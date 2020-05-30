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Недорогие и полезные находки с Aliexpress: флеш-накопитель, автомобильный Bluetooth приемник, беспроводные наушники и другие

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Флеш-накопитель 128GB 

Мини флеш-накопитель имеет стильный дизайн в форме брелка, обеспечивает высокую скорость передачи данных.

Накопитель изготовлен из высокопрочного цинкового сплава. Имеет разъем USB Type-C и объемную память 128 GB. Устройство совместимо с различными гаджетами и ПК. Очень нужная и удобная вещь в наше время, что бы иметь всю важную информацию под рукой.

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Цена: US $26.65

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Автомобильный Bluetooth приемник Baseus

Bluetooth 5.0 адаптер для аудио системы автомобиля, соединяется через разъем AUX. Благодаря сопряжению с гаджетами можно принимать звонки, слушать музыку и радио.

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Устройство изготовлено из качественного пластика, имеет размер 5.1*4.6*1.35 см. Кроме этого устройство можно подключать к наушникам и колонкам. После первого сопряжения с гаджетами, последующие подключения будут автоматическими. Радиус передачи сигнала до 10 метров.


Цена: US $11.19

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Беспроводные наушники  Bluetooth 5,0 MACAW

Это беспроводные водонепроницаемые наушники, с качественным, чистым звуком и объемными басами, с сенсорным управлением и с возможностью отвечать на звонки, благодаря встроенному микрофону.

Устройство изготовлено из качественного пластика. В чехол для наушников встроена литиевая батарея, объемом 350 мАч, емкость аккумулятора для наушников 55 мАч, время зарядки 1.5-2 часа. время непрерывного воспроизведения 3.5 часа. После первого сопряжения со смартфоном, последующие подключения происходят автоматически.


Цена: US $49.00

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Подарочный набор для мужчины BOBO BIRD

Отличным подарком мужчине будет этот набор, в который входят часы и солнцезащитные очки. Кварцевые часы выполнены в классическом стиле, корпус и ремешок деревянные, циферблат из закаленного стекла.

Диаметр циферблата 45 мм, длина ремешка 22 см. Корпус очков изготовлен из металла, дерева и пластика, линзы из высококачественного стекла, с анти бликовым покрытием. Дизайн часов и очков стильный и выглядит достойно и дорого. Предметы уложены в подарочную деревянную коробку.


Цена: US $45.49

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Набор ножей EVERRICH

В этот набор входят 4 ножа, ножницы и овощечистка. Лезвия ножей изготовлены из высоко углеродистой нержавеющей стали, благодаря эргономичным деревянным ручкам Pakka, работать с ножом более комфортно и удобно.

Овощерезка изготовлена из керамического материала, ножницы из качественного пластика и нержавеющей стали. Все предметы из набора прослужат очень долго, благодаря качественным и экологически чистым материалам.

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Цена: US $43.98

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20:30
Рубрика: статья из ничего. Удел ресурса, упавшего на дно. Рекомендовать непроверенные на себе китайские товары ни один человек себе не позволит. Уровень овеклокерс 2020 - вещание со дна.
Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - беспроводное ЗУ Anker PowerWave, трехпортовый концентратор с аккумулятором на 20 000 мАч, небольшой дрон Syma X21 и другое
Exel Benchmark
20:28
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Каа
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Неа, я куплю Londisk... ничем не хуже, даже на грамм. Он у меня и сейчас стоит на 480Гб, пока хватает.
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