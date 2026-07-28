Этому способствовало снижение капитализации NVIDIA на 5% в ходе торгов в понедельник

Издание Business Insider сообщает, что в понедельник стоимость акций американской компании Apple увеличилась на 2%. Её капитализация в результате составила почти $5 трлн. Одновременно с этим стоимость акций компании NVIDIA сократилась на 2%, откатившись до уровня $4,77 трлн. По этой причине эти две компании поменялись местами, и Apple поднялась на вершину самых дорогих компаний мира.

NVIDIA потеряла капитализацию после появления новости о том, что она получит сумму в размере $250 млрд для строительства дата-центра компании OpenAI. Инвесторы в настоящее время выражают скепсис относительно повышенных расходов на искусственный интеллект, особенно по поводу подобных замкнутых сделок.

Изображение: Gemini

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Стоимость акций Apple в первые месяцы 2026 года увеличилась на 26%, тогда как NVIDIA подорожала на 6%. Акции других американских компаний, в том числе Tesla и Microsoft, пока дешевеют. Предположительно, это происходит из-за падения стоимости компонентов для инфраструктуры ИИ.

Благодаря этому Apple получает преимущество, поскольку она вложилась в искусственный интеллект не так сильно, как её основные конкуренты. Если инвесторы начнут уставать от ИИ или посчитают его недостаточно прибыльным, они могут снова начать вкладывать в компании, производящие потребительские устройства, среди которых Apple является лидером.