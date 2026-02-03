Исследование показало, что интенсивное высыхание озёр в Восточно-Африканской рифтовой долине за последние тысячи лет снизило давление на земную кору и ускорило тектоническое движение, буквально разрывающее континент на две части.

Восточная Африка медленно, но верно отдаляется от остальной части континента со скоростью примерно 6,35 миллиметра в год. Когда Сомалийская тектоническая плита окончательно отделится от Нубийской плиты на западе, их будет разделять новый океан. Геологи из Колумбийского университета под руководством Кристофера Шольца обнаружили, что этот процесс значительно ускорился из-за климатических изменений.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, впервые количественно связало скорость смещения разломов с изменением уровня воды в озёрах. Учёные проанализировали данные осадочных кернов, взятых со дна озера Туркана в Кении. Оно является реликтом Африканского влажного периода (примерно 9 600–5 300 лет назад), когда регион был покрыт саваннами, а не пустынями. В те времена глубина озера достигала 300 метров, тогда как сейчас не превышает 120 метров.

Мощный слой воды создавал значительное давление на земную кору, сдерживая движение разломов Восточно-Африканской рифтовой системы. Компьютерное моделирование показало, что по мере испарения воды и снижения давления, тектоническая активность в регионе возросла. За последние 5 000 лет скорость расхождения плит в районе озера Туркана увеличилась примерно на 3% (на 0,18 мм в год) именно из-за потери водной массы.

Кроме того, снижение уровня воды привело к декомпрессии мантии под вулканом в озере Туркана. Это спровоцировало усиленное плавление пород и увеличение магматической камеры, что усилило давление на систему разломов и ещё больше ускорило рифтогенез.

«Эти колебания уровня озера могут влиять на напряжённое состояние земной коры, что сказывается на поведении разломных систем, а также на магматических процессах, которые дополнительно модулируют рифтообразование», — пояснил Шольц. Таким образом, климат оказывает прямое влияние на локализацию тектонической деформации и может определять стиль рифтогенеза (магматический или чисто тектонический) в процессе эволюции континентального разлома.