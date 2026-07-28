Компания расширяет свои бизнес-амбиции в космосе

Компания Amazon подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развёртывание новой спутниковой группировки численностью до 5105 аппаратов, предназначенной для предоставления услуг прямой связи со смартфонами (direct-to-device). Источник изображения: Reuters

URL изображенияПроект предусматривает запуск спутников начиная с 2028 года и позволит обеспечивать голосовую связь, обмен сообщениями, передачу данных и экстренные сервисы в районах, где отсутствует наземная инфраструктура. Для реализации проекта Amazon намерена сотрудничать с операторами мобильной связи по всему миру и использовать частотный ресурс компании Globalstar, которую ранее приобрела.

Новая инициатива расширяет космические амбиции Amazon, которая до сих пор развивала спутниковую сеть преимущественно для широкополосного доступа в интернет. Теперь компания выходит на быстрорастущий рынок спутниковой связи со смартфонами, где уже работают или развивают аналогичные технологии SpaceX, AST SpaceMobile и Lynk Global.

В настоящее время у Amazon находится на орбите около 390 спутников, а коммерческий запуск услуг широкополосного доступа ожидается в ближайшее время. При этом одним из главных препятствий для масштабного развёртывания новых спутниковых группировок остаётся нехватка доступных пусковых мощностей, поскольку спрос на ракеты-носители продолжает расти, а ключевым партнёром в этом вопросе для Amazon является одновременно главный конкурент – SpaceX.