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Доброго времени суток всем! Сегодня у нас на обзоре комплект памяти ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50), состоящий из двух 8 ГБ модулей и попавший ко мне в руки по итогам конкурса, проведённого компанией ADATA и нашим сайтом.

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От протестированного ранее комплекта AX4U360038G18A-DT50 изучаемые модули отличаются лишь цветом радиаторов: у первого разыгранного комплекта радиаторы были серого цвета (T, Tungsten Gray), а у полученного в этот раз — белого (W, White). Чипы памяти (согласно Thaiphoon Burner) идентичны — H5AN8G8NDJR-VKC, то есть мы вновь имеем дело с Hynix DJR, известным так же как Hynix D-die.

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Множество подробностей о комплектации набора, внешнем виде планок памяти, работе RGB-подсветки можно прочитать в ранее опубликованном материале редакции, я же сконцентрируюсь на простеньком разгоне и тестировании производительности. Правда, на сей раз тестировать производительность будем не в играх, а в неигровом программном обеспечении. Причин тому сразу две:

Во-первых, я, как и многие, пережидаю очередной виток майнингового сумасшествия на "встройке".

Во-вторых, с влиянием скоростных характеристик памяти на игровую производительность всё уже давно понятно — в реалистичных сценариях с упором в видеокарту прирост если и будет, то крайне незначительный. Этот всё уже неоднократно обсуждалось, да и сам я в прошлый раз делал именно игровые тесты и убедился в правоте этого утверждения.

Тестовый стенд и разгон

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Тестовый стенд:

Материнская плата ASUS PRIME Z490M-PLUS

Процессор i9-10850K

СЖО ID-Cooling FROSTFLOW X 240

SSD 512 ГБ M.2 WD Blue SN550 под Windows 10

Блок питания Xilence Performance A+ XN062 630W

Процессор в стоке, так как разгонять современные топовые и предтоповые процессоры особого смысла нет. Память же протестируем в 3 вариантах:

DDR4-2666 19-19-19-43 CR2 — сток, c частотой и таймингами такими, какими их выставляет BIOS указанной материнской платы при сбросе настроек.

DDR4-3600 18-20-20-42 CR2 — старший XMP-профиль, поддерживаемый тестируемым комплектом. Имеется ещё и вариант XMP-профиля DDR4-3200, но мне он не интересен.

DDR4-4400 19-24-24-47 CR2 — вариант ручного разгона "на скорую руку", о котором будет чуть подробнее рассказано ниже.

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"Короткой строкой" о разгоне. Уже достаточно долгое время благодаря энтузиастам разгон памяти представляет собой достаточно прозрачную процедуру, с которой до определённой степени справится практически каждый, готовый уделить этому несколько часов своего времени. Конечно же, на тонкую настройку вторичных и третичных таймингов, а так же RTL-блока могут уйти дни и недели, но простенький разгон DDR4-памяти можно выполнить и за пару-тройку вечеров. И даже если такой разгон даст не так много, хотя бы попробовать стоит, ведь, по моему скромному мнению, если можно что-то сделать хорошо, и Вам это практически ничего не стоит, то сделать это непременно следует.

Итак, вкратце алгоритм простого разгона DDR4-памяти на платформе Intel, который я обычно использую, таков:

Начальная настройка UEFI, как минимум, включающая в себя: Отключение быстрой загрузки без "тренировки" контроллера памяти на настройках, установленных в UEFI. На платах ASUS, например, необходимо выставить параметр MRC Fast Boot в Disabled.

Выставление напряжений на память, а так же некоторые узлы центрального процессора: на саму память 1.40-1.45 В, для SA ≤ IO в промежутке 1.30-1.40 (для Z490). Нахождение максимальной частоты памяти, на которой система стабильно загружается хотя бы в UEFI. Здесь можно попробовать пошагово поднимать частоту, вообще не трогая тайминги, либо установить первичные тайминги во что-нибудь максимально расслабленное, вроде 18-22-22-42. Ещё вариант — сразу брать первичные тайминги из таблицы для простого разгона памяти от Anta777, которую в любом случае придётся активно использовать на последующих этапах: Берём за основу стоковую частоту памяти и тайминги tCL и tRCD (или XMP-профиль) и заполняем соответствующие значения в зелёных ячейках таблицы, а так же заполняем ячейку желаемой частоты.

Заносим в UEFI значения желаемой частоты и первичные тайминги (tCL, tRCD, tRP и tRAS), полученные в таблице.

Сохраняем настройки, перезагружаемся, надеемся на лучшее.

На моей конфигурации выше 4400 МГц подняться даже с минимальной стабильностью, так и не удалось. Грешу на материнскую плату, которая, мягко скажем, "не под разгон", возможно, однако, что я просто проиграл в пресловутую "silicon lottery". Нахождение минимальных значений первичных таймингов для найденной частоты. В принципе, можно, конечно, остановиться на значениях, полученных в таблице от Anta777 исходя из стоковых настроек или XMP-профиля, но они представляют собой эдакий безопасный вариант, который с большой долей вероятности должен работать, при условии, конечно, что используемая система вообще "может" в выбранную частоту. Так что, прежде чем двигаться дальше, "первички" можно "подужать". На этом этапе необходимо уже тестировать стабильность памяти в Windows утилитой TestMem5. Конфиг здесь каждый выбирает на свой вкус и цвет, я последнее время предпочитаю на этом этапе использовать SuperLight2@anta777.cfg и тестировать первые 5 минут, так как первичные тайминги проверяются лишь первые несколько минут (вроде как, это верно для любого конфига).

Так, для указанного набора в моей системе, если отталкиваться от XMP-профиля 3600 18-20-20-42, то для частоты 4400 получаем "безопасный" вариант таймингов 22-25-25-51, который стабильно проходит 1 полный цикл тестирования указанным конфигом.

За пару часов удалось "ужать" первичные тайминги до 19-24-24-47, и именно этот набор и использовался для дальнейшей настройки. Выставление значений вторичных и третичных таймингов для выбранной комбинации частоты и первичных таймингов. Значения вторичных и третичных таймингов берем из таблицы от Anta777 и заносим в UEFI. Я обычно заношу все сразу, "скопом", чтобы точно не "проморгать" зависящие друг от друга величины.

tRFC и tREFI на этом этапе оставляем в Auto, их лучше настраивать отдельно попозже.

Здесь я уже предпочитаю тестировать полным, пускай и одним, циклом SuperLight2@anta777.cfg. Понижение tRFC и повышение tREFI. В таблице имеется ориентир для поиска минимального tRFC. Я обычно пробую понизить небольшими шагами, чтобы найти минимальное значение, на котором без ошибок удаётся пройти хотя бы 1 цикл SuperLight2@anta777.cfg.

Затем пробуем повысить tREFI. В таблице, опять же, имеется ориентир: значение в колонке "Лучше" — это вариант в 4 раза больший, чем регламентировано стандартом JEDEC для выбранной частоты, значений в колонке "Хуже" — всего лишь в 2 раза. Если "лучший" вариант не проходит тест стабильности, можно попробовать "промежуточный" — в 3 раза больший, чем в стандарте JEDEC.

В моём случае опустить tRFC заметно ниже ориентира из таблицы (544) не получилось, так что я на нём и остановился. С "лучшим" tREFI=68772 (4×JEDEC) стабильности также не было, остановился на tREFI=51562 (3×JEDEC). Тщательное тестирование стабильности, включающее в себя, как минимум, 3 цикла "тяжёлого" конфига для TestMem5. Мой выбор — Extreme1@anta777.cfg.

Во время длительного теста стабильности возможно появление ошибок из-за нагрева памяти, который вряд ли будет иметь место при обычном использовании. Поэтому можно дополнительно охладить память во время таких стресс-тестов, "бросив" на неё "вертушку".

При наличии времени и желания далее можно заняться более тонкой оптимизацией вторичных и третичных таймингов, настройкой RTL-блока и оптимизацией напряжений. Множество нюансов и рекомендаций по разгону и тонкой настройке памяти можно найти в соответствующей теме на нашем форуме. Не стоит так же забывать, что вариант с максимально возможной частотой не всегда является оптимальным — возможно, лучше "откатиться" на шаг-два назад по частоте, что даст возможность лучше "ужать" тайминги и в результаты получим более оптимальный вариант разгона. Но в этот раз ни на тонкую настройку памяти, ни на поиск более оптимальных вариантов разгона времени не осталось, так что будем тестировать вариант, найденный выше.

Тесты

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Начинаем с тестов пропускной способности и латентности памяти в AIDA64.

Как можно видеть на диаграммах выше, активация XMP-профиля увеличивает ПСП примерно на четверть и на столько же уменьшает латентность. Дальнейший ручной разгон позволяет выиграть ещё 15–20% по указанным характеристикам. Выглядит неплохо, но помним, что это чистейшей воды синтетические тесты, не всегда точно отражающие картину быстродействия в реальном ПО. Но прежде чем перейти к последнему, ещё немного "синтетики".

У набора бенчмарков Geekbench 5 есть, как минимум, 2 преимущества по сравнению с таковыми в AIDA64:

Они в целом менее синтетические, так как включают в себя (пускай и не везде) реализации алгоритмов из популярных библиотек, используемых в реальном ПО.

