Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Amazon планирует запустить более 5 тысяч спутников для связи смартфонов напрямую из космоса
Компания расширяет свои бизнес-амбиции в космосе
реклама

Компания Amazon подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развёртывание новой спутниковой группировки численностью до 5105 аппаратов, предназначенной для предоставления услуг прямой связи со смартфонами (direct-to-device).Источник изображения: Reuters
URL изображенияПроект предусматривает запуск спутников начиная с 2028 года и позволит обеспечивать голосовую связь, обмен сообщениями, передачу данных и экстренные сервисы в районах, где отсутствует наземная инфраструктура. Для реализации проекта Amazon намерена сотрудничать с операторами мобильной связи по всему миру и использовать частотный ресурс компании Globalstar, которую ранее приобрела.

Новая инициатива расширяет космические амбиции Amazon, которая до сих пор развивала спутниковую сеть преимущественно для широкополосного доступа в интернет. Теперь компания выходит на быстрорастущий рынок спутниковой связи со смартфонами, где уже работают или развивают аналогичные технологии SpaceX, AST SpaceMobile и Lynk Global.

В настоящее время у Amazon находится на орбите около 390 спутников, а коммерческий запуск услуг широкополосного доступа ожидается в ближайшее время. При этом одним из главных препятствий для масштабного развёртывания новых спутниковых группировок остаётся нехватка доступных пусковых мощностей, поскольку спрос на ракеты-носители продолжает расти, а ключевым партнёром в этом вопросе для Amazon является одновременно главный конкурент – SpaceX.

#amazon #amazon leo
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота
Раскопки в Швейцарии привели к обнаружению римского золота и казарм возрастом 2000 лет
Энтузиаст протестировал Radeon RX 590 и сравнил результаты с RX 580 в нескольких играх
Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с ИИ-апскейлингом
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
В сети появились рендеры новых часов Casio G-Steel GST-B1000
Casio выпустила оранжевые G-Shock DW-6900 в стиле Chevrolet Corvette 1987 года
Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
В NJ Tech оценили влияние защиты Denuvo на fps в 007 First Light
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
Россия построит 500-тонный безэкипажный корабль для ВМФ
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
Первый российский арктический стометровый теплоход «Виктор Астафьев» начал ходовые испытания
В NJ Tech сравнили 4-ГБ и 8-ГБ версии RX 6500 XT в современных играх
Новый китайский сплав на основе тантала для реакторов и гиперзвуковых ракет выдерживает 2400°C
Microsoft заблокирует пиратскую активацию Windows с помощью обязательной проверки чипа TPM
Лучшие бюджетные смартфоны середины 2026 года по версии GizmoChina
Портативный МРТ на 3D-принтере обошелся в $70 000 — это 7% начальной цены обычного аппарата
МВД предупреждает: мошенники стали оставлять карты в банкоматах для обмана россиян

Популярные статьи

5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter