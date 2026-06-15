Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Игра «007: First Light» — тень классики или новый облик агента

Впечатления от прохождения 007: First Light. Почему игра хороша как блокбастер, но не работает как классическая Бондиана.
[ ] для раздела Блоги
реклама

Пятничные вечера моего детства имели особенный ритуал. Белорусское НТВ часто ставило в эфир фильмы о Джеймсе Бонде. Это была не просто киносерия, а отдельный мир, в который хотелось сбежать. Главный герой не был накачанным, как Шварценеггер, и не носил плащ супергероя. Он оставался приземленным человеком, чья сила заключалась в невероятной харизме, смекалке и расчетливости. Бонд той эпохи — в первую очередь Шон Коннери, иногда Пирс Броснан — сочетал авантюризм с холодным умом, обожал женщин, носил безупречные костюмы и заказывал мартини, непременно взболтанное, но не смешанное. Когда появился Дэниэл Крэйг, фильмы с ним по телевизору уже не показывали. Впрочем, особого желания знакомиться с новой версией и не возникало — та глубина и драма, которую принес Крэйг, казались чуждыми для персонажа, чья суть заключалась в легкости и шарме высокого авантюризма.

Спустя годы студия IO Interactive, известная по серии Hitman, выпускает 007: First Light. Игра вышла 27 мая 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Её называют «Uncharted + Hitman про Джеймса Бонда», и это сравнение во многом определяет вектор, который выбрали разработчики. Вопрос лишь в том, насколько этот вектор совпадает с курсом классической Бондианы.

реклама



Геймплей

IO Interactive применила свой опыт создания шпионских приключений. First Light предлагает три основных слоя прохождения: скрытное проникновение, социальный стелс и прямые столкновения. Бонд проникает на вражеские объекты, прячется в траве, отвлекает охрану взломом электроники и использует арсенал гаджетов — от дротиков до фирменных часов Q-Watch, способных глушить врагов.

Социальный стелс добавляет ситуативную гибкость. Если цель спрятана, можно подслушивать разговоры, искать бейджики, притворяться сотрудником службы безопасности или представителем прессы. Однако это не уровень Hitman — игра ведет достаточно прямолинейно и не позволяет превратить цивильное мероприятие в хаос. Вы заглянете в прачечную через одну конкретную дверь, а информацию получите через терминал, а не окольными путями. Тем не менее, вариаций того, как убивать врагов, какие гаджеты использовать и как именно проходить социальные секции, достаточно много, чтобы не давать геймплею заскучать на протяжении всего прохождения.

реклама



Когда стелс ломается, начинается рукопашный бой. Система проста и интуитивна: парирования, захваты, удары и использование предметов окружения. Бутылки, бильярдные столы, огнетушители и массивные шкафы становятся оружием. Боевая механика работает бодро и приятно дополняет ритм, хотя не претендует на глубину специализированных слэшеров. Геймплей постоянно переключает активности — после скрытного прохождения вас ждет перестрелка или автомобильная погоня. Отметим, что сегменты вождения получились довольно слабыми, но их, к счастью, не так много, чтобы вызвать раздражение.

Техническое исполнение

Визуально First Light приятна, но не поражает воображение. Графика качественная, хотя окружение иногда кажется однообразно бедноватым. Камера в драках может подвести, показав стену вместо эффектного приема. Отдельно стоит отметить разрушаемость окружения. В эпоху погони за трассировкой лучей и бесконечными графическими улучшениями разработчики часто забывают, насколько сильно интерактивное окружение влияет на погружение. В First Light стены крошатся, витрины разлетаются вдребезги, мебель ломается под ударами тел — и это делает сцены драк намного более живыми, чем очередные световые эффекты.

Сюжет

реклама



Сценарно First Light пытается рассказать историю становления агента. Действие разворачивается не в ретро-декорациях времен холодной войны, а в нашем времени: персонажи пользуются смартфонами, злодеи применяют искусственный интеллект и квантовые суперкомпьютеры, а угрозы связаны с кибербезопасностью и технологическими корпорациями. Молодой Бонд проходит путь от новобранца до получения статуса 007. В кадре присутствуют знакомые лица: М, Q, Манипенни — все переосмыслены под начало карьеры шпиона в современных реалиях. В игре хватает предательств, личных потерь и злодеев с претензией на глубину.

Однако сюжет воспринимается как формальность. Антагонисты действуют по классическим лекалам с банальной мотивацией, повороты не удивляют. Повествование рваное и местами держится на допущениях, которые сложно игнорировать. Впрочем, Бонд никогда не был пространством для глубоких сюжетных откровений — эта франшиза всегда держалась на атмосфере, харизме и стиле. Никто не ждет от боевика сложной драматургии, и First Light в этом смысле можно простить. Сюжет здесь просто дает повод двигаться от одной локации к другой, и этого оказывается достаточно.

