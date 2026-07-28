Передвижное жилище позволяет лучше понять, как жили средневековые кочевые общины

Археологические работы на северо-востоке Казахстана привели к обнаружению деревянного жилища на колёсах в хорошем состоянии. Это жилище относится к кимакско-кипчакскому периоду и предоставляет информацию о том, как кочевые общины жили и демонстрировали свой статус.

Изображение: Леман Алтунташ - Arkeonews

Находка представляет собой деревянную телегу с укрытием в форме шатра или традиционной казахской юрты. По словам представителей властей Павлодарской области, в Казахстане или близлежащих степных регионах аналогов этой находки нет. Прежде такие жилища были известны по письменным источникам и схематическим изображениям.

Изображение: Пресс-служба акима Павлодарской области / Правительство Казахстана

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Открытие сделали в Байдалайском погребальном комплексе Кенжекольского сельского района недалеко от города Павлодар. На протяжении более чем 20 лет исследования здесь ведёт казахстанский археолог Тимур Смагулов.

Другими находками стали деревянное седло, стремена, удила, элементы оружия, украшения, шёлковые ткани и ряд предметов, связанных с жизнью в средневековой степи. Они проливают свет на верховую езду, ремесленное производство, одежду и перемещения жителей степи.

Изображение: Пресс-служба акима Павлодарской области / Правительство Казахстана

Отдельно стоит отметить сохранность деревянной конструкции, поскольку древесина и текстиль обычно быстро разрушаются. В данном случае элементов конструкции сохранилось достаточно, чтобы понять, как удалось поставить на колёса столь крупное жилище. Это опровергает прежнюю идею о том, что кочевники на каждой остановке разбирали и затем заново собирали палатки.

Передвижные жилища могли принадлежать элитным семьям. Лёгкий деревянный каркас был покрыт гибкими материалами, способными противостоять ветрам и перепадам температур.

Изображение: Пресс-служба акима Павлодарской области / Правительство Казахстана

По мнению исследователей, в состав региона Павлодара могла входить Имакия, о чём говорят карты X века. Это политический центр Кимакского каганата, упомянутый средневековыми арабскими и персидскими географами.