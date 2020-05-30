Мини флеш-накопитель имеет стильный дизайн в форме брелка, обеспечивает высокую скорость передачи данных.

Накопитель изготовлен из высокопрочного цинкового сплава. Имеет разъем USB Type-C и объемную память 128 GB. Устройство совместимо с различными гаджетами и ПК. Очень нужная и удобная вещь в наше время, что бы иметь всю важную информацию под рукой.

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Цена: US $26.65

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Bluetooth 5.0 адаптер для аудио системы автомобиля, соединяется через разъем AUX. Благодаря сопряжению с гаджетами можно принимать звонки, слушать музыку и радио.

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Устройство изготовлено из качественного пластика, имеет размер 5.1*4.6*1.35 см. Кроме этого устройство можно подключать к наушникам и колонкам. После первого сопряжения с гаджетами, последующие подключения будут автоматическими. Радиус передачи сигнала до 10 метров.





Цена: US $11.19

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Это беспроводные водонепроницаемые наушники, с качественным, чистым звуком и объемными басами, с сенсорным управлением и с возможностью отвечать на звонки, благодаря встроенному микрофону.

Устройство изготовлено из качественного пластика. В чехол для наушников встроена литиевая батарея, объемом 350 мАч, емкость аккумулятора для наушников 55 мАч, время зарядки 1.5-2 часа. время непрерывного воспроизведения 3.5 часа. После первого сопряжения со смартфоном, последующие подключения происходят автоматически.







Цена: US $49.00

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Отличным подарком мужчине будет этот набор, в который входят часы и солнцезащитные очки. Кварцевые часы выполнены в классическом стиле, корпус и ремешок деревянные, циферблат из закаленного стекла.

Диаметр циферблата 45 мм, длина ремешка 22 см. Корпус очков изготовлен из металла, дерева и пластика, линзы из высококачественного стекла, с анти бликовым покрытием. Дизайн часов и очков стильный и выглядит достойно и дорого. Предметы уложены в подарочную деревянную коробку.





Цена: US $45.49

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В этот набор входят 4 ножа, ножницы и овощечистка. Лезвия ножей изготовлены из высоко углеродистой нержавеющей стали, благодаря эргономичным деревянным ручкам Pakka, работать с ножом более комфортно и удобно.

Овощерезка изготовлена из керамического материала, ножницы из качественного пластика и нержавеющей стали. Все предметы из набора прослужат очень долго, благодаря качественным и экологически чистым материалам.

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Цена: US $43.98

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