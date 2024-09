Asus обновила линейку ноутбуков на базе Intel Lunar Lake и Snapdragon X Plus.

Источник изображения: Asus

Asus обновила линейку своих ноутбуков, представив Zenbook S14, Vivobook S14 и ExpertBook P5 с новыми процессорами Intel Lunar Lake, OLED-дисплеями и улучшенной системой охлаждения. Флагманская модель, Zenbook S14 сохранила узнаваемый дизайн с корпусом из керамического алюминия, также известного как «ceraluminum», и обработкой CNC. Ноутбук по-прежнему имеет тонкий корпус, в котором нашлось место для порта USB Type-A наряду с двумя портами Thunderbolt 4.

Asus планирует оснащать Zenbook S14 процессорами Intel Core Ultra 9 поколения Lunar Lake, хотя представители компании намекнули, что на американском рынке топовой версией может стать модель с процессором Ultra 7. При разработке системы охлаждения, включающей два вентилятора, компания черпала опыт, полученный при создании Zenbook S16. 14-дюймовый OLE

D-дисплей с разрешением 2880 x 1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц обещает плавную работу Windows, но на таком небольшом экране целесообразность высокой частоты обновления еще предстоит оценить. Также важно будет оценить влияние 120 Гц на время автономной работы.

Что касается Vivobook S14, то этот ноутбук позиционируется как более доступная модель, которая получит процессоры Intel Core Ultra 7. Несмотря на немного большие габариты (толщина 0,76 см, вес 1,28 кг), ноутбук обеспечит производительность процессора до 33 Вт. В оснащение Vivobook S14 входят два порта USB Type-A, два порта Thunderbolt 4, HDMI и слот для карт microSD. Дизайн ноутбука более простой, чем у Zenbook, с корпусом из обычного металла. Кроме того, Asus представила модели Vivobook 14 Flip и Vivobook 16 Flip, которые также получат процессоры Lunar Lake, до 32 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ, Thunderbolt 4, OLED-дисплеи и Wi-Fi 7.

Третий ноутбук ExpertBook P5, разработанный для малого бизнеса. Он имеет алюминиевый корпус и оснащён процессорами Intel Core Ultra 7 Lunar Lake. Помимо функций искусственного интеллекта, важным преимуществом модели является трехлетняя гарантия. 14-дюймовый экран ExpertBook P5 имеет разрешение 2560 x 1600 пикселей и частоту обновления 144 Гц — показатели, которые обычно встречаются в игровых ноутбуках, а не в 14-дюймовых бизнес-моделях.

Zenbook S14 уже доступен для предзаказа на сайте Asus, а с 6 сентября его можно будет заказать в Best Buy. Vivobook S14 начнет принимать предзаказы в Best Buy с 5 сентября. Что касается ExpertBook P5 и Vivobook Flip, то они появятся в продаже в четвертом квартале 2024 года. Помимо ноутбуков на базе процессоров Intel Lunar Lake, Asus также представила новые модели с чипами Qualcomm Snapdragon X Plus под кодовым названием Purwa. Среди них Vivobook S15 с начальной ценой $899.