Проблема идентичности

Главная дилемма, которая возникает при прохождении, — чувствуется ли здесь классический Джеймс Бонд? Ответ неоднозначный. Протагонист First Light — молодой, дерзкий, острый на язык. Он самоуверен, порывист и действует скорее интуитивно, чем расчетливо. Это напоминает не столько Коннери, сколько Нейтана Дрейка из Uncharted — такого же авантюриста, привыкшего импровизировать.

реклама



Взаимодействие с женщинами в игре вышло нелепым. Вместо элегантной куртуазности и обаяния старой школы — напор и прямолинейность. Местами кажется, что перед нами «зумерский» Бонд, который врывается в ситуацию как животное на интуиции, не обремененное классическим шпионским этикетом. Отсылок к канону немного, и они не формируют атмосферу. Это не столько недостаток игры, сколько вопрос позиционирования. First Light и не пытается быть наследником классической Бондианы. Это переосмысление, адаптирующее персонажа под современные стандарты интерактивных приключений. Но для зрителя, выросшего на пятничных показах с Коннери, игра оставляет чувство ностальгической грусти по утраченному шарму.

Вердикт

Игра предлагает то, чего так не хватает современному рынку: сконцентрированное сюжетное приключение на несколько вечеров, с качественной вариативностью геймплея и отличной разрушаемостью. Она не тянет на «Игру года», но станет одним из приятных релизов лета 2026. Если вы ищете яркий блокбастер с возможностью выбирать стиль прохождения — First Light стоит внимания. Но если ваша мотивация — любовь именно к классической Бондиане и желание вновь прикоснуться к образу элегантного джентльмена удачи времен Шона Коннери, то игра, скорее всего, разочарует. Перед нами крепкий проект, застрявший между наследием великой франшизы и необходимостью говорить на языке современной аудитории.

Добавить в закладки

Теги

джеймс бонд 007: first light бондиана шон коннери экшен-приключение
предыдущая запись
следующая запись

Лента материалов

Обзор OLED 4K 32" монитора GIGABYTE MO32U24
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X870E ACE MAX
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Обзор и тестирование монитора GIGABYTE MO27Q28GR
Ретроклокинг: Intel Skulltrail на максималках
Обзор ноутбука GIGABYTE GAMING A18 PRO GA8J
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт протестировал и оценил российский ноутбук второго поколения «Аквариус» за 27 000 рублей
YouTube-блогер на Volkswagen Passat 1998-го года проехал почти 2400 км на одном баке топлива
YouTube-канал MrBeast достиг рекордного для видеоплатформы количества подписчиков в 500 млн
Инсайдер подтвердил выход процессоров Raptor Lake Next для сокета LGA 1700 в 2027 году
В России представили концепцию работающей от костра портативной мини-ТЭС на 600 Вт для походов
Sony сворачивает активность на ПК и теряет крупнейший китайский рынок Steam
Мини‑ПК Strix Halo на базе Ryzen AI Halo оказался на 700$ дешевле Nvidia DGX Spark с 128 ГБ памяти
Volga K50 и Volga K40 перед началом продаж выставили около салона Mercedes-Benz
Информатор сообщил о процессорах с увеличенным кэшем в составе семейства Intel Raptor Lake Next
Астрономы выдвинули теорию о возникновении новой Вселенной после затухания гигантской звезды
Биографический фильм «Майкл» собрал в российском прокате более 1 миллиарда рублей
Вышел сюжетный трейлер дополнения Cost of Hope для S.T.A.L.K.E.R. 2
Панк-рок группа Blink‑182 отметила 25‑летие альбома Take Off Your Pants and Jacket
Граждане Швейцарии предположительно проголосовали против ограничения численности населения до 10 млн
Капитализация полупроводниковых компаний сократилась на $1,3 трлн за неделю
TelecomDaily: Спутниковое телевидение в России теряет платящих клиентов
Игрокам Forza Horizon 6 рекомендуется установить новый патч из-за риска потери сохранений
Академик МГУ раскрыл причины попадания шаровых молний по розеткам и электроприборам
Intel готовит антикриз: компания может выпустить новые CPU на базе LGA 1700 с памятью DDR4
Запечатанный картридж Super Mario продан за рекордные $3 млн

Популярные статьи

10 лучших фильмов о космосе, которые не уступают «Интерстеллару»
Warcraft против Warhammer – где заканчивается вдохновение и начинается плагиат
Битва за трон: Olden Era против Heroes V
10 оптимальных процессоров для игровых ПК, которые можно купить на «Авито» за копейки в 2026 году
Почему современные игры не радуют — парадокс мощного железа и скромных эмоций
Фотореалистичные сцены из снимков: как гауссов сплэтинг меняет 3D‑графику
Ржавые корабли и далекие планеты — 8 фильмов в жанре космической фантастики из 90-х
Водянка с 3D дисплеем Thermalright Wonder Vision 360: обзор и как справляется с Ryzen 9 9950X3D
Как я заставил Qwen 3B и Phi-4 работать в каскадной связке на домашнем ПК
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC 8G (Rev. 1.0) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter