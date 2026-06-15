Пятничные вечера моего детства имели особенный ритуал. Белорусское НТВ часто ставило в эфир фильмы о Джеймсе Бонде. Это была не просто киносерия, а отдельный мир, в который хотелось сбежать. Главный герой не был накачанным, как Шварценеггер, и не носил плащ супергероя. Он оставался приземленным человеком, чья сила заключалась в невероятной харизме, смекалке и расчетливости. Бонд той эпохи — в первую очередь Шон Коннери, иногда Пирс Броснан — сочетал авантюризм с холодным умом, обожал женщин, носил безупречные костюмы и заказывал мартини, непременно взболтанное, но не смешанное. Когда появился Дэниэл Крэйг, фильмы с ним по телевизору уже не показывали. Впрочем, особого желания знакомиться с новой версией и не возникало — та глубина и драма, которую принес Крэйг, казались чуждыми для персонажа, чья суть заключалась в легкости и шарме высокого авантюризма.

Спустя годы студия IO Interactive, известная по серии Hitman, выпускает 007: First Light. Игра вышла 27 мая 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Её называют «Uncharted + Hitman про Джеймса Бонда», и это сравнение во многом определяет вектор, который выбрали разработчики. Вопрос лишь в том, насколько этот вектор совпадает с курсом классической Бондианы.

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Геймплей

IO Interactive применила свой опыт создания шпионских приключений. First Light предлагает три основных слоя прохождения: скрытное проникновение, социальный стелс и прямые столкновения. Бонд проникает на вражеские объекты, прячется в траве, отвлекает охрану взломом электроники и использует арсенал гаджетов — от дротиков до фирменных часов Q-Watch, способных глушить врагов.

Социальный стелс добавляет ситуативную гибкость. Если цель спрятана, можно подслушивать разговоры, искать бейджики, притворяться сотрудником службы безопасности или представителем прессы. Однако это не уровень Hitman — игра ведет достаточно прямолинейно и не позволяет превратить цивильное мероприятие в хаос. Вы заглянете в прачечную через одну конкретную дверь, а информацию получите через терминал, а не окольными путями. Тем не менее, вариаций того, как убивать врагов, какие гаджеты использовать и как именно проходить социальные секции, достаточно много, чтобы не давать геймплею заскучать на протяжении всего прохождения.

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Когда стелс ломается, начинается рукопашный бой. Система проста и интуитивна: парирования, захваты, удары и использование предметов окружения. Бутылки, бильярдные столы, огнетушители и массивные шкафы становятся оружием. Боевая механика работает бодро и приятно дополняет ритм, хотя не претендует на глубину специализированных слэшеров. Геймплей постоянно переключает активности — после скрытного прохождения вас ждет перестрелка или автомобильная погоня. Отметим, что сегменты вождения получились довольно слабыми, но их, к счастью, не так много, чтобы вызвать раздражение.

Техническое исполнение

Визуально First Light приятна, но не поражает воображение. Графика качественная, хотя окружение иногда кажется однообразно бедноватым. Камера в драках может подвести, показав стену вместо эффектного приема. Отдельно стоит отметить разрушаемость окружения. В эпоху погони за трассировкой лучей и бесконечными графическими улучшениями разработчики часто забывают, насколько сильно интерактивное окружение влияет на погружение. В First Light стены крошатся, витрины разлетаются вдребезги, мебель ломается под ударами тел — и это делает сцены драк намного более живыми, чем очередные световые эффекты.

Сюжет

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Сценарно First Light пытается рассказать историю становления агента. Действие разворачивается не в ретро-декорациях времен холодной войны, а в нашем времени: персонажи пользуются смартфонами, злодеи применяют искусственный интеллект и квантовые суперкомпьютеры, а угрозы связаны с кибербезопасностью и технологическими корпорациями. Молодой Бонд проходит путь от новобранца до получения статуса 007. В кадре присутствуют знакомые лица: М, Q, Манипенни — все переосмыслены под начало карьеры шпиона в современных реалиях. В игре хватает предательств, личных потерь и злодеев с претензией на глубину.

Однако сюжет воспринимается как формальность. Антагонисты действуют по классическим лекалам с банальной мотивацией, повороты не удивляют. Повествование рваное и местами держится на допущениях, которые сложно игнорировать. Впрочем, Бонд никогда не был пространством для глубоких сюжетных откровений — эта франшиза всегда держалась на атмосфере, харизме и стиле. Никто не ждет от боевика сложной драматургии, и First Light в этом смысле можно простить. Сюжет здесь просто дает повод двигаться от одной локации к другой, и этого оказывается достаточно.

Проблема идентичности

Главная дилемма, которая возникает при прохождении, — чувствуется ли здесь классический Джеймс Бонд? Ответ неоднозначный. Протагонист First Light — молодой, дерзкий, острый на язык. Он самоуверен, порывист и действует скорее интуитивно, чем расчетливо. Это напоминает не столько Коннери, сколько Нейтана Дрейка из Uncharted — такого же авантюриста, привыкшего импровизировать.

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Взаимодействие с женщинами в игре вышло нелепым. Вместо элегантной куртуазности и обаяния старой школы — напор и прямолинейность. Местами кажется, что перед нами «зумерский» Бонд, который врывается в ситуацию как животное на интуиции, не обремененное классическим шпионским этикетом. Отсылок к канону немного, и они не формируют атмосферу. Это не столько недостаток игры, сколько вопрос позиционирования. First Light и не пытается быть наследником классической Бондианы. Это переосмысление, адаптирующее персонажа под современные стандарты интерактивных приключений. Но для зрителя, выросшего на пятничных показах с Коннери, игра оставляет чувство ностальгической грусти по утраченному шарму.

Вердикт

Игра предлагает то, чего так не хватает современному рынку: сконцентрированное сюжетное приключение на несколько вечеров, с качественной вариативностью геймплея и отличной разрушаемостью. Она не тянет на «Игру года», но станет одним из приятных релизов лета 2026. Если вы ищете яркий блокбастер с возможностью выбирать стиль прохождения — First Light стоит внимания. Но если ваша мотивация — любовь именно к классической Бондиане и желание вновь прикоснуться к образу элегантного джентльмена удачи времен Шона Коннери, то игра, скорее всего, разочарует. Перед нами крепкий проект, застрявший между наследием великой франшизы и необходимостью говорить на языке современной аудитории.