Их можно запускать как в однопоточном, так и многопоточном режиме.

Обратите внимание, насколько разную картину мы видим при одно- и многопоточной нагрузке — в первом случае прироста при разгоне памяти практически нет, в то время как во втором имеем заметную прибавку, особенно от ручного разгона. Возможно, при однопоточной нагрузке данные банально убираются (или почти убираются) в сравнительно большой L3-кэш процессора, так что скоростные характеристики памяти не оказывают хоть сколь-нибудь значительного влияния на производительность. А вот при многопоточной нагрузке общий L3-кэш делится уже на все 10 ядер и обращения к оперативной памяти за данными становятся более частыми, так что её пропускная способность и латентность уже важны.

Плавно переходим к тестам реального ПО через полусинтетический бенчмарк PCMark 10.

Комплексный тест PCMark 10 показывает некую общую производительность в распространённых для настольного ПК задачах. Здесь (ожидаемо) особой разницы не видно — всё же сценарии использования ПК в этом бенчмарке недостаточно сложные, чтобы как следует нагрузить подсистему памяти, да и ПО, используемое в тестах не может похвастаться выдающейся многопоточной оптимизацией.

И, наконец, к тестированию в реальном "профессиональном" ПО, для целей которого использовался небольшой набор наиболее интересных широкой аудитории тестов из пакета SPECworkstation 3.

И здесь результаты сильно разнятся от теста к тесту. В тестах сжатия и распаковки данных архиватором 7-Zip, а также при решении задачи классической молекулярной динамики в LAMMPS преимущество от разгона памяти, что называется, "на лицо". А вот в математических расчётах в Python 3 (с использованием среди прочего популярных библиотек NumPy и SciPy) при рендеринге в Blender, кодировании видео в H.265 посредством известного пакета Handbrake, а также совершении математических расчётов в системе GNU Octave (свободная замена MATLAB) преимущество более быстрой памяти едва заметно.

Напоследок, результаты бенчмарка Adobe Photoshop 2020 от американского сборщика компьютерных систем Puget Systems.

Прирост, пускай и незначительной, но есть.

Выводы

Прирост от разгона оперативной памяти в прикладном "профессиональном" программном обеспечении имеется, пускай и не в каждом пакете и не в любом сценарии использования. Так, например, в сравнении со стоковыми 2666 МГц и таймингами, вариант ручного разгона из статьи дал прибавку в ~25% к скорости расчётов в LAMMPS. И это в среднем по 4 различным тестам, ведь на отдельных задачах в LAMMPS преимущество достигало и 51, и даже 66%! С другой стороны, рендеринг 5 различных сцен в Blender разгон памяти практически не почувствовал — максимальный прирост в 6% на одной сцене. Предсказать заранее, даст ли более быстрая память хоть какое-то преимущество не так просто. В каких-то комбинациях ПО + сценарий использования данные при преимущественно однопоточной нагрузке вполне могут поместиться в сравнительно большие кэши современных процессоров, в других — может иметь место упор в производительность других узлов компьютера, например, подсистемы хранения данных. В таких случаях разгон памяти может оказаться практически бесполезен. Однако, принимая во внимание, что существуют и ситуации, когда поднятие пропускной способности и снижение латентности памяти даёт осязаемый результат (как в LAMMPS, например), а также тот факт, что простой разгон памяти — не такая уж и сложная процедура, можно всё-же рекомендовать попробовать и посмотреть, будет ли прок в ваших реальных сценариях использования. Ведь, повторюсь, если можно что-то сделать хорошо, и Вам это практически ничего не стоит, то сделать это следует. Гнаться за каким-нибудь отборным B-die по оверпрайсу с такой позиции, очевидно не следует, тестируемого комплекта будет более чем достаточно. Более скоростные комплекты с XMP-профилем 4400 МГц даже не тех же чипах Hynix DJR стоят уже заметно дороже — от 13.5 тысяч рублей за две 8 ГБ планки, что примерно на 50% выше стоимости комплекта SPECTRIX D50 RGB, так же взявшего в нашем тестировании отметку в 4400 МГц. В сухом остатке комплект ADATA XPG SPECTRIX D50 RGB смотрится как очень неплохой вариант — строгий дизайн, приятно скрашенный RGB-подсветкой, модный нынче белый цвет радиаторов, хороший разгонный потенциал и адекватная (насколько это возможно в эпоху дефицита микроэлектронных компонентов) стоимость. Разве что объёма бы побольше...

Засим откланиваюсь, выражая благодарность сайту Overclockers.ru и компании ADATA за предоставленные модули памяти.