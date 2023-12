Игроки Call of Duty столкнулись с довольно серьезной проблемой при использовании GeForce NOW

Появились сообщения о проблеме с сервисом GeForce NOW в популярных FPS. В них говорится о возможности получить блокировку аккаунта при игре в Call of Duty. Причина - неправильное распознавание GeForce NOW как формы нечестной внутриигровой поддержки. К счастью, проблема была быстро решена разработчиками.

GeForce NOW - это сервис NVIDIA, позволяющий играть в игры в облаке. Однако, как оказалось, в одном случае его использование может быть расценено как попытка мошенничества. Буквально вчера, 1 декабря, появились сообщения о том, что игроки Call of Duty столкнулись с серьезной проблемой при использовании GeForce NOW. Более того, пользователи были заблокированы. Причиной стала ошибка, из-за которой игра распознавала сервис NVIDIA как метод нечестной помощи игроку. В результате пользователи GeForce NOW были отмечены и впоследствии заблокированы в Call of Duty.

Проблема затронула в общей сложности три игры серии: Modern Warfare III, Modern Warfare II и Warzone. К счастью, реакция разработчиков игры не заставила себя долго ждать. В тот же день, когда стало известно об ошибке, в профиле "Обновления Call of Duty" на сервисе X (заблокирован в РФ) было опубликовано сообщение. В нем утверждалось, что проблема, запрещавшая людям получать доступ к игре через облачный сервис, была решена. В то же время сообщили, что было обнаружено лишь небольшое количество учетных записей, пострадавших от проблемы, и начались работы по устранению последствий того, что GeForce NOW был распознан как чит-метод.

Сегодня, 2 декабря, на том же аккаунте было сделано новое объявление. В нем сообщалось о завершении работы по восстановлению ошибочно заблокированных учетных записей игроков. Таким образом, похоже, что дело закрыто. Ошибка была исправлена, а аккаунты разблокированы. И довольно быстро. Тем не менее, казус все равно может негативно сказаться на имидже серии. Тем более что это уже не первый случай проблем с системой безопасности в Call of Duty.

Не так давно в сети появилась информация о том, что причиной теневых запретов стали функции, позволяющие вручную регулировать лимиты TDP на консолях ASUS ROG Ally и Steam Deck. Так что, похоже, безопасность Call of Duty слишком чувствительна. Это не очень хорошо, но, наверное, лучше так, чем если бы они вообще не работали.