы сами и развивается он под вашим руководством. Взаимоотношение капитана с командой сделано отлично. Как с точки зрения диалогов, так и точки зрения перемещения. Ведь Нормандия совсем небольшая и побегать по ней, ради бесед приходилось не так и долго. В отличие от Андромеды, где задание на одной планете, а его сдача - на другой...

Третья часть.

Постановка разговорных роликов тут попроще, да их и нет особо в начале. Почти сразу ведь начинается вторжение.

Зато очень реалистично выполнен захват движений персонажей.

Я на это специально обратил внимание: при перемещении в роликах, все персонажи ведут себя в плане движений, как живые люди. Жаль, что лицевая анимация в этом плане отстает. Хотя, вспоминая Старфилд... Ладно, проехали...

Эта игра уже с самого начала предсказуема, ведь те, кто играл во вторую, будут в курсе что и зачем. Но это удел всех продолжений.

В меню, в самом начале игры насторожило меню выбора игрового режима.

Был ли он в оригинальной игре? Не помню...

Вот бои в этой части самые лучшие (из трех частей, не считая Андромеду), да и прокачка навыков более продуманная. Но вот опять: а где следы ремастера? Особо не видно...

Нет, заметить улучшение картинки в некоторые моменты можно, но этого так мало. И еще желательно запустить оригинал для сравнения... Чем занималась BioWare, не понятно.

Ладно, приступим к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX. Настройки, само собой максимальные.

В свое время, первая часть мне не понравилась очень плохой оптимизацией. Просто игра во многие моменты не могла загружать полностью видеокарту. И вина тут была в распределении нагрузки по потокам процессора. Надеюсь, что в ремастере это исправили...

Нет, не исправили. Причем, тут нет упора в лимит фпс 240 кадров. Просто так реализовали загрузку процессора.

Во второй части, оптимизация вышла получше.

Но, как ни странно, самая лучшая оптимизация в третьей части, несмотря на лучшую графику.

Итоговый результат теста:

Наиболее заметен ремастеринг в роликах, когда на их фоне идет загрузка уровня (игры записаны на жесткий диск). Ранее, в оригинальных играх, такого не было. Из-за чего это происходит? Вырос размер текстур, как минимум. Сравните потребление видеопамяти в оригинальной игре Mass Effect 3

и его ремастере.

Загрузка выросла почти в три раза.

Каков мой вывод?

Да, раньше делали игры гораздо лучше. Вкладывали душу, старались придумывать оригинальные сценарии. Да, графика была проще, но лично я не играю в графику. Тот же Старфилд не выдерживает никакого сравнения с Mass Effect. Ни диалоги, ни сюжет, ни процесс игры. Разве, что пострелушки тут лучше, но с этим готова поспорить и Андромеда... А за оптимизацию, создателей надо сослать на рудники. На Ио...

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И еще я думаю, что Mass Effect: Andromeda мной была не заслужено заброшена и ее стоит пройди до конца.